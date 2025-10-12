La Capital | Ovación | Central

El uno x uno de Central ante Vélez: Malcorra, el destacado por despliegue y el gol del triunfo

Ignacio Malcorra fue la figura de Central. A los 38 años corrió muchísimo. Fue solidario y asumió la responsabilidad del penal sobre la hora.

12 de octubre 2025 · 01:17hs
Los once de Central que saltaron al césped del José Amalfitani de Liniers.

Los once de Central que saltaron al césped del José Amalfitani de Liniers.

Nacho Malcorra fue el mejor jugador de Central en la victoria ante Vélez en Liniers, por la 12ª fecha del torneo Clausura. Además, completaron el podio de las mejores actuaciones canallas Juan Cruz Komar y Ángel Di María. Aquí el repaso de las calificaciones de Ovación:

Jorge Broun 5,5: tuvo una gran atajada en el primer tiempo. Nada que hacer en el gol de Lanzini. Salió dolorido.

Emanuel Coronel 5,5: bien en el primer tiempo. En en segundo lo desbordaron más, pero fue protagonista clave de la jugada del penal.

Facundo Mallo 5: se lo vio dubitativo y el de menos puntos en la defensa. Cumplió 100 partidos.

Juan Cruz Komar 6,5: un titán en la defensa. Apagó dos incendios con dos cruces que contaban con grandes chances de terminar en la red canalla.

Agustón Sández 6: gran primera mitad. Marcó, se proyectó y asistió a Veliz en el primer gol.

Ignacio Malcorra 7: corrió como un pibe de 20 años. Fue una rueda de auxilio siempre. Y se hizo cargo del penal para darle el triunfo a Central.

Franco Ibarra 6: sigue siendo el punto de equilibrio y si bien en el segundo tiempo en algunas jugadas llegó a destiempo su balance fue más que positivo.

Enzo Giménez 5,5: fue de mayor a menor. Tuvo mucho desgaste físico que lo terminó pagando.

Ángel Di María 6,5: con un par de pinceladas se ganó un lugar en el podio. Fue clave en la concepción de la jugada del primer gol.

Santiago López 4: en el mejor momento de Central no aportó ni en defensa ni en ataque. En una pelota parada en contra hasta Broun lo retó porque estuvo desconcentrado.

Alejo Veliz 6: el nueve tiene que hacer goles y el delantero de Central anotó su apellido entre los goleadores.

Ingresar en Central en el complemento

Federico Navarro 5,5: entró para jugar al lado de Ibarra en el mejor momento de Vélez y cumplió con su rol.

Fabricio Oviedo s/c: ingresó para descomprimir el medio de Central y mostró actitud.

Axel Werner s/c: jugó pocos minutos pero tuvo una atajada que pudo haber significado la igualdad del local.

Agustín Módica: jugó un ratito, pero se animó a patear al arco.

El técnico canalla ante Vélez

Ariel Holan 7: Central demostró carácter y personalidad para plantarse ante un rival difícil. Y tuvo premio por buscar hasta el final. Sigue invicto y líder en la acumulada.

