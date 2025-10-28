La Capital | Zoom | El Cruce

Arranca una nueva edición de El Cruce, festival internacional de artes escénicas

Del 28 de octubre al 9 de noviembre, habrá talleres, laboratorios y funciones en distintos puntos de la ciudad

28 de octubre 2025 · 11:37hs
"Living Comedor", la obra rosarina, es una de las propuestas que se podrá ver en el marco de la 24ª edición del festival El Cruce

Comenzó la 24° edición de El Cruce, festival internacional de artes escénicas contemporáneas. Del 28 de octubre al 9 de noviembre, habrá talleres, laboratorios y funciones en distintos puntos de la ciudad. En esta oportunidad, el evento cuenta con obras invitadas de España, con producciones que abordan la temática migratoria. También habrá estrenos de obras realizadas por las reconocidas artistas Gabriela Parigi y Sofía Galliano.

El Cruce se desarrollará en nueve sedes: la Escuela Provincial de Cine y Televisión (Mendoza 1085), el Instituto Taboga (Sarmiento 1164), La Usina Social (Jujuy 2844), el Teatro Municipal La Comedia (Mitre 958), Plataforma Lavardén (Mendoza 1085), la Emau (Estevez Boero 670), el CEC (Paseo de las Artes y el río), el Centro Cultural Parque de España (Sarmiento y el río) y el Museo de la Memoria (Córdoba 2019).

Este evento es una de las apuestas históricas de Cobai (Coreógrafos, Bailarines, Investigadores en el Movimiento y Expresión Corporal Independientes), la asociación civil sin fines de lucro que hace más de veinte años trabaja para desarrollar, promover y difundir las artes escénicas contemporáneas en la ciudad de Rosario.

>> Leer más: Se viene El Cruce, festival internacional de artes escénicas contemporáneas

Atendiendo el complejo panorama económico, los espectáculos tienen entradas gratuitas y a precios populares, con beneficios especiales para estudiantes de escuelas artísticas. La programación completa se puede consultar en las redes de Cobai.

Entre las actividades destacadas, el 4 de noviembre se realizará la presentación de la revista Inquieta en su versión número 18. Participarán de este evento las periodistas Josefina Zuain y Virginia Giacosa.

