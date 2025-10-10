La Capital | Policiales | Ivana Garcilazo

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: "Es una burla"

Silvina Garcilazo, hermana de Ivana, criticó la solicitud de que se realice una pericia ocular al acusado. Lo consideró "una falta de respeto"

10 de octubre 2025 · 13:52hs
Silvana

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Silvana, hermana de Ivana Garcilazo, junto a su abogado Marcos Cella, el día de la imputación de Reifenstuel

La querella del Ivana Garcilazo, la hincha de Rosario Central asesinada el 30 de septiembre de 2023 luego de un clásico rosarino, quedó atónita ante el pedido de los abogados de Damián Reinfestuel para realizar una pericia ocular al hombre de 45 años que pasa sus días detenido en la cárcel de Piñero.

Pasó un año y medio en Bolivia y ahora pide oculista, es una cosa de locos. Vea o no vea, el resultado lo causaron igual. Es innecesario lo que piden”, dijo una fuente cercana a la familia en diálogo con La Capital.

Los defensores de Reinfestuel exigieron que un oftalmólogo privado le realice una pericia ocular a su cliente y exigieron que se posponga la audiencia preliminar del próximo martes. Los abogados advirtieron que la pericia sería fundamental para para preparar sus argumentos y por eso entendían que se debía retrasar la citación para definir cómo se llega al juicio.

>> Leer más: Crimen de Ivana Garcilazo: la defensa de un imputado quiso retrasar una audiencia clave

La fiscalía, a cargo de Lisandro Artacho, y la querella, encabezada por Marcos Cella, rechazaron este pedido, así como también el juez Fernando Sosa, que dispuso la pericia en manos de un efector público y no corrió la fecha de la audiencia preliminar.

Por otro lado, los representantes de la familia Garcilazo en la Justicia confiaron en LT8 que el juicio oral y público por el crimen de Ivana comience entre marzo y abril del próximo año.

La reacción de la familia de Ivana Garcilazo

Reinfestuel y su defensa realizaron este pedido ante la atenta mirada de la familia Garcilazo, que calificó la solicitud como “manotazo de ahogado”. En diálogo con LT8, Silvina Garcilazo, hermana de Ivana, planteó que el pedido del imputado es “una burla a la Justicia y una falta de respeto”.

Silvina, voz principal de la familia en el pedido de justicia, remarcó: "Parece una burla decir que no pudo haber tenido puntería para haberle dado en la cabeza a Ivana porque no ve”.

Hace 2 años venimos con esta lucha y dicen que no tienen tiempo para preparar la defensa, si él estuviese apurado se hubiera entregado en tiempo y forma", agregó la mujer que se mostró esperanzada con la audiencia del próximo martes.

>> Leer más: Cómo fue el crimen de Ivana Garcilazo, la hincha de Rosario Central

Al recordar “la lluvia” de baldosas que cayó sobre Ivana ese fátidico 30 de septiembre de 2023, Silvina no diferenció responsabilidades en el crimen porque “no hay prueba de cuál fue la mano de dónde partió la baldosa que le reventó la cabeza a mi hermana”.

El pedido de Reifenstuel

La Justicia provincial rechazó este jueves un pedido para suspender la audiencia preliminar del juicio por el crimen de Ivana Garcilazo. Al margen de la resolución final, en esta instancia se llevó a cabo el examen médico cuestionado por los representantes de la familia de la hincha de Central asesinada dos años atrás.

El abogado querellante Marcos Cella le confirmó a LT8 que la defensa de Damián Reinfestuel solicitó la evaluación de un oftalmólogo. El letrado sostuvo que la pericia requerida por el tercer imputado "no tiene sentido". Luego opinó que la medida "intenta correrlo de los otros dos autores" del homicidio, de acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Los representantes legales de uno de los hinchas de Newell's detenidos por el homicidio pidieron una pericia de agudeza visual. Según indicó Cella, el Servicio Penitenciario de la Provincia de Santa Fe retiró Reifenstuel durante la audiencia para que fuera examinado por un especialista en un centro de salud público.

Qué dijo la querella

El abogado de la familia Garcilazo, Marcos Cella, cree que los resultados del examen no tardarán demasiado y descarta que puedan contribuir con la defensa del profesor de química. Luego se refirió a la responsabilidad de Ariel Cabrera y Juan José "Tuerca" Masson frente a la muerte de la mujer de 32 años: "En realidad, esto fue un plan criminal. Fueron los tres".

Cella consideró que la medida solicitada este jueves es "una pericia infantil" para probar que Reinfestuel no era capaz de apuntarle a la víctima con un objeto contundente y que otra persona mató a Ivana. "No estamos hablando de una piedra que cabe en la mano ¿Qué agudeza visual necesitás para lanzar una baldosa a unos metros?", preguntó.

Cella consideró que la medida solicitada este jueves es "una pericia infantil" para probar que Reifenstuel no era capaz de apuntarle a la víctima con un objeto contundente y que otra persona mató a Ivana. "No estamos hablando de una piedra que cabe en la mano ¿Qué agudeza visual necesitás para lanzar una baldosa a unos metros?", preguntó.

