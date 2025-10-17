No es Adrián Suar: quién es el empresario que conquistó a Natalie Pérez

En el programa de Mario Pergolini, la actriz confirmó su romance con el hijo de una reconocida actriz y un empresario teatral

Lejos de las novelas televisivas y a pocas semanas de finalizar la temporada de su obra de teatro, Natalie Pérez parece haber encontrado el amor. La actriz confirmó su relación con Tomás Roemberg durante su participación en el programa de Mario Pergolini.

Cabe recordar que hace un tiempo, la actriz había sido vinculada con Adrián Suar tras protagonizar la pelicula "Mazel Tov". Ahora bien, luego de que los protagonistas negaran el romance, los medios de espectáculos la vincularon con el productor de su última obra teatral. Se trata de Tomás Rottemberg, hijo del empresario teatral Carlos Rottemberg y de la actriz Linda Peretz.

El periodista Gustavo Méndez fue quien comenzó a difundir la información en sus redes sociales. Tiempo después, el propio Tomás habló con la prensa y declaró: “Salimos un par de veces, no voy a mentir” . Finalmente, Natalie Pérez confirmó las especulaciones durante su participación en el programa "Un día perdido", de Mario Pergolini, luego de varios días de silencio.

Qué dijo Natalie Pérez

En el programa televisivo de Mario Pergolini "Otro día perdido", Natalie Pérez no esquivó ninguna pregunta sobre su vida personal. El conductor comenzó haciendo referencia a una foto que la actriz había publicado, donde se la veía de la mano con un hombre, aunque solo se podían ver las sombras.

“¿Qué haces con tu tiempo de ocio?”, preguntó Pergolini. Natalie respondió: “Comunicaciones, veo películas como helado, paseo, juego con mis amigas, invito a mis amigas, cocino. Y con La Sombra (haciendo referencia a aquella fotografía) también juego”.

En ese momento, Pergolini comentó: “Te veo como media enamorada”. Natalie respondió con humor: “Mi suegra me vistió hoy. Me prestó este vestido y esta cartera. Mi suegra es ‘La Flaca Escopeta’”, haciendo referencia al apodo de la actriz Linda Peretz.

Rápidamente, Laila Roth intervino: “Mirá, salís con el hijo de Linda Peretz”. Pergolini, sorprendido, reaccionó: “Ah, pará, pero yo me estoy enterando ahora de eso. No, estoy sorprendido… me acabo de caer quién es tu novio entonces”.

Quién es Tomás Rottemberg

Tomás Roemberg es productor teatral y hijo del reconocido empresario Carlos Roemberg y de la actriz Linda Peretz. Junto a su padre, Tomás administra las salas de Multiteatro y Multitabaris en la calle Corrientes, además de producir diversas obras teatrales en Buenos Aires.

Fue en este contexto en el que Tomás conoció a Natalie Pérez. Según detalló el periodista Gustavo Méndez, ambos se conocieron durante la obra "Las cosas maravillosas", en la que Natalie interpretaba el rol principal y Tomás se desempeñaba como productor.