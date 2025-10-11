Emiten un aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes para Rosario

El Servicio Meteorológico Nacional menciona que pueden darse lluvias intensas en las próximas horas. Usuarios reportaron granizo en San Lorenzo y Arroyo Seco

El SMN recomienda suspender las actividades al aire libre por la llegada de tormentas a Rosario.

Tras dos días en lo que el ambiente se tornó pesado y luego de un primer evento de lluvias, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso a muy corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas y caída de granizo para los departamentos Rosario y Constitución .

En su anuncio, el SMN emitió el aviso a muy corto plazo a las 17.24 y estipuló su duración para dos horas posteriores a la emisión de dicha advertencia .

Respecto a las medidas de protección, desde el SMN indicaron que se debe permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos, mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.

"Evitá circular por calles inundadas o afectadas. Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico. Evitá actividades al aire libre . Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas", agregaron.

Granizo en San Lorenzo y Arroyo Seco

Tras la confirmación del aviso a muy corto plazo para Rosario y alrededores, usuarios de otras localidades reportaron a La Capital que cayó granizo a media tarde.

En San Lorenzo, el granizo que cayó se equiparaba a la palma de una mano.

Además, en la autopista Rosario-Buenos Aires, a la altura de Arroyo Seco, decenas de autos buscaron guarecerse de las piedras que comenzaron a caer pasadas las 16.

Alerta amarillo por tormentas para Rosario

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas y vientos del sector sur y sudoeste para este sábado por la tarde, que abarca a Rosario, San Lorenzo, Constitución e Iriondo. El fenómeno se mantendrá solo durante la tarde, aunque las lluvias podrían continuar durante la noche.

Según el informe oficial, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Y que se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 kilómetros por hora. Además se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser localmente superiores.

>> Leer más: Rosario se encuentra bajo alerta amarillo con anuncio de tormentas para la tarde

En cuanto al viento, el SMN advierte que el área en cuestión será afectada por vientos del sur o sudoeste, con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.