Netflix: la película de suspenso más vista con Keira Knightley a la cabeza

El thriller psicológico se está robando todas las miradas con una historia llena de suspenso y engaños en 90 minutos.

De las últimas incorporaciones de Netflix , un thriller psicológico se robó todas las miradas. Desde su estreno, “La mujer del camarote 10” se ha posicionado como la película más vista de la plataforma y hay muchas razones detrás de su éxito.

“En un lujoso yate, una periodista ve a un pasajero caer por la borda. Pero cuando nadie le cree, arriesga su vida para descubrir la verdad” , reza su sinopsis. Desde su trailer ya se puede conocer el ambiente de tensiones y misterio generado por la cinta.

La historia está protagonizada por la aclamada Keira Knightley , una de las actrices británicas más destacadas en el mundo del cine y televisión. Su interpretación le da vida al relato y consigue enganchar a los espectadores con lo que sucede en pantalla.

Enigmática y atrapante, “La mujer del camarote 10” se desarrolla en 90 minutos , una duración ideal para aquellas personas que encuentran difícil mantenerse en el sillón quieto por demasiado tiempo. De todas maneras, desde que le pongan play, los espectadores se van a adentrar en un viaje en barco que los moverá de un lado hacia otro hasta el final.

De qué se trata “La mujer del camarote 10”

La cinta sigue la historia de Laura Blacklock, una periodista que se embarca en un viaje profesional a Noruega, en ni más ni menos que un yate de lujo. Antes de aceptar la invitación, Laura se encontraba en plena rehabilitación post traumática, luchando contra la ansiedad. En ese contexto, la travesía parecía una gran vía de escape de su rutina, pero rápidamente se convierte en un peligroso drama.

En su primera noche a bordo, Laura presencia lo que podría ser un asesinato: una mujer cae desde el camarote vecino, el número 10, al mar. Pero lo más desconcertante para Laura es que, cuando alerta a las autoridades y a la tripulación, nadie le cree demasiado. Todos insisten en que no falta ningún pasajero y en que el camarote 10 estaba vacante.

Así, la periodista inicia una investigación personal, poniendo la necesidad de descubrir la verdad por sobre sus propios miedos y angustias.

Trailer de “La mujer del camarote 10”