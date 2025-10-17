"Envidiosa": Griselda Siciliani confirmó cuándo se estrenará la tercera temporada

La exitosa serie argentina causó furor en Netflix con sus dos primeras temporadas y su protagonista le puso fecha a la tercera entrega.

Griselda Siciliani vuelve a ponerse en la piel de Vicky para la tercera temporada de "Envidiosa" en Netflix

Tras sus dos exitosas temporadas, Netflix no tuvo otra opción más que ponerse a rodar la tercera entrega de “Envidiosa” , la serie de comedia argentina que conquistó al público de forma masiva. Desde ese entonces, los usuarios esperan impacientemente por la continuación de la historia de Vicky y, afortunadamente, Griselda Siciliani le puso fecha al fin de la espera.

Para quienes no están al tanto, "Envidiosa" sigue la historia de Vicky (interpretada por Griselda Siciliani), una mujer que ronda los 40 y quiere formar una familia pero no encuentra pareja. La serie juega con la comedia, el drama y el romance y tiene en su elenco grandes y populares actores conocidos como Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Martín Garabal y Violeta Urtizberea, entre otros.

La primera temporada se había lanzado en 2024 mientras que la segunda llegó en 2025 . Ahora, gracias al anuncio de Siciliani, los seguidores pueden conocer cuánto tiempo tienen para prepararse y repasar la historia antes de su nueva estación.

Cuándo se estrena la tercera temporada de Envidiosa

Las dos primeras temporadas de “Envidiosa” se encuentran disponibles en Netflix desde el estreno de la última en febrero de este año. Ese mismo mes, Netflix anunció el rodaje de la tercera entrega pero aún no se había definido una fecha.

Recientemente, la protagonista Griselda Siciliani estuvo en el programa de Mario Pergolini y confesó lo que los fanáticos estaban esperando. Según contó, el estreno de la tercera temporada será en noviembre de 2025.

El elenco y dirección de “Envidiosa”

Los personajes principales de la serie son interpretados por reconocidos actores que se suman a la labor de Siciliani.

Entre ellos se destacan: Esteban Lamothe (Matías), Martín Garabal (Daniel), Benjamín Vicuña (Nicolás), Pilar Gamboa (Carolina), Violeta Urtizberea (Lucila), Marina Bellati (Débora), Bárbara Lombardo (Melina), Débora Nishimoto (Mei), Lorena Vega (Fernanda) y Susana Pampín (Teresa).

Escrita por la guionista Carolina Aguirre y dirigida por Gabriel Medina, esta serie contó con la producción artística de Adrián Suar, quien fue pareja de Siciliani.

El éxito de "Envidiosa"

"Envidiosa", serie protagonizada por Griselda Siciliani, se ubicó entre las producciones más vistas de Netflix en Argentina y en otros países de la región. Fue tal su exitoso comienzo que se metió en el Top 10 global para series de habla no inglesa de la plataforma. De la misma manera, las redes sociales hicieron eco con debates y cuestionamientos que plantean los dramáticos desamores de la serie.

La obsesión de Vicky (Griselda Siciliani) por casarse y formar una familia tendrá nuevos capítulos que pondrán a prueba a la mujer que atraviesa una crisis al cumplir 40 años. En la última entrega, la protagonista se enfrentó a un análisis de su destino, que presentaba dos caminos: casarse y construir un proyecto de vida con Dani, el novio de toda su vida, o dejarse llevar por la posibilidad de una relación con Matías, su más reciente vínculo.

Trailer de la segunda temporada