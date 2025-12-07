La Capital | Policiales | Mujeres

Cuatro mujeres fueron detenidas por robos de celulares y billeteras durante el recital de Molotov

La policía secuestró ocho celulares y dos billeteras en el Bioceres Arena tras varias denuncias en pleno recital. Las víctimas recuperaron sus pertenencias

7 de diciembre 2025 · 11:18hs
El recital de Molotov en el Bioceres Arena terminó con un operativo policial que derivó en la aprehensión de cuatro mujeres acusadas de sustraer celulares y billeteras en medio del show. El dispositivo de seguridad, desplegado por la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos del Ministerio de Justicia y Seguridad, estuvo activo este viernes entre las 18.30 y las 5.30 en el predio de Caferatta 729.

El episodio central ocurrió alrededor de las 2.20, cuando una mujer de 48 años, identificada como Romina Z., se acercó a los efectivos para denunciar que le habían robado el celular de su cartera. La víctima señaló a dos personas que permanecían en el lugar, lo que permitió a la policía interceptarlas y realizar una requisa.

Según informaron fuentes de la Unidad Regional II, a una de las sospechosas, identificada como D. A. Lilia, de 34 años, le secuestraron ocho teléfonos celulares y dos billeteras. La mujer se encontraba acompañada por Macarena Victoria S., de 30 años. Ambas fueron demoradas en el momento.

A partir de esa intervención, la policía trasladó el procedimiento a la comisaría 2°, donde más personas se presentaron para denunciar hechos similares ocurridos durante el recital. Las damnificadas fueron cinco: Matías G. (28), Romina Z. (48), Adriana C. (47), Silvina A. G. E. (47) y Lucila Belén Olga R. (39). Luego de radicar las denuncias correspondientes, todas recuperaron sus pertenencias.

Las detenidas

Las mujeres detenidas por los robos fueron identificadas como:

• A. Mía Jazmín Antonela, 21 años

• S. Macarena Victoria, 30 años

• A. Nicol Naiara, 18 años

• D. A. Lilia, 34 años

La investigación continúa para determinar si actuaban en conjunto y si hubo más víctimas durante el evento, que convocó a una multitud en el estadio cubierto de zona oeste.

