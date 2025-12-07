Cuatro mujeres fueron detenidas por robos de celulares y billeteras durante el recital de Molotov La policía secuestró ocho celulares y dos billeteras en el Bioceres Arena tras varias denuncias en pleno recital. Las víctimas recuperaron sus pertenencias 7 de diciembre 2025 · 11:18hs

Cinco personas denunciaron robos durante el recital de Molotov en Rosario

El recital de Molotov en el Bioceres Arena terminó con un operativo policial que derivó en la aprehensión de cuatro mujeres acusadas de sustraer celulares y billeteras en medio del show. El dispositivo de seguridad, desplegado por la Dirección de Seguridad en Eventos Masivos del Ministerio de Justicia y Seguridad, estuvo activo este viernes entre las 18.30 y las 5.30 en el predio de Caferatta 729.

El episodio central ocurrió alrededor de las 2.20, cuando una mujer de 48 años, identificada como Romina Z., se acercó a los efectivos para denunciar que le habían robado el celular de su cartera. La víctima señaló a dos personas que permanecían en el lugar, lo que permitió a la policía interceptarlas y realizar una requisa.

Según informaron fuentes de la Unidad Regional II, a una de las sospechosas, identificada como D. A. Lilia, de 34 años, le secuestraron ocho teléfonos celulares y dos billeteras. La mujer se encontraba acompañada por Macarena Victoria S., de 30 años. Ambas fueron demoradas en el momento.

A partir de esa intervención, la policía trasladó el procedimiento a la comisaría 2°, donde más personas se presentaron para denunciar hechos similares ocurridos durante el recital. Las damnificadas fueron cinco: Matías G. (28), Romina Z. (48), Adriana C. (47), Silvina A. G. E. (47) y Lucila Belén Olga R. (39). Luego de radicar las denuncias correspondientes, todas recuperaron sus pertenencias.

Las detenidas Las mujeres detenidas por los robos fueron identificadas como: • A. Mía Jazmín Antonela, 21 años • S. Macarena Victoria, 30 años • A. Nicol Naiara, 18 años • D. A. Lilia, 34 años La investigación continúa para determinar si actuaban en conjunto y si hubo más víctimas durante el evento, que convocó a una multitud en el estadio cubierto de zona oeste.