Gran triunfo de Central en Liniers ante Vélez, con goles de Veliz y de Malcorra de penal en el final

No hay dos sin tres para Central, que ganó de nuevo en un final con mucha adrenalina y se encamina a cumplir en el Clausura todos los objetivos que persigue.

11 de octubre 2025 · 21:59hs
Alejo Veliz se golpe el pecho con la imagen de Miguel

Virginia Benedetto

Alejo Veliz se golpe el pecho con la imagen de Miguel, en el golazo que abrió la cuenta de Central ante Vélez en Liniers.
Agustín Sández busca la proyeccion y Agustín Lagos corre para frenarlo.

Virginia Benedetto

Agustín Sández busca la proyeccion y Agustín Lagos corre para frenarlo.
La formación de Central antes del inicio del partido con Vélez

Virginia Benedetto

La formación de Central antes del inicio del partido con Vélez, en el homenaje a Russo.
Ángel Di María

Virginia Benedetto

Ángel Di María, la estrella de Central, fue bien recibido también en Liniers.

Central venció a Vélez 2 a 1 a Liniers, con goles de Alejo Veliz en el primer tiempo e Ignacio Malcorra de penal en el adicional, y se encamina a clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, a los octavos de final del Clausura y a la Supercopa Internacional. Tercer triunfo al hilo del equipo de Ariel Holan.

Fue además un partido muy especial, luego de una semana cargada de emotividad y tristeza por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, ícono en la historia de Central.

Los 90 minutos en Liniers

50' (+7'). GOL DE CENTRAL: Malcorra convierte de penal, a la izquierda de Marchiori. Merlos lo dio vía VAR (a cargo de Fernando Espinoza) por el codazo de Elías Gómez a Emanuel Coronel.

13' ST Broun evita la caída tras el remate de afuera del área de Galván, la pelota dio en el palo.

6' ST GOLAZO DE VÉLEZ: tiro libre bárbaro de Manuel Lanzini, al ángulo superior izquierdo de Broun.

4' ST: tremendo remate en el palo de Galván.

2' ST: La tocaron todos y el derechazo de afuera al área de Malcorra pasó al lado del palo derecho, rozándolo apenas.

38' Otra contra canalla, esta vez de Malcorra para Di María por derecha, que amagó y amagó para pegarle al primer palo.

35' Central tuvo el segundo. Gran contra de Di María, asistencia a la derecha para el ingreso de Enzo Giménez y remate cruzado, afuera, del paraguayo.

16' GOL DE CENTRAL. Alejo Veliz de cabeza tras centro de Sandez y previa asistencia de Di María.

>>Leer más: Central campeón: la quinta se despachó con una goleada ante Aldosivi y dio la vuelta olímpica

Las estadísticas de Vélez y Central

La 9 de Alejo Veliz pesó en Liniers y lo abrazan Di María e Ignacio Malcorra, actores fundamentales en la victoria en Liniers de Central.

El 9 de Central sigue cumpliendo el rol de 9 que faltaba y el 10 repitió un gol decisivo

La imagen de Miguel Ángel Russo en la pantalla gigante del José Amalfitani fue todo un símbolo del homenaje.

Russo eterno: el entrenador que dejó una huella indeleble tanto en Central como en Vélez

Ariel Holan se vio en la obligación de meter mano en el equipo. Central va por otros tres puntos clave.

Central tiene equipo: Holan confirmó los ingresos de Santi López y Enzo Giménez

Facundo Nadalín se formó en Newells y ascendió con el equipo mendocino.

Con jugadores de Central y Newell's, Gimnasia de Mendoza ascendió a la Liga Profesional

