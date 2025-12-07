La Capital | La Ciudad | arbolito

El arbolito de Oroño y Pellegrini se ilumina para celebrar una nueva Navidad rosarina

El evento contará con música en vivo y propuestas para toda la familia. Habrá desvíos en el transporte público

7 de diciembre 2025 · 19:05hs
El tradicional arbolito encenderá sus luces alrededor de las 20.30 de este lunes. 

El tradicional arbolito encenderá sus luces alrededor de las 20.30 de este lunes. 

Rosario dará inicio a las celebraciones de fin de año con el encendido del emblemático arbolito de Navidad en la rotonda de bulevar Oroño y avenida Pellegrini. El clásico encuentro será este lunes 8 de diciembre desde las 19.

El evento, que cada temporada convoca a miles de vecinos, transformará desde las 19 al parque de la Independencia en un gran punto de encuentro familiar con música en vivo y espectáculos que anticipan el esperado momento del encendido, previsto para las 20.30.

La propuesta musical estará a cargo de Fabián Gallardo y The Pirata's, banda tributo a Los Auténticos Decadentes, que ofrecerán un show lleno de energía y ritmo popular para acompañar la velada con clásicos infaltables y un espíritu festivo, para que el público siga disfrutando una vez ejecutado el ya tradicional encendido.

La actividad, de acceso libre y gratuito, busca celebrar la unidad, la paz y la esperanza, y contará con la participación de la Asociación Amigos del Parque Independencia y la Mesa Interreligiosa para el Bien Común, entre otras organizaciones.

>>Leer más: Diez ideas para armar un arbolito de Navidad económico: libros apilados, plantas de interior y hasta fotos

Desvíos del transporte público

Con motivo de esta actividad, la Municipalidad dispuso desvíos en los habituales itinerarios de las líneas de transporte urbano de pasajeros que circulan por la zona, los que se mantendrán desde las 16 del lunes 8 hasta las 3 del martes 9 de diciembre.

Desvíos previstos

►Línea 102 144 N: de sus recorridos por Pellegrini, Italia, Zeballos, Alvear a sus recorridos.

►Línea 120: de su recorrido por Pellegrini, Italia, Zeballos, Santiago, Montevideo a su recorrido.

►Línea 123: de su recorrido por Dorrego, Zeballos, Santiago, Pellegrini a su recorrido.

►Línea 133 125 N/V: de sus recorridos por Balcarce, Zeballos, Santiago, Pellegrini a su recorrido.

►Línea 153 R/N: de sus recorridos por Pellegrini, Italia, Zeballos, Santiago, Pellegrini a su recorrido.

Paradas Anuladas

►Pellegrini y Moreno (102 144 N, 120, 153N/R)

►Pellegrini y Balcarce (102 144 N, 120, 123, 153 R/N)

►Pellegrini y Alvear (102 144 N, 120, 133 125 N/V, 123, 153 N/R)

►Alvear y Zeballos (102 144 N)

►Dorrego y Pellegrini (123)

►Balcarce y Montevideo (133 125 N/V)

►Balcarce y Pellegrini (133 125 N/V)

►Alvear y Montevideo ochava SE (120)

Paradas Habilitadas

►Zeballos y Oroño (102 144 N, 120, 133 125 N/V, 123, 153 R/N)

►Santiago y Pellegrini (153 R/N, 133 125 N/V, 123)

►Zeballos y Moreno (102 144 N, 120 y 153 R/N)

►Montevideo y Alvear ochava SO (120)

En toda la ciudad

Además del árbol en la rotonda de Pellegrini y Oroño, se están armando otros de menor envergadura en distintos espacios de la ciudad: plaza San Martín (Dorrego y Santa Fe), parque Mitre (Cuatro Plazas), Mercado del Patio (Cafferata y Córdoba), en San Martín, entre Saavedra y Ayolas, avenida Puccio y avenida Carlos Colombres (costanera) y en la rotonda ubicada en la plaza Olga Cossettini (Maciel y Maza).

Dichos árboles, al igual que las ornamentaciones que los acompañan, podrán apreciarse hasta el 6 de enero.

Cuatro Plazas

En el caso del parque Mitre (más conocido como las Cuatro Plazas), ubicado en barrio Belgrano, el encendido del arbolito ubicado en la rotonda de Mendoza y Provincias Unidas también está previsto para las 20.30 y será acompañado por el Coro de la Parroquia San Antonio.

La jornada dará inicio a partir de las 19 y se extenderá hasta las 23, con múltiples propuestas que incluyen foodtrucks, patio cervecero y ferias de Economía Social.

Además, se montará un escenario principal en la plaza Eloy Palacios (Perú y Mendoza), donde se podrá disfrutar de Banda CPiko y otros grupos musicales, en tanto en la plaza Demetria Barcia (Mendoza y Bolivia) amenizará la tarde el DJ Carlos Martz, a la par que las infancias tendrán su propio espacio en la plaza Tito Arpesella (Pettinari y Bolivia).

Noticias relacionadas
La telemedicina de Iapos permite realizar consultas médicas virtuales con profesionales de distintas especialidades, todos los días y a cualquier hora.

Iapos consolida su servicio de telemedicina con las consultas virtuales

La UNR introduce la Inteligencia Artificial como contenido obligatorio en Ingeniería y actualiza sus planes para fortalecer competencias profesionales. Foto hecha con IA. 

La UNR enseñará a usar inteligencia artificial para estudiar

Valentín Tosetti, el rosarino que aprobó 20 materias en un año y ya es abogado

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord

Alerta por sarampión: Santa Fe despliega controles por un caso confirmado en Entre Ríos que visitó Casilda

Refuerzan la vigilancia en Santa Fe por un caso de sarampión en Entre Ríos

Ver comentarios

Las más leídas

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord

Dispersión de precios: el kilo de helado en Rosario va desde $13.000 a $24.000

Dispersión de precios: el kilo de helado en Rosario va desde $13.000 a $24.000

UUD, AZO, UPD y UVI: los festejos de los secundarios que quitan el sueño

UUD, AZO, UPD y UVI: los festejos de los secundarios que quitan el sueño

Santa Fe es la segunda provincia con más atropellamientos de fauna

Santa Fe es la segunda provincia con más atropellamientos de fauna

Lo último

Por primera vez, nació una cría de oso panda en un zoológico de Indonesia

Por primera vez, nació una cría de oso panda en un zoológico de Indonesia

El escudo protector de Chernóbil fue dañado y ya no contiene la radiación

El escudo protector de Chernóbil fue dañado y ya no contiene la radiación

El arbolito de Oroño y Pellegrini se ilumina para celebrar una nueva Navidad rosarina

El arbolito de Oroño y Pellegrini se ilumina para celebrar una nueva Navidad rosarina

El arbolito de Oroño y Pellegrini se ilumina para celebrar una nueva Navidad rosarina

El evento contará con música en vivo y propuestas para toda la familia. Habrá desvíos en el transporte público

El arbolito de Oroño y Pellegrini se ilumina para celebrar una nueva Navidad rosarina
Santa Fe es la segunda provincia con más atropellamientos de fauna

Por Tomás Barrandeguy
La Región

Santa Fe es la segunda provincia con más atropellamientos de fauna

La UNR enseñará a usar inteligencia artificial para estudiar

Por Nachi Saieg

La Ciudad

La UNR enseñará a usar inteligencia artificial para estudiar

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario

UUD, AZO, UPD y UVI: los festejos de los secundarios que quitan el sueño

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

UUD, AZO, UPD y UVI: los festejos de los secundarios que quitan el sueño

El gurú del dólar aseguró que no va a haber riesgo cambiario en 2026
Economía

El gurú del dólar aseguró que "no va a haber riesgo cambiario en 2026"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord

Dispersión de precios: el kilo de helado en Rosario va desde $13.000 a $24.000

Dispersión de precios: el kilo de helado en Rosario va desde $13.000 a $24.000

UUD, AZO, UPD y UVI: los festejos de los secundarios que quitan el sueño

UUD, AZO, UPD y UVI: los festejos de los secundarios que quitan el sueño

Santa Fe es la segunda provincia con más atropellamientos de fauna

Santa Fe es la segunda provincia con más atropellamientos de fauna

La última función del Circo de Colombia: la pandemia los ancló en General Lagos

La última función del Circo de Colombia: la pandemia los ancló en General Lagos

Ovación
Hockey: con final polémico, los Leoncitos perdieron y jugarán por el bronce
Ovación

Hockey: con final polémico, los Leoncitos perdieron y jugarán por el bronce

Hockey: con final polémico, los Leoncitos perdieron y jugarán por el bronce

Hockey: con final polémico, los Leoncitos perdieron y jugarán por el bronce

Agustín Canapino es el máximo Titán del Turismo Carretera y logró la quinta estrella

Agustín Canapino es el máximo Titán del Turismo Carretera y logró la quinta estrella

El 2025 parió a un nuevo campeón de Fórmula 1 y a un argentino de temporada completa

El 2025 parió a un nuevo campeón de Fórmula 1 y a un argentino de temporada completa

Policiales
Cuatro mujeres fueron detenidas por robos durante el recital de Molotov
Policiales

Cuatro mujeres fueron detenidas por robos durante el recital de Molotov

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Investigan el crimen de un h hombre de 35 años en Granadero Baigorria

Investigan el crimen de un h hombre de 35 años en Granadero Baigorria

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja

La Ciudad
El arbolito de Oroño y Pellegrini se ilumina para celebrar una nueva Navidad rosarina
La Ciudad

El arbolito de Oroño y Pellegrini se ilumina para celebrar una nueva Navidad rosarina

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario

Reinauguran la plaza 25 de mayo con música, visitas guiadas y actividades

Reinauguran la plaza 25 de mayo con música, visitas guiadas y actividades

Iapos consolida su servicio de telemedicina con las consultas virtuales

Iapos consolida su servicio de telemedicina con las consultas virtuales

San Lorenzo: ya está listo el nuevo sector de atención al público de la Municipalidad
La Región

San Lorenzo: ya está listo el nuevo sector de atención al público de la Municipalidad

Piden que se reabra el depósito de valijas de la terminal de Ómnibus
La Ciudad

Piden que se reabra el depósito de valijas de la terminal de Ómnibus

Empleados de comercio tendrán una nueva suma fija: de cuánto es el monto
economia

Empleados de comercio tendrán una nueva suma fija: de cuánto es el monto

Termina con Newells y lo contactó un grande de su país, pero prefiere quedarse
OVACIÓN

Termina con Newell's y lo contactó un grande de su país, pero prefiere quedarse

Polémica por el mensaje de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina
Información General

Polémica por el mensaje de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina

General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta
La Región

General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja
Policiales

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja

Investigan el crimen de un h hombre de 35 años en Granadero Baigorria
Policiales

Investigan el crimen de un h hombre de 35 años en Granadero Baigorria

San Lorenzo: mataron a un joven de 19 años a la salida de un cumpleaños de 15
Policiales

San Lorenzo: mataron a un joven de 19 años a la salida de un cumpleaños de 15

Cómo funcionarán los servicios públicos durante el lunes feriado nacional
LA CIUDAD

Cómo funcionarán los servicios públicos durante el lunes feriado nacional

Milei presentó los F16: Un símbolo de la Argentina que estamos construyendo
Política

Milei presentó los F16: "Un símbolo de la Argentina que estamos construyendo"

Conflicto universitario: los docentes de la UTN votaron no iniciar las clases en 2026
La Ciudad

Conflicto universitario: los docentes de la UTN votaron no iniciar las clases en 2026

Nación autorizó a Rosario a emitir bonos para costear las obras de pavimentación

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Nación autorizó a Rosario a emitir bonos para costear las obras de pavimentación

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta la pericia psiquiátrica
Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta la pericia psiquiátrica

El Concejo aprobó un alivio fiscal para instituciones que trabajan con discapacidad
La Ciudad

El Concejo aprobó un alivio fiscal para instituciones que trabajan con discapacidad

Reforma laboral: la octava vez que Argentina intenta resolver con las mismas recetas un viejo tema
Economía

Reforma laboral: la octava vez que Argentina intenta resolver con las mismas recetas un viejo tema

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores
Economía

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte

Por Claudio Berón

Policiales

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo quiere cinco carreras más
La Ciudad

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo quiere cinco carreras más

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

Por Tomás Barrandeguy
la ciudad

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas