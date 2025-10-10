La Capital | La Región | volcán

Simularon un volcán para una feria de ciencias y explotó: una nena está internada

Un experimento en una escuela de Pergamino se salió de control, tras lo cual diferentes elementos volaron por los aires. Unas diez personas resultaron con diversas heridas

10 de octubre 2025 · 11:37hs
Simularon un volcán para una feria de ciencias y explotó: una nena está internada.

Simularon un volcán para una feria de ciencias y explotó: una nena está internada.

En una feria de ciencias escolar, un grupo de alumnos realizó un experimento que terminó de la peor manera. Los estudiantes intentaron simular el funcionamiento de un volcán para una feria de ciencias pero se registró una explosión, que dejó a varios heridos y una nena internada en grave estado.

El episodio ocurrió en la Escuela de Rancagua, ubicada en Pergamino, norte de la provincia de Buenos Aires, localidad ubicada a unos 100 kilómetros de Rosario. Si bien el hecho se registró el miércoles, recién trascendió en las últimas horas.

Tras el estallido del experimento, fragmentos de diferentes materiales utilizados en el "falso volcán" volaron por los aires y provocaron cortes, quemaduras y contusiones a al menos diez personas, precisó el diario La Opinión.

Entre los heridos, se encuentra una alumna del establecimiento que por la gravedad de su estado debió ser trasladada al Hospital Garrahan, en la ciudad de Buenos Aires. Trascendió que la nena se encontraba muy cerca del experimento y al estallar recibió una herida en su rostro, por lo que corre riesgo uno de sus ojos.

Noticias relacionadas
La continuidad del programa responde a una política pública orientada a prevenir la exclusión juvenil y a generar herramientas concretas para el desarrollo personal y profesional de las nuevas generaciones. 

Baigorria propone nuevas herramientas para capacitar y generar empleo joven

Dentro del conjunto, hay una pieza que condensa el ingenio mecánico santafesino y la pasión por las carreras en el interior: el monoposto construido de 1951 en Arequito y reconstruido en Sastre. 

Patrimonio rodante: Santa Fe se lanza a la Autoclásica con seis autos y un colectivo único

El proyecto contempla la ampliación de la calzada para convertirla en una avenida con doble carril por mano, un boulevard central y una bicicenda. 

Obras viales en marcha: nueva calle y construcción de una rotonda en Puerto San Martín

La distinción se diseñó como un gesto público para recuperar el sentido de pertenencia y visibilizar la contribución de quienes, con trabajo cotidiano y compromiso, aportaron al crecimiento urbano, social y cultural de la ciudad.

Historias de vida en Villa Gobernador Gálvez: reconocieron a vecinos que residen hace 75 años en la ciudad

Ver comentarios

Las más leídas

Newells le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes

Newell's le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes

Confirmado: cuándo juega Central los 45 minutos suspendidos ante Sarmiento en Junín

Confirmado: cuándo juega Central los 45 minutos suspendidos ante Sarmiento en Junín

Parte de las cenizas de Miguel Ángel Russo descansarán en el Gigante

Parte de las cenizas de Miguel Ángel Russo descansarán en el Gigante

Te vas a pasar para el otro lado: los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

"Te vas a pasar para el otro lado": los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Lo último

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: Es una burla

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: "Es una burla"

Morat se presenta en Rosario con dos shows a sala llena en el Metropolitano

Morat se presenta en Rosario con dos shows a sala llena en el Metropolitano

El gobierno de Santa Fe comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario

El gobierno de Santa Fe comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario

El gobierno de Santa Fe comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario

El ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, quiere "cada vez más policías" con armas de baja letalidad en las calles

El gobierno de Santa Fe comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario
La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: Es una burla
Policiales

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: "Es una burla"

Simularon un volcán para una feria de ciencias y explotó: una nena internada
La Región

Simularon un volcán para una feria de ciencias y explotó: una nena internada

Un robo espumoso que falló: lo atraparon con champagne y parte de la caja registradora
Policiales

Un robo espumoso que falló: lo atraparon con champagne y parte de la caja registradora

Los cartoneros de Rosario trabajan más y ganan menos: las causas de la crisis del reciclado
La Ciudad

Los cartoneros de Rosario trabajan más y ganan menos: las causas de la crisis del reciclado

Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes

Newell's le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes

Confirmado: cuándo juega Central los 45 minutos suspendidos ante Sarmiento en Junín

Confirmado: cuándo juega Central los 45 minutos suspendidos ante Sarmiento en Junín

Parte de las cenizas de Miguel Ángel Russo descansarán en el Gigante

Parte de las cenizas de Miguel Ángel Russo descansarán en el Gigante

Te vas a pasar para el otro lado: los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

"Te vas a pasar para el otro lado": los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Vélez vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Vélez vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Ovación
El hijo de Miguel Ángel Russo explicó por qué quiso jugar con Newells tras el velatorio
Ovación

El hijo de Miguel Ángel Russo explicó por qué quiso jugar con Newell's tras el velatorio

El hijo de Miguel Ángel Russo explicó por qué quiso jugar con Newells tras el velatorio

El hijo de Miguel Ángel Russo explicó por qué quiso jugar con Newell's tras el velatorio

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en cuartos de final

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en cuartos de final

Vélez vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Vélez vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Policiales
La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: Es una burla
Policiales

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: "Es una burla"

El gobierno de Santa Fe comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario

El gobierno de Santa Fe comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario

Un robo espumoso que falló: lo atraparon con champagne y parte de la caja registradora

Un robo espumoso que falló: lo atraparon con champagne y parte de la caja registradora

Crimen de Ivana Garcilazo: la defensa de un imputado quiso retrasar una audiencia clave

Crimen de Ivana Garcilazo: la defensa de un imputado quiso retrasar una audiencia clave

La Ciudad
Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Los cartoneros de Rosario trabajan más y ganan menos: las causas de la crisis del reciclado

Los cartoneros de Rosario trabajan más y ganan menos: las causas de la crisis del reciclado

La Isla de los Inventos reabrió con más espacio para deleitar a los chicos

La Isla de los Inventos reabrió con más espacio para deleitar a los chicos

La Noche de los Museos Abiertos selló otro éxito junto a los rosarinos

La Noche de los Museos Abiertos selló otro éxito junto a los rosarinos

Auxilio de Trump: el Tesoro de EEUU compró pesos y confirmó el swap
Economía

Auxilio de Trump: el Tesoro de EEUU compró pesos y confirmó el swap

Euforia en los mercados: los ADRs y los bonos en dólares pegaron un salto
Economía

Euforia en los mercados: los ADRs y los bonos en dólares pegaron un salto

Newells le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes
Ovación

Newell's le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes

La sentida despedida de Ariel Holan a Miguel Ángel Russo y el homenaje del plantel en Arroyo Seco
Ovación

La sentida despedida de Ariel Holan a Miguel Ángel Russo y el homenaje del plantel en Arroyo Seco

Procesaron a exjefes de la Afip de Rosario y Santa Fe por usar datos  en favor de una empresa
La Ciudad

Procesaron a exjefes de la Afip de Rosario y Santa Fe por usar datos  en favor de una empresa

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir
La Ciudad

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Un artista chileno puso un muñeco de Milei como perrito faldero de Trump en el Museo de Cera de Madrid
Política

Un artista chileno puso un muñeco de Milei como perrito faldero de Trump en el Museo de Cera de Madrid

Allanaron la casa y el despacho de José Luis Espert por los pagos del narco Fred Machado
Política

Allanaron la casa y el despacho de José Luis Espert por los pagos del narco Fred Machado

Reabre la Isla de los Inventos, con entrada gratis hasta el domingo
La Ciudad

Reabre la Isla de los Inventos, con entrada gratis hasta el domingo

Teatro por la Identidad: 20 años de una búsqueda desde el arte de los nietos apropiados

Por Matías Loja
La Ciudad

Teatro por la Identidad: 20 años de una búsqueda desde el arte de los nietos apropiados

Derribaron otro búnker de venta de drogas y ya van 48 en Rosario
La Ciudad

Derribaron otro búnker de venta de drogas y ya van 48 en Rosario

Santa Fe dará obra social a las fuerzas federales que se quedaron sin cobertura
Política

Santa Fe dará obra social a las fuerzas federales que se quedaron sin cobertura

La autonomía municipal ingresó al Concejo y empieza a debatirse desde el lunes 20

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La autonomía municipal ingresó al Concejo y empieza a debatirse desde el lunes 20

Balearon a un hombre en el lugar donde ocurrió el doble crimen de Virginia Ferreyra y su madre
Policiales

Balearon a un hombre en el lugar donde ocurrió el doble crimen de Virginia Ferreyra y su madre

De Bariloche a Rosario: transformó un viejo colectivo de pasajeros en una biblioteca ambulante

Por Matías Loja
La Ciudad

De Bariloche a Rosario: transformó un viejo colectivo de pasajeros en una biblioteca ambulante

Al final, la Justicia absolvió a un policía que había sido condenado a 25 años por un doble homicidio
Policiales

Al final, la Justicia absolvió a un policía que había sido condenado a 25 años por un doble homicidio

El tiempo en Rosario: jueves cálido y con cielo despejado 
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves cálido y con cielo despejado 

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos
Zoom

Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Licitan el puente a Victoria: siete empresas interesadas, pero al final las obras las financiará el Estado
La Región

Licitan el puente a Victoria: siete empresas interesadas, pero al final las obras las financiará el Estado

Newells: la historia del gran maestro rojinegro en un libro imperdible

Por Hernán Cabrera
Ovacion

Newell's: la historia del gran maestro rojinegro en un libro imperdible