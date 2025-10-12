Ariel Holan tras el triunfo canalla: "El equipo es muy competitivo y lo venimos demostrando"

El entrenador de Central se fue más que conforme de cancha de Vélez, destacó el carácter que mostraron y dijo que le apuntan a ser primeros en la anual

"Me quedo con que el equipo es muy competitivo y lo venimos demostrando" . Ariel Holan fue contundente en su aseveración tras el gran triunfo que Central logró frente a Vélez, que le valió para escalar en la el grupo B, pero sobre todo en la tabla anual, con vistas a la Copa Libertadores .

El técnico auriazul aseguro que "el fútbol argentino es muy parejo, Vélez es un muy buen equipo, un rival durísimo. Hay muchos otros equipos a los que es difícil ganarles". Y para que no queden dudas sobre dónde están puestas las miradas en Arroyito dijo: "Nosotros tenemos que seguir así, tratar de poder cristalizar todo lo bueno que hicimos en el primer semestre porque después empieza otro torneo, totalmente diferente, en el que te puede ganar cualquier equipo" .

"En este formato de torneo todos los equipos tienen posibilidades. Nuestro primer desafío es terminar el torneo primeros en la tabla anual para coronar un buen año del equipo. Todavía faltan un montón de cosas, pero tenemos una plataforma que es muy buena, como por ejemplo los puntos que sacamos de visitante, algo que en los últimos años le costaba demasiado. Todo eso habla del carácter del equipo y una predisposición a jugar de visitante. Hoy lo que no pudimos hacer es porque Vélez no nos dejó y es un mérito de ellos", sentenció Holan en conferencia de prensa.

HOLA2 El DT Ariel Holan se muestra compungido en el momento en que el estadio completo recordó a Miguel Ángel Russo. Virginia Benedetto / La Capital

A Ariel Holan no le importa lo que digan

En el final del partido hubo intervención del VAR luego de que Andrés Merlos obviara dos sanciones muy claras en favor de Central, pero eso dará seguramente motivos para que se siga especulando con que a Central lo favorecen. En ese sentido Holan indicó: "No tengo demasiadas cosas para decir porque cada uno ve las cosas como quiere Lo único que qué es que dentro de la cancha los jugadores hicieron lo mejor que pudieron". Y agregó: "Dejo bien claro que Broun se acalambró. Ningún entrenador racional va a cambiar un arquero en los últimos minutos y poner un arquero frío".

Además apuntó: "Nosotros tenemos un equipo muy ofensivo, que le cuesta defenderse y hoy lo hizo muy bien. Esta es la característica de este equipo, por la cantidad de delanteros que tenemos dentro de la cancha, Más allá de eso, el equipo mostró carácter ante un gran rival, pero lo bueno es que volvimos a crear muchas situaciones de gol, como lo hicimos contra Gimnasia".

Y a modo de cierre habló de lo que vive el equipo, pero también de lo que siente él dirigiendo al Canalla. "Uno ya está acostumbrado y hay mucha gente acá en Capital que no lo saben, pero Central es un grande de verdad y está haciendo las cosas bien institucionalmente después de pasar por momentos muy duros a lo largo de su historia. Todo eso me da mucha experiencia porque como técnico es lindo dirigir este tipo de equipos que revienta la cancha. Para cualquier entrenador es una presión muy grande y no cualquier futbolista se pone la camiseta de Central", sentenció.