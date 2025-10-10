La Capital | Policiales | murió

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco en Barrancas

Recibió tres disparos en 2018, cuando tenía 19 años. Fue operado seis veces pero jamás pudo reponerse. En el hecho también fallecieron otras dos personas

10 de octubre 2025 · 19:33hs
La Capital estuvo en la escena del crimen en Barrancas

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

La Capital estuvo en la escena del crimen en Barrancas

En poco menos de un mes se cumplirán ocho años de un brutal ataque narco en Barrancas, la localidad del departamento San Jerónimo. Ese 7 de noviembre, Juan Andrés Barreiro llegó a una vivienda precaria minutos antes que ocurra una ráfaga de disparos que lo dejó inmovilizado hasta esta semana, cuando murió en un hospital de Santa Fe.

Ese mediodía, en la tranquila localidad atravesada por la ruta 11, la violencia golpeó fuerte. Además de Barreiro, que en ese entonces tenía 19 años, el ataque se cobró la vida de Damián "Gringo" Ferrer y Germán “El Alemán” Godoy e hirió a Matías, un amigo de Juan, que incentivó a Barreiro a acompañarlo hasta la casilla, blanco de los tiros.

Desde entonces, Barreiro intentó sobrevivir a la masacre a pesar de recibir tres disparos, uno de ellos en la cabeza. Fueron siete años de cuidados para el hombre que permanecía postrado en su cama. En ese periodo fue operado seis veces. Sin embargo, en los últimos días su estado se agravó y finalmente falleció el pasado martes con 26 años en la capital de Santa Fe, según publicó el portal Infomás.

Crimen 2018 Barrancas (5)
La Capital estuvo en la escena del crimen en Barrancas

La Capital estuvo en la escena del crimen en Barrancas

Así, el ataque narco suma de manera indirecta un tercer fallecido. Según los investigadores, se trató de un ajuste de cuentas y que el objetivo principal de los sicarios era asesinar a Ferrer y Godoy, oriundos de Carcarañá, localidad que se encuentra a 90 minutos del lugar del crimen.

Por el ataque no hubo detenidos y la investigación no pudo dar con los autores materiales ni intelectuales del hecho, que se transformó en todo un misterio para los habitantes de la localidad.

El caso

El mediodía del 7 de noviembre del 2018, Barrancas, un pueblo sobre la ruta nacional 11, a 78 kilómetros al norte de Rosario, se presentaba calmo y tranquilo, tal como contó La Capital en su crónica del hecho publicada al día siguiente. Sin embargo, algunas horas antes, a las 2 de la mañana, una docena de balazos habían sacudido el sueño de los vecinos del barrio Norte de esa localidad del departamento San Jerónimo. Fue cuando al menos dos hombres bajaron de un auto gris y arremetieron contra una casilla de madera, nailon y chapas que funciona como quiosco y aguantadero. Patearon la puerta y dispararon contra quienes estaban en la precaria edificación de 10 metros cuadrados y pocos muebles. Como consecuencia de la lluvia de proyectiles murieron dos hombres y un tercero quedó gravemente herido. En el lugar la policía encontró un kilo de marihuana fraccionada para la venta y en trozos.

Crimen 2018 Barrancas (2)
La Capital estuvo en la escena del crimen en Barrancas

La Capital estuvo en la escena del crimen en Barrancas

Las víctimas fatales, oriundas de Carcarañá, fueron identificados como Germán "El alemán" Godoy, quien recibió cuatro balazos; y Damián "Gringo" Ferrer, alcanzado por un disparo en la nuca cuando intentaba esconderse bajo una cama. Allí, Juan Andrés Barreiro, que tenía 19 años y vivía en Barrancas, recibió tres disparos, uno de ellos en el cráneo, y fue trasladado en estado desesperante al Hospital Cullen de Santa Fe. Sobrevivió este tiempo, aunque su lucha era día a día.

Por su parte, Matías, quien había llegado al rancho junto a Barreiro, evitó los plomos y huyó del lugar con rumbo desconocido.

Testimonios de esa madrugada feroz

"Me estaba bañando cuando escuché un auto que estacionaba. Bajaron y patearon la puerta a los gritos. Entonces empezaron los disparos en al menos tres secuencias. Fue como que iban enfocando en el objetivo, liquidaban y seguían con el otro. Hubo un pibe que zafó porque estaba en el baño. Escuchó cómo venía y al oír los disparos, salió corriendo", explicó un vecino de "la casa del horror", como la definieron otros barranqueños que hablaron con este diario.

Crimen 2018 Barrancas (3)
La Capital estuvo en la escena del crimen en Barrancas

La Capital estuvo en la escena del crimen en Barrancas

Esa crónica marca también que los propios vecinos habían prometido incendiar la casa para que “nadie en el barrio quiera vivir” ahí. La mayoría de los habitantes del precario barrio coincidió en que dentro de la casilla se vendía droga. Y eso quedó respaldado por el secuestro de estupefacientes en el lugar.

"Estos tipos eran de Carcarañá. El Alemán ya había vivido en ese lugar (el del crimen) hace unos años cuando pateaba con El Mono, un vecino que murió hace un año por un infarto. Iba y venía. Creo que volvió el sábado para quedarse hasta el aniversario de la muerte de El Mono, que era hoy. Y luego se iba con El Gringo, que también llegó el sábado", relató una vecina. Y agregó: "Los dos que sobrevivieron habían ido a comprar marihuana y cuando llegaron los sicarios quedaron en el peor lugar en un mal momento".

La casa del horror en Barrancas

De acuerdo con lo que se reconstruye mediante el relato vecinal, todo se precipitó alrededor de las 2 de la mañana cuando al lugar llegaban Matías y Barreiro. "Estaban comprándole a estos chabones que son de Carcarañá" en la casilla. "Entonces cayeron los sicarios a los tiros. A Barreiro le pegaron en el cuello, en la espalda y en la cabeza. Cayó arriba de Matías, que se salvó, aunque lo dieron por muerto. Al Gringo le dieron en la cabeza y al Alemán le pegaron cuatro o cinco balazos. A los tipos no les importó nada. Matías huyó porque agarró la moto de Barreiro y se fue para el pueblo", comentó otro.

Crimen 2018 Barrancas (1)
La Capital estuvo en la escena del crimen en Barrancas

La Capital estuvo en la escena del crimen en Barrancas

La comisaría 3ª (Unidad Regional XV) está ubicada a una diez cuadras de la escena del crimen. Cuando la policía llegó, se topó con los cadáveres de Ferrer y Godoy, y el pibe Barreiro agonizando. Recogieron 8 vainas servidas y dos proyectiles calibres 9 milímetros y 11.25. Además incautaron un kilo de marihuana.

A Barreiro lo llevaron al Hospital Cullen de Santa Fe con heridas en el tórax, la zona cervical y el cráneo. "Un proyectil le atravesó el cráneo provocándole fracturas y lesiones a nivel encefálico. Quedó internado con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado", habían explicado desde la guardia del hospital luego del feroz ataque.

Noticias relacionadas
murio la conservacionista e investigadora de chimpances jane goodall

Murió la conservacionista e investigadora de chimpancés Jane Goodall

El hecho ocurrió en Monte Vera, a pocos kilómetros de ciudad de Santa Fe. Foto: Guillermo Di Salvatore

Un hombre murió tras ser atacado por un enjambre de abejas en Monte Vera

Silvana, hermana de Ivana Garcilazo, junto a su abogado Marcos Cella, el día de la imputación de Reifenstuel

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: "Es una burla"

Las Taser fueron adoptadas en septiembre con una prueba piloto.

La provincia comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en cuartos de final

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en cuartos de final

Vélez vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Vélez vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Te vas a pasar para el otro lado: los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

"Te vas a pasar para el otro lado": los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

El hijo de Miguel Ángel Russo explicó por qué quiso jugar con Newells tras el velatorio

El hijo de Miguel Ángel Russo explicó por qué quiso jugar con Newell's tras el velatorio

Lo último

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco en Barrancas

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco en Barrancas

Asesinaron a un modelo y cantante argentino en México que iba a participar en un reality

Asesinaron a un modelo y cantante argentino en México que iba a participar en un reality

Gol y emoción: Ignacio Russo y un torbellino de sensaciones en el homenaje en el Coloso

Gol y emoción: Ignacio Russo y un torbellino de sensaciones en el homenaje en el Coloso

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco en Barrancas

Recibió tres disparos en 2018, cuando tenía 19 años. Fue operado seis veces pero jamás pudo reponerse. En el hecho también fallecieron otras dos personas

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco en Barrancas
En vivo: Newells encontró la igualdad rápidamente y empata 1 a 1 con Tigre en el Coloso
Ovación

En vivo: Newell's encontró la igualdad rápidamente y empata 1 a 1 con Tigre en el Coloso

Paro docente: los maestros deberán llenar la declaración jurada para confirmar si adhieren
La Ciudad

Paro docente: los maestros deberán llenar la declaración jurada para confirmar si adhieren

La provincia comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario
Policiales

La provincia comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario

Casas sin escritura: impulsan la regularización de los hogares de Santa Fe
La Región

Casas sin escritura: impulsan la regularización de los hogares de Santa Fe

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: Es una burla
Policiales

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: "Es una burla"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en cuartos de final

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en cuartos de final

Vélez vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Vélez vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Te vas a pasar para el otro lado: los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

"Te vas a pasar para el otro lado": los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

El hijo de Miguel Ángel Russo explicó por qué quiso jugar con Newells tras el velatorio

El hijo de Miguel Ángel Russo explicó por qué quiso jugar con Newell's tras el velatorio

Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Ovación
En vivo: Newells encontró la igualdad rápidamente y empata 1 a 1 con Tigre en el Coloso
Ovación

En vivo: Newell's encontró la igualdad rápidamente y empata 1 a 1 con Tigre en el Coloso

En vivo: Newells encontró la igualdad rápidamente y empata 1 a 1 con Tigre en el Coloso

En vivo: Newell's encontró la igualdad rápidamente y empata 1 a 1 con Tigre en el Coloso

En el nombre del padre: el hijo de Russo es titular ante Newells en el Coloso

En el nombre del padre: el hijo de Russo es titular ante Newell's en el Coloso

El Ogro Fabbiani ratificó cuatro cambios en Newells para recibir a Tigre

El Ogro Fabbiani ratificó cuatro cambios en Newell's para recibir a Tigre

Policiales
Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco en Barrancas
Policiales

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco en Barrancas

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: Es una burla

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: "Es una burla"

La provincia comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario

La provincia comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario

Un robo espumoso que falló: lo atraparon con champagne y parte de la caja registradora

Un robo espumoso que falló: lo atraparon con champagne y parte de la caja registradora

La Ciudad
La atleta santafesina que completó las seis maratones más importantes del mundo

Por Martina Komar
La Ciudad

La atleta santafesina que completó las seis maratones más importantes del mundo

Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Los cartoneros de Rosario trabajan más y ganan menos: las causas de la crisis del reciclado

Los cartoneros de Rosario trabajan más y ganan menos: las causas de la crisis del reciclado

La Isla de los Inventos reabrió con más espacio para deleitar a los chicos

La Isla de los Inventos reabrió con más espacio para deleitar a los chicos

Un poco de ruido sin Los Palmeras: Cacho Deicas visitará al exitoso stream de cumbia
Zoom

Un poco de ruido sin Los Palmeras: Cacho Deicas visitará al exitoso stream de cumbia

La ternura se sube al escenario: El Otro Festival copa las salas de Rosario con teatro y comunidad
Zoom

La ternura se sube al escenario: El Otro Festival copa las salas de Rosario con teatro y comunidad

Con Messi en duda y de luto por Russo, Argentina vuelve al ruedo en Miami ante Venezuela
Ovación

Con Messi en duda y de luto por Russo, Argentina vuelve al ruedo en Miami ante Venezuela

La Noche de los Museos Abiertos selló otro éxito junto a los rosarinos
La Ciudad

La Noche de los Museos Abiertos selló otro éxito junto a los rosarinos

El tiempo en Rosario: viernes feriado, con nubes y temperatura en ascenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes feriado, con nubes y temperatura en ascenso

Flores, velas y abrazos: el emotivo homenaje a Russo en el Gigante
Ovación

Flores, velas y abrazos: el emotivo homenaje a Russo en el Gigante

Auxilio de Trump: el Tesoro de EEUU compró pesos y confirmó el swap
Economía

Auxilio de Trump: el Tesoro de EEUU compró pesos y confirmó el swap

Euforia en los mercados: los ADRs y los bonos en dólares pegaron un salto
Economía

Euforia en los mercados: los ADRs y los bonos en dólares pegaron un salto

Newells le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes
Ovación

Newell's le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes

La sentida despedida de Ariel Holan a Miguel Ángel Russo y el homenaje del plantel en Arroyo Seco
Ovación

La sentida despedida de Ariel Holan a Miguel Ángel Russo y el homenaje del plantel en Arroyo Seco

Procesaron a exjefes de la Afip de Rosario y Santa Fe por usar datos  en favor de una empresa
La Ciudad

Procesaron a exjefes de la Afip de Rosario y Santa Fe por usar datos  en favor de una empresa

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir
La Ciudad

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Un artista chileno puso un muñeco de Milei como perrito faldero de Trump en el Museo de Cera de Madrid
Política

Un artista chileno puso un muñeco de Milei como perrito faldero de Trump en el Museo de Cera de Madrid

Allanaron la casa y el despacho de José Luis Espert por los pagos del narco Fred Machado
Política

Allanaron la casa y el despacho de José Luis Espert por los pagos del narco Fred Machado

Reabre la Isla de los Inventos, con entrada gratis hasta el domingo
La Ciudad

Reabre la Isla de los Inventos, con entrada gratis hasta el domingo

Teatro por la Identidad: 20 años de una búsqueda desde el arte de los nietos apropiados

Por Matías Loja
La Ciudad

Teatro por la Identidad: 20 años de una búsqueda desde el arte de los nietos apropiados

Derribaron otro búnker de venta de drogas y ya van 48 en Rosario
La Ciudad

Derribaron otro búnker de venta de drogas y ya van 48 en Rosario

La Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos
Política

La Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos