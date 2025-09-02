La Capital | Zoom | Emilia Attias

¿Emilia Attias embarazada? Quién es el empresario con el que estaría esperando un hijo

La actriz volvería a ser mamá con su nueva pareja, con quien sostiene un vínculo tras su separación del Turco Naim

2 de septiembre 2025 · 10:55hs
Según versiones recientes

Según versiones recientes, Emilia Attias estaría esperando un hijo junto a su nueva pareja

En los últimos días circuló la noticia de que Emilia Attias estaría embarazada nuevamente. La actriz tiene una hija de ocho años junto a su ex pareja, el Turco Naim, de quien se separó en mayo de 2024. Poco después de confirmar esa ruptura, se mostró públicamente con su nuevo novio, con quien estaría esperando un ijo.

Attias está acompañada desde hace casi un año por el empresario Guillermo Freire. Es hermano de Andy Freire, el exministro de Modernización, Innovación y Tecnología en la Ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

En su trayectoria profesional, pasó por posiciones de liderazgo en empresas como Arcor y Johnson & Johnson. Actualmente trabaja en las compañías Stealth Startup y YPO, motivo por el que viaja frecuentemente a San Pablo.

image - 2025-09-02T111642.448
La foto que confirmó el vínculo entre Emilia Attias y Guillermo Freire en noviembre pasado

La foto que confirmó el vínculo entre Emilia Attias y Guillermo Freire en noviembre pasado

Qué dijo Emilia Attias sobre volver a ser mamá

Las primeras fotos de la nueva pareja se difundieron en noviembre de 2024, donde se mostraron a los besos en una exclusiva gala solidaria. En los meses anteriores, se los había visto juntos en otros eventos, pero no se habían confirmado que tuvieran una relación.

Recientemente, Emilia había hablado sobre la posibilidad de tener un hijo junto a Freire. "Aunque hace ya un tiempito que estamos juntos con Guillermo, nos estamos conociendo y construyendo algo lindo, sin apurarnos”, dijo en una entrevista.

“Lleva un tiempo estar lo suficientemente ensamblado como para tener un hijo, o por lo menos yo lo creo así. Para pensar en tener un hijo, me gustaría que la relación esté en ese estadío. Siento que ya soy mamá y soy muy feliz con mi hija, pero no me cierro a esa posibilidad, no sé qué puede pasar en el futuro”, aseguró.

4Q0uMAbMt_720x0__1
Emilia Attias y Guillermo Freire en Punta del Este durante el verano

Emilia Attias y Guillermo Freire en Punta del Este durante el verano

