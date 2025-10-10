Secuestran miles de dosis de cocaína en múltiples allanamientos en el cordón industrial

La investigación se originó hace cuatro meses tras el derrido de un búnker. También se incautaron más de 40 celulares y fueron detenidas cinco personas

Personal de la Policía de Investigaciones (PDI), en colaboración con fuerzas de seguridad nacionales y otras reparticiones provinciales, llevó adelante 14 allanamientos simultáneos en Puerto General San Martín, San Lorenzo y Timbúes , en los que se secuestraron más de 6 mil dosis de cocaína .

La investigación fue dirigida por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de San Lorenzo, a cargo de la fiscal Natalia Benvenuto, en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes . Los allanamientos, por su parte, fueron habilitados por órdenes judiciales del juez Carlos Gazza.

Las medidas son el resultado de una investigación de más de cuatro meses, iniciada tras el derrumbe de un búnker de venta de drogas en calle Misiones y Presidente Roca, de Puerto General San Martín, donde se detectó que pese al cierre del punto de expendio continuaban las maniobras de comercialización en el mismo sector.

El operativo se desarrolló desde las primeras horas de la mañana, con irrupciones en distintos puntos de Puerto General San Martín y zonas aledañas. En el terreno donde meses atrás se había derrumbado un búnker, se constató nuevamente actividad vinculada al narcomenudeo , confirmando la continuidad de la organización.

Las tareas investigativas conjuntas entre la PDI y Prefectura Naval Argentina permitieron reconstruir los movimientos, establecer los roles de los involucrados y avanzar con las medidas judiciales que derivaron en los resultados obtenidos.

Secuestro de cocaína

Las primeras informaciones brindadas por la Policía de Santa Fe indican, que durante los procedimientos, se detuvo a cinco personas mayores de edad. Además, se secuestraron 6.034 dosis de cocaína fraccionadas listas para la venta y más de $1.300.000 en efectivo.

En tanto, también se decomisaron más de 40 teléfonos celulares, automóviles y motocicletas, un arma de aire comprimido con municiones y diversos elementos de fraccionamiento y corte.

>> Leer más: Múltiples allanamientos por narcomenudeo: se entregó el sobrino de un sicario de Los Monos

Por disposición de la fiscal Benvenuto, los detenidos fueron alojados en sede policial y los elementos secuestrados incorporados a la causa. A su vez, resaltaron que una de las personas detenidas contaba con pedido de captura activo por parte de la Justicia Federal, por lo que se dio intervención al Juzgado Federal a cargo del juez Carlos Villafuerte Ruso, quien dispuso su continuidad en detención.