Hockey: con un final polémico, los Leoncitos perdieron y jugarán por el bronce del Mundial

El seleccionado argentino junior fue superado este domingo 2 a 1 por España con un gol discutible a 4' del final. Luchará por el tercer puesto contra India

7 de diciembre 2025 · 17:46hs
La selección argentina junior de hockey perdió en Chennai y se quedó sin cuarta final mundialista.

La selección argentina junior de hockey perdió en Chennai y se quedó sin cuarta final mundialista.

El seleccionado argentino junior de hockey masculino, con los gemelos rosarinos Juan y Lucas Boretti, se quedó con un sabor amargo en el Mundial de Chennai (India). Este domingo perdió en semifinales por 2 a 1 contra España, con un gol sobre el final polémico que requirió revisión del video, sin llegar a constatarse por intermedio de las imágenes si el tanto fue lícito.

La dolorosa derrota impidió a los Leoncitos clasificar a su cuarta final mundialista junior. Pero todavía tendrá la oportunidad de conseguir una medalla. El miércoles jugará por el bronce contra India, perdedor en la restante semifinal frente a Alemania por 3 a 1.

Con el ingreso desde el banco del mediocampista Juan Boretti, la selección argentina debió remontar un 0-1 casi desde el comienzo del partido, por un gol señalado por el español Martín Mena, a los 6'.

Pero a los 20', Juan Fernández aprovechó un córner corto y la desvió para señalar la transitoria igualdad.

Un toque que solo observó el árbitro

La semifinal fue muy disputada y pareja. Hasta que sobre el final, hubo un disparo español desde afuera del círculo, Albert Serrahima intentó tocarla con el palo y la bocha continuó hasta el fondo del arco argentino.

El árbitró neocelandés Bevan Nichol sancionó el gol, pero de inmediato pidió video ref para corroborar si su decisión fue la correcta.

A través de las imágenes no fue posible comprobar si hubo un toque de Serrahima, a tal punto que el responsable del video, el neerlandés Daniel Veerman, le comunicó que no podía asegurarle lo que sucedió en la jugada.

Entonces, Nichol mantuvo su decisión y determinó que fue gol.

La selección argentina y un último reclamo

Argentina llegó a aproximarse en una ocasión en el poco tiempo que restaba de partido. Hasta pidió un córner corto, pero no fue sancionado luego de que también se utilizara la tecnología para constatar si un español levantó la bocha en forma peligrosa. Y debió resignarse a la derrota.

El miércoles, los Leoncitos, que aparte de Juan Boretti tienen a su hermano Lucas de tercer arquero, buscarán subir al podio.

