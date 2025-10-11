La Capital | Política | Santilli

La Cámara Electoral confirmó a Santilli como cabeza de lista de La Libertad Avanza tras la renuncia de Espert

Santilli, con base en el PRO, ocupará el lugar vacante en la lista oficialista para la provincia de Buenos Aires. Karen Reichardt será segunda

11 de octubre 2025 · 13:56hs
José Luis Espert y Diego Santilli

José Luis Espert y Diego Santilli

Aplicando la ley de paridad de género, la Cámara Nacional Electoral definió este sábado que Diego Santilli sea la figura que encabece la lista de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires para las elecciones del 26 de octubre. El dirigente del PRO llega para reemplazar a José Luis Espert, que renunció por el escándalo con Fred Machado.

La decisión de que Santilli sea cabeza de lista revoca el fallo de primera instancia del juez federal con competencia electoral de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, que señalaba a Karen Reichardt como la reemplazante de Espert. Los apoderados de La Libertad Avanza presentaron un recurso para modificar el orden de la Boleta Única de Papel de cara a las próximas elecciones legislativas.

Este pedido fue aprobado por los jueces de la Cámara Nacional Electoral, Santiago Hernán Corcuera, presidente, y Daniel Bejas, vicepresidente. Aún resta definir la otra solicitud del oficialismo para reimprimir las boletas que llevan la cara de Espert en primera plana.

>> Leer más: Allanaron la casa y el despacho de José Luis Espert por los pagos del narco Fred Machado

Al ser Boleta Única de Papel, Espert era la cara visible de la Libertad Avanza. Con su renuncia, su imagen ya quedó perpetuada en la boleta, pero su nombre no llegará al Congreso. En este marco, el gobierno presentó un pedido para rehacer los papeles para sufragar, pero fue rechazado por Ramos Padilla y que tendrá el mismo destino en la Cámara Nacional Electoral, debido a la falta de tiempo para garantizar el normal desarrollo de los comicios.

Santilli cabeza de lista

La Cámara Nacional Electoral dijo que Diego Santilli debía encabezar la lista aplicando la ley de paridad de género (27.412) y su decreto reglamentario: los reemplazos deben hacerse con personas del mismo género.

El organismo electoral contradijo así a Ramos Padilla y aseguró que su definición se apartaba de la ley y era subjetiva. Por otro lado, apuntó que el juez federal había evitado la jurisprudencia del tribunal en casos similares y tergiversó el precedente que existía en cargos a senadores nacionales.

En este sentido, la Cámara Nacional Electoral consideró que la interpretación del juez de primera instancia, que diferenciaba entre las causas de vacancia (renuncia, fallecimiento o incapacidad), carecía de sustento legal, ya que “del texto de las normas vigentes no se advierten distinciones entre los supuestos susceptibles de motivar un reemplazo en las categorías legislativas”.

Primer fallo

El juez de primera instancia, Ramos Padilla había advertido que existía una alternancia de género en la ley, no resultaba aplicable al primer puesto de la lista, ya que su vacancia no afectaba a la paridad. Además, consideró que la baja de Espert daba origen a una vacancia de especial relevancia.

>> Leer más: Elecciones: rechazan reimprimir las boletas en Buenos Aires y se mantiene la cara de Espert

José Luis Espert se bajó de la carrera para mantener su banca en el Congreso de la Nación luego del escándalo que lo vinculó con Fred Machado, detenido en prisión domiciliaria en Viedma acusado por la Justicia de Estados Unidos de encabezar una red internacional de narcotráfico, lavado de dinero y estafas millonarias.

El dirigente libertario se vio acorralado por las acusaciones de haber recibido un pago de USD 200 mil del empresario Fred Machado. El economista no pudo contestar con contundencia si había recibido o no dinero del empresario acusado de fraude, conspiración para traficar drogas ilícitas y lavado de dinero generaron un clima de zozobra en la Casa Rosada. Luego llegaría el documento publicado por el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación que probaría la transferencia directa de la empresa de Guatemala, llamada Minas del Pueblo, que sería propiedad de Machado.

La renuncia de Espert

Pese a que resistió con uñas y dientes y luego de dos semanas que tuvieron en vilo al Gobierno, José Luis Espert renunció a su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires (en una alianza entre los libertarios y el PRO), acorralado por las acusaciones de haber recibido un pago de USD 200 mil del empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico.

Así, la saga de la candidatura de Espert llegó a su fin. El propio economista confirmó su renuncia a la postulación como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. En su mensaje, Espert no solo oficializó su salida, sino que denunció una "operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas".

"Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla", inició Espert en su publicación, confirmando así el adelanto presidencial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/jlespert/status/1974954180063199272?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1974954180063199272%7Ctwgr%5E99537e4953c66f16036dc50728c2b8c8fec2afbc%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lacapital.com.ar%2Fpolitica%2Facorralado-el-escandalo-narco-jose-luis-espert-renuncio-su-candidatura-diputado-n10222662.html%C2%A0&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
Javer Milei y Karen Reichardt.

Otro revés para el gobierno: una fiscal dictaminó que Karen Reichardt debe encabezar la lista y no Santilli

El candidato presidencial Edmundo González Urrutia (centro) junto a María Corina Machado, micrófono en mano, en la localidad de La Victoria, estado de Aragua.

Milei felicitó a María Corina Machado por el Nobel de la Paz: "Más que merecido"

La dirigente política venezolana María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz 2025.

El Premio Nobel de la Paz quedó en manos de María Corina Machado, opositora en Venezuela

No se reimprimirán las boletas en Buenos Aires y saldrá la cara de José Luis Espert en el casillero de La Libertad Avanza en las próximas elecciones, a pesar de haber renunciado a la candidatura.

Elecciones: rechazan reimprimir las boletas en Buenos Aires y se mantiene la cara de Espert

Ver comentarios

Las más leídas

Asesinaron a un modelo y cantante argentino en México que iba a participar en un reality

Asesinaron a un modelo y cantante argentino en México que iba a participar en un reality

Ariel Holan tiene dos bajas inesperadas en Central para enfrentar a Vélez en Liniers

Ariel Holan tiene dos bajas inesperadas en Central para enfrentar a Vélez en Liniers

Casas sin escritura: impulsan la regularización de los hogares de Santa Fe

Casas sin escritura: impulsan la regularización de los hogares de Santa Fe

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco

Lo último

Cómo funciona Timbó, la plataforma obligatoria para hacer trámites en Santa Fe desde 2026

Cómo funciona Timbó, la plataforma obligatoria para hacer trámites en Santa Fe desde 2026

Confirman que Santilli será cabeza de lista de La Libertad Avanza tras la renuncia de Espert

Confirman que Santilli será cabeza de lista de La Libertad Avanza tras la renuncia de Espert

Nacho Russo y la dedicatoria a su padre tras el gol a Newells: Él debe estar feliz y sonriendo

Nacho Russo y la dedicatoria a su padre tras el gol a Newell's: "Él debe estar feliz y sonriendo"

Cómo funciona Timbó, la plataforma obligatoria para hacer trámites en Santa Fe desde 2026

El gobierno provincial decretó que todos los expedientes que se generen desde el año que viene deberán ser digitales. Cada ciudadano deberá contar con su ID para ingresar
Cómo funciona Timbó, la plataforma obligatoria para hacer trámites en Santa Fe desde 2026
Femicidio en San Jorge: ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos para esclarecer el crimen
La Región

Femicidio en San Jorge: ofrecen una recompensa de 16 millones de pesos para esclarecer el crimen

Dos lanchas chocaron en el río cerca del arroyo Ludueña y una familia debió ser hospitalizada
La Ciudad

Dos lanchas chocaron en el río cerca del arroyo Ludueña y una familia debió ser hospitalizada

Rosario se encuentra bajo alerta amarillo con anuncio de tormentas para la tarde
La Ciudad

Rosario se encuentra bajo alerta amarillo con anuncio de tormentas para la tarde

Aumentó el uso de monopatines eléctricos y surgen como opción al colectivo, moto y auto
La Ciudad

Aumentó el uso de monopatines eléctricos y surgen como opción al colectivo, moto y auto

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco
Policiales

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Asesinaron a un modelo y cantante argentino en México que iba a participar en un reality

Asesinaron a un modelo y cantante argentino en México que iba a participar en un reality

Ariel Holan tiene dos bajas inesperadas en Central para enfrentar a Vélez en Liniers

Ariel Holan tiene dos bajas inesperadas en Central para enfrentar a Vélez en Liniers

Casas sin escritura: impulsan la regularización de los hogares de Santa Fe

Casas sin escritura: impulsan la regularización de los hogares de Santa Fe

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco

Es lo que hay: Newells se despertó de una pesadilla con un golazo de un pibe guapo y atrevido

Es lo que hay: Newell's se despertó de una pesadilla con un golazo de un pibe guapo y atrevido

Ovación
Newells: un torneo tirado a la basura y el tiempo de mirarse al espejo que siempre salvó al club

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's: un torneo tirado a la basura y el tiempo de mirarse al espejo que siempre salvó al club

Newells: un torneo tirado a la basura y el tiempo de mirarse al espejo que siempre salvó al club

Newell's: un torneo tirado a la basura y el tiempo de mirarse al espejo que siempre salvó al club

Messi en un palco y gol de Lo Celso para un nuevo triunfo de Argentina en otro tributo a Russo

Messi en un palco y gol de Lo Celso para un nuevo triunfo de Argentina en otro tributo a Russo

Asociación Rosarina de Fútbol: Defensores Unidos ganó y da pelea en la Primera B

Asociación Rosarina de Fútbol: Defensores Unidos ganó y da pelea en la Primera B

Policiales
Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial
Policiales

Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: Es una burla

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: "Es una burla"

La provincia comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario

La provincia comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario

La Ciudad
Cómo funciona Timbó, la plataforma obligatoria para hacer trámites en Santa Fe desde 2026
La Ciudad

Cómo funciona Timbó, la plataforma obligatoria para hacer trámites en Santa Fe desde 2026

Dos lanchas chocaron en el río cerca del arroyo Ludueña y una familia debió ser hospitalizada

Dos lanchas chocaron en el río cerca del arroyo Ludueña y una familia debió ser hospitalizada

Sin procesión, la comunidad peruana de Rosario invita a la tradicional misa por el Señor de los Milagros

Sin procesión, la comunidad peruana de Rosario invita a la tradicional misa por el Señor de los Milagros

Aumentó el uso de monopatines eléctricos y surgen como opción al colectivo, moto y auto

Aumentó el uso de monopatines eléctricos y surgen como opción al colectivo, moto y auto

Un robo espumoso que falló: lo atraparon con champagne y parte de la caja registradora
Policiales

Un robo espumoso que falló: lo atraparon con champagne y parte de la caja registradora

Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Los cartoneros de Rosario trabajan más y ganan menos: las causas de la crisis del reciclado
La Ciudad

Los cartoneros de Rosario trabajan más y ganan menos: las causas de la crisis del reciclado

El Premio Nobel de la Paz quedó en manos de María Corina Machado, opositora en Venezuela
Política

El Premio Nobel de la Paz quedó en manos de María Corina Machado, opositora en Venezuela

Pellegrini: Defendemos el modelo de Milei, mientras Tepp y Rossi proponen volver al pasado
Política

Pellegrini: "Defendemos el modelo de Milei, mientras Tepp y Rossi proponen volver al pasado"

Milei felicitó a María Corina Machado por el Nobel de la Paz: Más que merecido
Política

Milei felicitó a María Corina Machado por el Nobel de la Paz: "Más que merecido"

La Isla de los Inventos reabrió con más espacio para deleitar a los chicos
La Ciudad

La Isla de los Inventos reabrió con más espacio para deleitar a los chicos

Crimen de Ivana Garcilazo: la defensa de un imputado quiso retrasar una audiencia clave
Policiales

Crimen de Ivana Garcilazo: la defensa de un imputado quiso retrasar una audiencia clave

Te vas a pasar para el otro lado: los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo
Policiales

"Te vas a pasar para el otro lado": los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Un poco de ruido sin Los Palmeras: Cacho Deicas visitará al exitoso stream de cumbia
Zoom

Un poco de ruido sin Los Palmeras: Cacho Deicas visitará al exitoso stream de cumbia

La ternura se sube al escenario: El Otro Festival copa las salas de Rosario con teatro y comunidad
Zoom

La ternura se sube al escenario: El Otro Festival copa las salas de Rosario con teatro y comunidad

Con Messi en duda y de luto por Russo, Argentina vuelve al ruedo en Miami ante Venezuela
Ovación

Con Messi en duda y de luto por Russo, Argentina vuelve al ruedo en Miami ante Venezuela

La Noche de los Museos Abiertos selló otro éxito junto a los rosarinos
La Ciudad

La Noche de los Museos Abiertos selló otro éxito junto a los rosarinos

El tiempo en Rosario: viernes feriado, con nubes y temperatura en ascenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes feriado, con nubes y temperatura en ascenso

Euforia en los mercados: los ADRs y los bonos en dólares pegaron un salto
Economía

Euforia en los mercados: los ADRs y los bonos en dólares pegaron un salto

Procesaron a exjefes de la Afip de Rosario y Santa Fe por usar datos  en favor de una empresa
La Ciudad

Procesaron a exjefes de la Afip de Rosario y Santa Fe por usar datos  en favor de una empresa

Un artista chileno puso un muñeco de Milei como perrito faldero de Trump en el Museo de Cera de Madrid
Política

Un artista chileno puso un muñeco de Milei como perrito faldero de Trump en el Museo de Cera de Madrid

Derribaron otro búnker de venta de drogas y ya van 48 en Rosario
La Ciudad

Derribaron otro búnker de venta de drogas y ya van 48 en Rosario