Iapos consolida su servicio de telemedicina: cómo funcionan las consultas virtuales

La obra social provincial ofrece atención médica programada por videollamada, órdenes digitales y recetas electrónicas. Cómo acceder y qué se puede consultar

7 de diciembre 2025 · 13:49hs
La telemedicina de Iapos permite realizar consultas médicas virtuales con profesionales de distintas especialidades

La telemedicina de Iapos permite realizar consultas médicas virtuales con profesionales de distintas especialidades, todos los días y a cualquier hora.

El Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) ofrece el servicio de Telemedicina Programada, una herramienta que facilita la atención médica virtual de forma rápida, segura y accesible. Esta acción se desarrolla en el marco de la transformación digital que impulsa el Instituto, a partir de agosto de 2024 que se incorporó la orden de consulta digital, que junto con la receta electrónica -vigente desde el año pasado- permite gestionar la atención primaria directamente desde la APP “Mi Iapos” o el sitio web institucional (www.iapossantafe.gob.ar/acceso-telemedicina).

Al respecto, el director general de Promoción y Protección de Iapos, Gonzalo Soria, destacó que el sistema “no reemplaza la atención de urgencias, sino que promueve la consulta temprana y el cuidado preventivo de la salud”.

Además, explicó que “una vez seleccionado el profesional, el afiliado recibe un recordatorio por correo electrónico antes de la videollamada, junto con la solicitud de abono correspondiente. Desde ese momento, toda la gestión se coordina directamente con el profesional que brinda la atención”.

Atención virtual, las 24 horas

La Telemedicina Programada forma parte del Servicio Complementario de Iapos y está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.

Cada afiliado mayor de dos años puede realizar hasta seis consultas anuales con profesionales de distintas especialidades, quienes están capacitados para brindar atención virtual y emitir recetas electrónicas cuando el caso lo requiera.

Al igual que en las consultas presenciales, se solicita previamente el Token o clave alfanumérica correspondiente a la orden digital.

Cómo acceder a la telemedicina de Iapos

El servicio puede solicitarse tanto desde la web como desde la app “Mi Iapos”. En ambas plataformas, la persona afiliada puede agendar un turno por especialidad o consultar en el momento, según disponibilidad.

Una tendencia global

La telemedicina es una práctica consolidada a nivel internacional. Países como Estados Unidos, Canadá, Australia y el Reino Unido la aplican desde hace décadas, con resultados comprobados en el acceso y la eficiencia del sistema de salud.

Según estudios de la National Rural Health Association y BMC Health Services, esta modalidad permitió aumentar un 40 % el acceso a la atención primaria en zonas rurales de EE.UU., reducir los tiempos de espera en un 50 % en Canadá y Australia, y mejorar en un 40 % el acceso a la salud mental en el Reino Unido, al eliminar barreras geográficas y de transporte.

