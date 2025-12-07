San Lorenzo: ya está listo el renovado sector de atención al público de la Municipalidad

El intendente Leonardo Raimundo reinauguró el espacio de cortada Maestros Biosca fue completamente renovado a partir de una inversión municipal de 400 millones de pesos

La Municipalidad de San Lorenzo reinauguró el sector de atención al público de cortada Maestros Biosca, tras concretar una obra de remodelación integral que implicó el traslado transitorio de los servicios al club Red Star. Las obras fueron presentadas este viernes en el marco de un encuentro entre el intendente Leonardo Raimundo y los empleados que trabajan en el área.

La intervención incluyó la colocación de nuevos pisos, cielorrasos, mamposterías, iluminación y climatización, así como la incorporación de flamante mobiliario y de un turnero digital que agilizará los trámites. En total, la inversión municipal ascendió a 400 millones de pesos.

El espacio presenta ahora un entorno completamente transformado, más accesible, funcional y luminoso . Las nuevas instalaciones comenzarán a funcionar desde el próximo martes.

La presentación se realizó en un acto del que participaron el intendente Leonardo Raimundo, el presidente del Concejo Municipal, Hernán Ore , funcionarios del gabinete municipal, el secretario general del Sitram, Edgardo Quiroga, y trabajadores municipales.

En primer término, el intendente Leonardo Raimundo destacó la enorme cantidad de servicios que despliega la Municipalidad de San Lorenzo. En este sentido mencionó las prestaciones que llevan adelante la Cocina Centralizada y los seis comedores públicos, los dos Polifuncionales, el Polideportivo Municipal y el Complejo del CIC, el consultorio TEA, la casa refugio para personas en situación de calle, la casa de protección para víctimas de violencia de género y el Centro Cultural, así como los 100 cursos de capacitación en oficios dictados este año.

“Además de todo esto, tiene que haber un lugar centralizado en el que la gente pueda pagar sus tributos, hacer un reclamo administrativo, presentar un expediente, consultar a los jueces de faltas. Y este espacio estaba obsoleto, pero luego de un intenso trabajo, hoy tiene buena luminosidad, espacios despejados, oficinas abiertas, un turnero electrónico y un aire centralizado para que el vecino no deba hacer cola ni sufra el calor en verano”, añadió.

Por otra parte, el mandatario llamó a redoblar esfuerzos para optimizar la atención, digitalizar y desburocratizar la administración municipal tal como se viene realizando en los últimos años.

“Esta obra es para que los empleados trabajen en condiciones dignas, pero también es para nuestros jefes, los vecinos de la ciudad de San Lorenzo, para quienes todos los días nos levantamos a las 6 de la mañana y a las 7 de la mañana abrimos las puertas, para atenderlos y darles respuestas”, concluyó el mandatario.