La UNR se adapta y enseñará a usar Inteligencia Artificial para estudiar: nuevo seminario en Ingeniería

Con la IA instalada en la vida académica, la UNR incorpora un seminario para que los alumnos aprendan a usarla con criterio, responsabilidad y mirada crítica

En las aulas, los docentes empezaron a notar desde hace rato un patrón: informes escritos con la sintaxis perfecta, ejercicios resueltos en segundos y trabajos prácticos que delatan, a simple vista, la intervención de una inteligencia artificial . Lo que primero apareció como una curiosidad se volvió, en poco tiempo, una señal de época. La IA ya no es una herramienta excepcional, sino un recurso instalado en la vida cotidiana de los estudiantes, tan disponible como una calculadora o un buscador web.

Frente a ese escenario, y ante el desafío de enseñar en un contexto donde los algoritmos son parte del modo de estudiar, La Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (FCEIA) de la UNR decidió dar un paso inédito: incorporar formalmente un seminario de herramientas de Inteligencia Artificial para el Estudio en los nuevos planes de Ingeniería.

El nuevo espacio curricular, que estará en primer año, se llamará Herramientas de Inteligencia Artificial para el Estudio . Su objetivo no es fomentar el uso indiscriminado de modelos como ChatGPT o Gemini, sino enseñar a los estudiantes a utilizarlos de manera crítica y responsable.

El decano de la FCEIA, Mauro Soldevilla , explicó a La Capital que la decisión nace de una observación concreta: “ Vemos que cada vez más estudiantes usan IA, y muchas veces no reconocen a fondo el impacto de su uso, las limitaciones que tienen y los orígenes que generan esos errores ”.

"La IA existe, está presente, las y los estudiantes la usan y las y los docentes también la usamos. Con la masificación del acceso de toda la sociedad a los modelos de lenguaje como ChatGPT, Gemini o DeepSeek, aparecen desafíos que nos interpelan y que nos obligan a replantear nuestras prácticas docentes y, en especial, los retos que les proponemos a nuestros estudiantes para aprender", agregó. La misma línea se trabajará con docentes, que también recibirán formación específica para integrar estas herramientas al aula.

Sobre la aplicación en ingeniería, reflexionó que si bien "hoy se acortan los tiempos para resolver las prácticas que ofrecemos y es más fácil y rápido llegar a un esquema de solución de ingeniería, lo fundamental sigue siendo acompañar una sólida formación en ciencias básicas y tecnología". "La herramienta puede ayudar a “llegar antes” a una respuesta, pero eso no garantiza que las y los estudiantes comprendan en profundidad lo que están aplicando ni que desarrollen una mirada crítica sobre los conceptos y decisiones que toman. Por allí creo que están los mayores desafíos hoy en día", subrayó el decano.

Una actualización que acompaña los estándares nacionales

La modificación de los planes responde a las nuevas actividades profesionales reservadas definidas para las Ingenierías en 2018 y a los estándares de calidad establecidos en 2021, que obligaron a todas las facultades del país a revisar sus diseños curriculares. En la FCEIA, ese proceso estuvo coordinado por la Secretaría Académica y la Secretaría de Desarrollo Institucional, y cada Escuela trabajó con su propia Comisión de Seguimiento Curricular.

Si bien las carreras mantienen su identidad y duración, la nueva estructura incorpora cambios orientados a mejorar la formación profesional. Entre ellos, la adopción del Sistema de Créditos Académicos, que reconoce el tiempo total de trabajo del estudiante e iguala el diseño pedagógico con prácticas extendidas a nivel nacional e internacional.

Las actualizaciones también incluyen ajustes de contenidos, como la incorporación de termodinámica en Ingeniería Eléctrica, gestión del mantenimiento en Ingeniería Mecánica y modificaciones en el abordaje del idioma Inglés. Además, todas las carreras integran de forma transversal sostenibilidad ambiental, perspectiva de género y derechos humanos, en línea con las políticas educativas de la UNR.

La IA como parte de la formación básica

El nuevo seminario de Inteligencia Artificial se dictará desde primer año y busca ofrecer herramientas concretas para que los estudiantes aprovechen la tecnología sin perder autonomía académica. La propuesta apunta a desarrollar pensamiento crítico, comprender las implicancias éticas y reconocer las limitaciones de los sistemas generativos.

Tras la aprobación del Consejo Directivo, los nuevos planes de estudio serán elevados al Consejo Superior de la UNR y continuarán su camino dentro del proceso de acreditación nacional. En 2025 será el turno de Ingeniería Industrial y Agrimensura, que iniciarán su propia revisión curricular.

"La actualización no implica una reforma estructural del perfil de las carreras, sino un fortalecimiento de su calidad académica: mejora la alineación con las competencias genéricas y específicas requeridas para la acreditación; reconoce de manera más justa el esfuerzo estudiantil y fomenta la autonomía; incorpora tecnologías emergentes y nuevas herramientas de trabajo en ingeniería; profundiza la vinculación entre actividades profesionales reservadas y la formación disciplinar", señalaron desde la facultad.

La facultad acompañará a docentes y equipos de gestión en la transición y utilizará encuestas estudiantiles, instancias de evaluación y reuniones con los consejos asesores para monitorear la implementación.

Tecnicatura en Inteligencia Artificial

Además, desde hace ya casi cinco años la UNR sumó la tecnicatura en Inteligencia Artificial, una nueva carrera acorde a las nuevas demandas de formación en el área de tecnología. Se trató del primer trayecto de formación en la materia que se puso en marcha dentro de una universidad pública en el país, mostrando una esencia innovadora y atendiendo a la demanda en un tema emergente.

La introducción de modelos de lenguajes basados en inteligencia artificial, diseñados para generar textos y mantener conversaciones con personas - como es el caso de ChatGPT-, ha provocado un cambio significativo en nuestra forma de interactuar, buscar, conocer y acceder a la información. Estas herramientas se popularizaron rápidamente y comenzaron a aplicar en diversas tareas cotidianas, desde la elaboración de instrucciones simples, como el paso a paso de una receta de cocina, hasta actividades más complejas, como la redacción de informes, la programación o el aprendizaje de nuevos conocimientos. Cuando surgió la carrera, ninguna de las apps que hoy son líderes en procesamiento de datos habían surgido. Todo esto empuja a quienes diseñan los contenidos a permanecer actualizados y renovarlos cuatrimestre a cuatrimestre.

La tecnicatura en Inteligencia Artificial es una carrera de dos años y medio de duración, y tiene una fuerte base matemática y de programación. Es de cursado híbrido y se dicta en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura. El año pasado se egresaron los primeros alumnos y continúa en constante crecimiento.