Gran triunfo de Central en Liniers ante Vélez, con goles de Veliz y de Malcorra de penal en el final

No hay dos sin tres para Central, que ganó de nuevo en un final con mucha adrenalina y se encamina a cumplir en el Clausura todos los objetivos que persigue.

Ángel Di María, la estrella de Central, fue bien recibido también en Liniers.

La formación de Central antes del inicio del partido con Vélez, en el homenaje a Russo.

Agustín Sández busca la proyeccion y Agustín Lagos corre para frenarlo.

Alejo Veliz se golpe el pecho con la imagen de Miguel, en el golazo que abrió la cuenta de Central ante Vélez en Liniers.

Central venció a Vélez 2 a 1 a Liniers , con goles de Alejo Veliz en el primer tiempo e Ignacio Malcorra de penal en el adicional, y se encamina a clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, a los octavos de final del Clausura y a la Supercopa Internacional. Tercer triunfo al hilo del equipo de Ariel Holan .

Fue además un partido muy especial, luego de una semana cargada de emotividad y tristeza por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo , ícono en la historia de Central.

50' (+7'). GOL DE CENTRAL: Malcorra convierte de penal, a la izquierda de Marchiori. Merlos lo dio vía VAR (a cargo de Fernando Espinoza) por el codazo de Elías Gómez a Emanuel Coronel.

13' ST Broun evita la caída tras el remate de afuera del área de Galván, la pelota dio en el palo.

¡CODAZO DE ELÍAS GÓMEZ Y PENAL PARA ROSARIO CENTRAL SOBRE EL FINAL DEL PARTIDO!

¿DI MARÍA? ¡NO, MANOLO LANZINI! Golazo infernal de tiro libre de Manu para el 1-1 de Vélez ante Rosario Central.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/gC4p5gbSg9 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 12, 2025

6' ST GOLAZO DE VÉLEZ: tiro libre bárbaro de Manuel Lanzini, al ángulo superior izquierdo de Broun.

4' ST: tremendo remate en el palo de Galván.

2' ST: La tocaron todos y el derechazo de afuera al área de Malcorra pasó al lado del palo derecho, rozándolo apenas.

38' Otra contra canalla, esta vez de Malcorra para Di María por derecha, que amagó y amagó para pegarle al primer palo.

35' Central tuvo el segundo. Gran contra de Di María, asistencia a la derecha para el ingreso de Enzo Giménez y remate cruzado, afuera, del paraguayo.

¡¡GOLAZO DE CABEZA DE ALEJO VELIZ PARA EL 1-0 DE ROSARIO CENTRAL ANTE VÉLEZ!! En el festejo, beso al parche de #MigueloEterno y dedicatoria al cielo...



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/5uWxtoS7fm — SportsCenter (@SC_ESPN) October 12, 2025

16' GOL DE CENTRAL. Alejo Veliz de cabeza tras centro de Sandez y previa asistencia de Di María.

