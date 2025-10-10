La Capital | Policiales | Cocaína

Secuestran miles de dosis de cocaína en múltiples allanamientos en el cordón industrial

La investigación se originó hace cuatro meses tras el derrido de un búnker. También se incautaron más de 40 celulares y fueron detenidas cinco personas

10 de octubre 2025 · 20:42hs
Miles de dosis de cocaína incautadas en 14 allanamientos en tres localidades del cordón industrial

Miles de dosis de cocaína incautadas en 14 allanamientos en tres localidades del cordón industrial

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI), en colaboración con fuerzas de seguridad nacionales y otras reparticiones provinciales, llevó adelante 14 allanamientos simultáneos en Puerto General San Martín, San Lorenzo y Timbúes, en los que se secuestraron más de 6 mil dosis de cocaína.

La investigación fue dirigida por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de San Lorenzo, a cargo de la fiscal Natalia Benvenuto, en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes. Los allanamientos, por su parte, fueron habilitados por órdenes judiciales del juez Carlos Gazza.

Las medidas son el resultado de una investigación de más de cuatro meses, iniciada tras el derrumbe de un búnker de venta de drogas en calle Misiones y Presidente Roca, de Puerto General San Martín, donde se detectó que pese al cierre del punto de expendio continuaban las maniobras de comercialización en el mismo sector.

El operativo se desarrolló desde las primeras horas de la mañana, con irrupciones en distintos puntos de Puerto General San Martín y zonas aledañas. En el terreno donde meses atrás se había derrumbado un búnker, se constató nuevamente actividad vinculada al narcomenudeo, confirmando la continuidad de la organización.

Las tareas investigativas conjuntas entre la PDI y Prefectura Naval Argentina permitieron reconstruir los movimientos, establecer los roles de los involucrados y avanzar con las medidas judiciales que derivaron en los resultados obtenidos.

Secuestro de cocaína

Las primeras informaciones brindadas por la Policía de Santa Fe indican, que durante los procedimientos, se detuvo a cinco personas mayores de edad. Además, se secuestraron 6.034 dosis de cocaína fraccionadas listas para la venta y más de $1.300.000 en efectivo.

En tanto, también se decomisaron más de 40 teléfonos celulares, automóviles y motocicletas, un arma de aire comprimido con municiones y diversos elementos de fraccionamiento y corte.

>> Leer más: Múltiples allanamientos por narcomenudeo: se entregó el sobrino de un sicario de Los Monos

Por disposición de la fiscal Benvenuto, los detenidos fueron alojados en sede policial y los elementos secuestrados incorporados a la causa. A su vez, resaltaron que una de las personas detenidas contaba con pedido de captura activo por parte de la Justicia Federal, por lo que se dio intervención al Juzgado Federal a cargo del juez Carlos Villafuerte Ruso, quien dispuso su continuidad en detención.

Noticias relacionadas
condenan a la ex miss bolivia detenida en el delta del parana: llevaba 300 kilos de cocaina en una avioneta

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida en el Delta del Paraná: llevaba 300 kilos de cocaína en una avioneta

Policías presos por robar en operativos: una problemática que se repite en causas recientes. 

Policías presos por robar en operativos: cuatro casos que exponen un problema institucional

La Capital estuvo en la escena del crimen en Barrancas

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco en Barrancas

Silvana, hermana de Ivana Garcilazo, junto a su abogado Marcos Cella, el día de la imputación de Reifenstuel

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: "Es una burla"

Ver comentarios

Las más leídas

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en cuartos de final

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en cuartos de final

Vélez vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Vélez vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Te vas a pasar para el otro lado: los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

"Te vas a pasar para el otro lado": los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

El hijo de Miguel Ángel Russo explicó por qué quiso jugar con Newells tras el velatorio

El hijo de Miguel Ángel Russo explicó por qué quiso jugar con Newell's tras el velatorio

Lo último

El uno por uno de Newells: Guch fue el mejor por escándalo y por una definición magistral

El uno por uno de Newell's: Guch fue el mejor por escándalo y por una definición magistral

Es lo que hay: Newells se despertó de una pesadilla con un golazo de un pibe guapo y atrevido

Es lo que hay: Newell's se despertó de una pesadilla con un golazo de un pibe guapo y atrevido

Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial

Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco en Barrancas

Recibió tres disparos en 2018, cuando tenía 19 años. Fue operado seis veces pero jamás pudo reponerse. En el hecho también fallecieron otras dos personas

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco en Barrancas
Es lo que hay: Newells se despertó de una pesadilla con un golazo de un pibe guapo y atrevido

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Es lo que hay: Newell's se despertó de una pesadilla con un golazo de un pibe guapo y atrevido

Paro docente: los maestros deberán llenar la declaración jurada para confirmar si adhieren
La Ciudad

Paro docente: los maestros deberán llenar la declaración jurada para confirmar si adhieren

Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial
Policiales

Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial

La provincia comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario
Policiales

La provincia comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario

Casas sin escritura: impulsan la regularización de los hogares de Santa Fe
La Región

Casas sin escritura: impulsan la regularización de los hogares de Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en cuartos de final

Mundial sub-20: día, horario y TV para la presentación Argentina en cuartos de final

Vélez vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Vélez vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Te vas a pasar para el otro lado: los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

"Te vas a pasar para el otro lado": los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

El hijo de Miguel Ángel Russo explicó por qué quiso jugar con Newells tras el velatorio

El hijo de Miguel Ángel Russo explicó por qué quiso jugar con Newell's tras el velatorio

Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Ovación
Es lo que hay: Newells se despertó de una pesadilla con un golazo de un pibe guapo y atrevido

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Es lo que hay: Newell's se despertó de una pesadilla con un golazo de un pibe guapo y atrevido

Es lo que hay: Newells se despertó de una pesadilla con un golazo de un pibe guapo y atrevido

Es lo que hay: Newell's se despertó de una pesadilla con un golazo de un pibe guapo y atrevido

Newells empató 1 a 1 con Tigre en el Coloso y complica sus chances de clasificación

Newell's empató 1 a 1 con Tigre en el Coloso y complica sus chances de clasificación

Ariel Holan tiene dos bajas inesperadas en Central para enfrentar a Vélez en Liniers

Ariel Holan tiene dos bajas inesperadas en Central para enfrentar a Vélez en Liniers

Policiales
Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial
Policiales

Secuestran miles de dosis de cocaína en allanamientos en el cordón industrial

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco en Barrancas

Murió un joven que pasó siete años postrado en una cama por un ataque narco en Barrancas

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: Es una burla

La familia de Ivana Garcilazo estalló ante un pedido de la defensa de Reinfestuel: "Es una burla"

La provincia comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario

La provincia comprará más pistolas Taser y considera exitoso el uso en Rosario

La Ciudad
La atleta santafesina que completó las seis maratones más importantes del mundo

Por Martina Komar
La Ciudad

La atleta santafesina que completó las seis maratones más importantes del mundo

Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Patrimonio: la ex-Gath & Chaves, el viejo Banco de Boston y el Palacio Remonda Monserrat sumarán protección

Los cartoneros de Rosario trabajan más y ganan menos: las causas de la crisis del reciclado

Los cartoneros de Rosario trabajan más y ganan menos: las causas de la crisis del reciclado

La Isla de los Inventos reabrió con más espacio para deleitar a los chicos

La Isla de los Inventos reabrió con más espacio para deleitar a los chicos

Te vas a pasar para el otro lado: los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo
Policiales

"Te vas a pasar para el otro lado": los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Un poco de ruido sin Los Palmeras: Cacho Deicas visitará al exitoso stream de cumbia
Zoom

Un poco de ruido sin Los Palmeras: Cacho Deicas visitará al exitoso stream de cumbia

La ternura se sube al escenario: El Otro Festival copa las salas de Rosario con teatro y comunidad
Zoom

La ternura se sube al escenario: El Otro Festival copa las salas de Rosario con teatro y comunidad

Con Messi en duda y de luto por Russo, Argentina vuelve al ruedo en Miami ante Venezuela
Ovación

Con Messi en duda y de luto por Russo, Argentina vuelve al ruedo en Miami ante Venezuela

La Noche de los Museos Abiertos selló otro éxito junto a los rosarinos
La Ciudad

La Noche de los Museos Abiertos selló otro éxito junto a los rosarinos

El tiempo en Rosario: viernes feriado, con nubes y temperatura en ascenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes feriado, con nubes y temperatura en ascenso

Flores, velas y abrazos: el emotivo homenaje a Russo en el Gigante
Ovación

Flores, velas y abrazos: el emotivo homenaje a Russo en el Gigante

Auxilio de Trump: el Tesoro de EEUU compró pesos y confirmó el swap
Economía

Auxilio de Trump: el Tesoro de EEUU compró pesos y confirmó el swap

Euforia en los mercados: los ADRs y los bonos en dólares pegaron un salto
Economía

Euforia en los mercados: los ADRs y los bonos en dólares pegaron un salto

Newells le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes
Ovación

Newell's le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes

La sentida despedida de Ariel Holan a Miguel Ángel Russo y el homenaje del plantel en Arroyo Seco
Ovación

La sentida despedida de Ariel Holan a Miguel Ángel Russo y el homenaje del plantel en Arroyo Seco

Procesaron a exjefes de la Afip de Rosario y Santa Fe por usar datos  en favor de una empresa
La Ciudad

Procesaron a exjefes de la Afip de Rosario y Santa Fe por usar datos  en favor de una empresa

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir
La Ciudad

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Un artista chileno puso un muñeco de Milei como perrito faldero de Trump en el Museo de Cera de Madrid
Política

Un artista chileno puso un muñeco de Milei como perrito faldero de Trump en el Museo de Cera de Madrid

Allanaron la casa y el despacho de José Luis Espert por los pagos del narco Fred Machado
Política

Allanaron la casa y el despacho de José Luis Espert por los pagos del narco Fred Machado

Reabre la Isla de los Inventos, con entrada gratis hasta el domingo
La Ciudad

Reabre la Isla de los Inventos, con entrada gratis hasta el domingo

Teatro por la Identidad: 20 años de una búsqueda desde el arte de los nietos apropiados

Por Matías Loja
La Ciudad

Teatro por la Identidad: 20 años de una búsqueda desde el arte de los nietos apropiados

Derribaron otro búnker de venta de drogas y ya van 48 en Rosario
La Ciudad

Derribaron otro búnker de venta de drogas y ya van 48 en Rosario

La Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos
Política

La Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado a Estados Unidos