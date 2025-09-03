Emilia Attias respondió a los rumores de embarazo y usó una particular frase

La actriz se refirió a las versiones que afirmaban que estaría esperando un hijo junto a su nueva pareja

Emilia Attias volvió a los titulares esta semana, ante los rumores de embarazo. Según algunas versiones, la actriz estaría esperando un hijo junto a su nueva pareja, el empresario Guillermo Freire. Finalmente, respondió a las especulaciones y las negó, aunque de una manera inusual.

El martes por la noche, Attias compartió un “dump” en Instagram, es decir un carrete con imágenes varias de sus últimos días. En la descripción, enumeró las referencias de un total de dieciocho fotos. Entre selfies, clases de repostería, retratos cotidianos y las aventuras de su hija Gina (a quien tuvo junto a su ex pareja, el Turco Naim), fue la cuarta publicación la que llamó especialmente la atención.

En la imagen, se ve una pegatina en el vidrio trasero de un auto, con una inscripción en inglés (“No baby on board, so please feel free to run into me”) que se traduce como “No hay bebé a bordo, así que sentite libre de chocarme”. En la referencia, Emilia afirmó: “Rumores, chiques”. De esta manera, echó por tierra la versión del embarazo.

Qué dijo Emilia Attias sobre volver a ser mamá

Recientemente, Emilia había hablado sobre la posibilidad de tener un hijo junto a Freire, con quien está en pareja desde noviembre de 2024. "Aunque hace ya un tiempito que estamos juntos con Guillermo, nos estamos conociendo y construyendo algo lindo, sin apurarnos”, dijo en una entrevista.

“Lleva un tiempo estar lo suficientemente ensamblado como para tener un hijo, o por lo menos yo lo creo así. Para pensar en tener un hijo, me gustaría que la relación esté en ese estadío. Siento que ya soy mamá y soy muy feliz con mi hija, pero no me cierro a esa posibilidad, no sé qué puede pasar en el futuro”, aseguró.