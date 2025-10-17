Nervios y frustración en MasterChef Celebrity: La Joaqui no pudo contener las lágrimas

La cantante de RKT atravesó un duro momento en pleno programa y su historia familiar logro conquistar al jurado

Hace tan solo unos días comenzó la nueva edición de MasterChef Celebrity , con la conducción de Wanda Nara y una escenografía completamente renovada. En esta primera etapa, las 24 figuras del espectáculo presentaron y elaboraron sus platos ante el exigente jurado en busca de permanecer en el certamen.

Entre los participantes se destacan actores, deportistas, músicos, periodistas y creadores de contenido, quienes ya comenzaron a dar que hablar con sus preparaciones. Algunos platos más gourmet, otros más caseros y familiares, la realidad es que detrás de cada preparación siempre hay una historia. Cada vez que presentan sus recetas, los famosos suelen contar qué los inspira o de dónde aprendieron a cocinar ese plato.

Ahora bien, en la última emisión del programa, La Joaqui vivió un momento de nervios y emoción: rompió en llanto por la frustración que le generó su preparación, pero luego logró recuperarse y reveló la historia personal que había detrás de su plato. Inspirada en su pasado familiar, la receta terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la noche en redes sociales.

La frustración de La Joaqui

La consigna del último programa de MasterChef Celebrity fue clara: los participantes debían cocinar un plato que los transportara a sus años de escuela.

Fue así como La Joaqui eligió preparar pollo con salsa y verduras, una receta que, según contó más tarde, tenía un significado muy especial para ella. Ahora bien, antes de presentar su plato, la cantante de RKT atravesó un momento de frustración y angustia. “Siento que me vienen saliendo las cosas mal. Soy muy mala en la cocina”, expresó entre lágrimas ante los jurasdos al llevar su plato.

En ese momento, Wanda Nara intentó consolarla: “Vos ya sos una ganadora en la vida. Tenés todo para ganar este programa y lo que te propongas”.

La Joaqui se secó las lágrimas y entre risas dijo: “Una lloradita y a seguir”.

La emoción de La Joaqui al recordar su infancia

Al presentar su plato, La Joaqui contó los recuerdos que le traía aquella preparación.

“Viví en Costa Rica hasta los 15 años. Es una receta del colegio de allá”, reveló la cantante.

Cabe recordar que La Joaqui vivió muchos años en Costa Rica junto a su madre y lejos de su padre. “Mi mamá era muy joven, trabajaba todo el día y hacía todo para que yo estuviera bien”, había contado tiempo atrás en una entrevista con Andy Kusnetzoff en PH, Podemos Hablar.

Fue así como, en la devolución, los jurados destacaron su esfuerzo y la alentaron a seguir adelante sin frustrarse. De hecho, Martitegui le pidió a La Joaqui que probara su propio plato. “Me encanta”, dijo la cantante al probar su propia preparación.

“Le faltan seis minutos de cocción”, dijo Damián Betular después de probar el plato.

Por su parte, Martitegui cerró con un comentario emotivo: “Yo me quedo con que lo probaste y te gustó. Recordá todo lo que lloraste y lo que te pasó cuando lo probaste: conectate con eso”.