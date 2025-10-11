Sin procesión, la comunidad peruana de Rosario invita a la tradicional misa por el Señor de los Milagros La jornada se realizará este domingo 12 de octubre a las 12 en la Catedral. La procesión por el centro fue suspendida por las obras en el casco histórico de la ciudad 11 de octubre 2025 · 09:29hs

La procesión del Señor de los Milagros, por las calles de Rosario.

Este domingo 12 de octubre se realizará en Rosario la misa por el Señor de los Milagros, patrono de los peruanos residentes e inmigrantes. La cita es a las 12 en la Iglesia Catedral y a diferencia de años anteriores, esta vez no habrá procesión.

A través de un comunicado, la Hermanad del Señor de los Milagros de Rosario explicó que debido a las obras de remodelación que se están llevando a cabo en el caso histórico de la ciudad, con motivo del Tricentenario de Rosario, decidieron no realizar la tradicional procesión en honor al Señor de los Milagros.

Cada año, después de la misma, la imagen del Cristo es llevada en andas por un grupo de hombres y mujeres con túnicas moradas hasta la Misión Católica del Migrante (Buenos Aires 1563), donde queda guardada hasta el próximo año. En el camino, bailan marineras típicas de esta colectividad.

milagros La procesión morada de octubre La procesión del Señor de los Milagros es una tradición peruana y está considerada como la manifestación religiosa católica periódica más numerosa del mundo. El Señor de los Milagros, patrono de los peruanos residentes e inmigrantes, es una imagen de Cristo en la cruz ubicada en el altar mayor del Santuario de Las Nazarenas de Lima (Perú).

La historia cuenta que a mediados del siglo XVII un mulato que había llegado como esclavo de Angola pintó en un muro de adobe la imagen de un Cristo en la cruz. La pared, ubicada en el barrio de Pachacamilla, sobrevivió a terremotos y fue venerada por fieles que acudían a ella alegando poderes curativos. El morado responde al color del hábito de la congregación de monjas del Monasterio de las Nazarenas, quienes custodian desde entonces el muro con la pintura original. Desde esa iglesia ubicada en el centro de Lima salen en procesión el primer sábado de octubre rumbo a la catedral.