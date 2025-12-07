Agustín Canapino es el máximo Titán del Turismo Carretera y logró la quinta estrella

El Titán la rompió en su regreso al Turismo Carretera tras deslumbrar en la IndyCar y volvió a consagrarse. Un piloto de otro planeta en la Argentina.

Agustín Canapino y su festejo al cielo para papá Alberto. El Titán mostró un nivel superior en el Turismo Carretera, la principal categoría del país.

Allá por el 2009, Pechito López arrasaba en el automovilismo argentino. Ya se había consagrado en el TC 2000 y el Top Race, entonces dos categorías muy fuertes, y lo venía haciendo en el Turismo Carretera para lograr un hito histórico: tres títulos en el mismo año. Pero el agua y un charco inoportuno al final de la carrera de Buenos Aires no se lo dejó, dejándole servida la corona a Emanuel Moriatis.

Aquél caso del cordobés guarda enorme relación con esta actualidad de Agustín Canapino , Pechito había decidido el regreso al país luego de verse frustrada su llegada a la Fórmula 1 en el equipo Renault, después de probar el auto campeón de Fernando Alonso de las temporadas 2005/06. Y marcó una diferencia notable en el automovilismo argentino.

Eso mismo marcó el Titán en su vuelta al automovilismo argentino, luego de una experiencia increíble, inédita, impensada en el IndyCar, donde bien pudo extender su permanencia por más de dos temporadas, pero se le truncó el camino al final de la segunda. Y ahora arrasó en el Turismo Carretera, antes en el naciente Turismo Carretera 2000 y hasta ganando por primera vez en el Turismo Nacional, categoría a la que se acaba de sumar.

En La Plata, para el cierre, ya prácticamente se consagró el sábado con la pole y al ganar su serie festejó la penta estrella. Pero el cierre debía ser a lo campeón y además ganó la final, la sexta carrera de la temporada. Completaron el podio el excampeón Mariano Werner y Josito Di Palma, que logró un resultado histórico para el RUS Med Team. Fue el primer podio en el TC para el equipo de raíces rosarinas, conducido por Mauro Medina.

El piloto de Las Parejas Facundo Ardusso terminó 22° y el de Villa Minetti, Ignacio Faín, 27°.

El Titán que volvió con gloria de la IndyCar

Canapino llegó a la F-1 estadounidense pasando los 30 años y habiendo corrido siempre en autos con techo. Sin embargo se adaptó, bajó de peso, se profesionalizó, logró hacer pie en el primer año y en el segundo venía todo bárbaro hasta ese pequeño error en las últimas vueltas de las 500 Millas de Indianápolis, donde a punto estuvo de sorprender al mundo entero pero una parada extra en boxes por exceso de velocidad le hizo perder todo.

Esa carrera marcó un límite, vinieron algunos problemas relacionados a las redes sociales y a cómo se posicionó frente a las agresiones que sufrió otro piloto, y la aventura terminó antes de tiempo.

Volvió a fines de 2024 y en este 2025 arrasó, ganando todo antes de empezar la Copa de Oro y ya en ella, y desatando el lógico festejo en la última cita de La Plata. Llegó con tanta ventaja sobre sus únicos oponentes, Santiago Mangoni, Matías Rossi y Marcos Landa (que encima no habían ganado hasta ahí), que la última cita fue un mero trámite.

En la historia grande del Turismo Carretera

Así, el Titán consiguió su quinto título en el TC y está en la historia grande de la máxima categoría. El primero lo consiguió en 2010, cuando en la última carrera debía la victoria obligatoria para ser campeón y la obtuvo en el Gálvez cortando la ilusión de otro que perseguía su primera corona también: Mariano Werner.

Debió esperar hasta el 2017 para su segundo título, siempre con Chevrolet, cuando también en La Plata le ganó un título increíble al gran candidato, el Flaco de Las Parejas Facundo Ardusso, cuyo Renault fue para atrás justo en esa última cita donde necesitaba sumar poco y no lo hizo.

Misma situación se repetiría al año siguiente, cuando la lluvia fue la gran aliada de Agustín Canapino para volver a sacarle el título del buche al Flaco parejense. Largaba en el fondo, pero decidió jugársela con gomas slicks perdido por perdido. El agua paró, todo el mundo debió parar en carrera a repostar y se encaminó a la victoria y al título.

De nuevo en 2019 repetiría, pero con más margen sobre el también piloto de Arrecifes Valentín Aguirre y en este 2025 de nuevo la gloria volvió a sonreírle.

Con este título, Canapino se cortó en el cuarto lugar de la tabla histórico que comanda Juan Gálvez con 9, seguido por Guillermo Ortelli, hoy su jefe, con 7 y Juan María Traverso con 6. Se despegó de Oscar Gálvez, Dante Emiliozzi, Héctor Gradassi y Roberto Mouras que quedaron con 4.

Festejo grande en Acebal en el TC Pista

En tanto, el pibe Marcos Dianda logró el título del TC Pista con su 4° lugar en la final del Mouras. Con el ploto de Guatimozín, que ascendió al TC, celebró el Galarza Racing de Acebal, conducido por Ramiro Galarza.

Nicolás Moscardini fue el seubcampeón y también ascendió al TC. El de Reconquista Gaspar Chansard quedó 6° en el campeonato y el rosarino Thoms Ricciardi 9°. Fuastino Cifre, de Rufino, 17°.

La carrera la ganó el campeón de la C2 del TN, Damián Bautista, Chansard fue 5° y Ricciardi 8°.