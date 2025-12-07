La Capital | La Región | Santa Fe

Santa Fe es la segunda provincia con más atropellamientos de fauna: en qué áreas se registran más casos

El dato se desprende del monitoreo de una red especializada que, desde hace unos meses, sumó a equipos del gobierno provincial para tener un detalle pormenorizado de la situación. Cuáles son las zonas más comprometidas en la provincia y qué acciones se están tomando

Por Tomás Barrandeguy

7 de diciembre 2025 · 06:30hs
El aguará guazú es uno de los monumentos naturales de Santa Fe, estatus que le otorga el máximo nivel de protección que puede tener una especie en la provincia. A pesar de ello, el 90 % de los ejemplares que mueren en la provincia son por atropellamientos en rutas, una de las grandes amenazas tanto para la especie como para el resto de los animales. Un mapa detalla que Santa Fe es la segunda provincia que más casos registra de fauna atropellada, aunque cuenta con varios programas que apuntan a mitigar este fenómeno.

Diego Varela es biólogo del Conicet, se desempeña en el Instituto de Biología Subtropical en Puerto Iguazú, Misiones, y coordina la Red Argentina de Monitoreo de Fauna Atropellada (Ramfa). Se trata de un proyecto de ciencia ciudadana que reúne, en diversos mapas interactivos, todos los casos posibles de atropellamientos de animales a lo largo del país a partir de la colaboración de las personas que se cruzan con uno de estos episodios.

La iniciativa es abierta a la comunidad aunque, principalmente, participan personas que tienen un especial interés en el tema y personal especializado, como guardaparques, naturalistas y miembros de organismos públicos y ONG. El proyecto nace como una forma de graficar un fenómeno creciente a nivel mundial y que tiene a América Latina como referencia de las complicaciones derivadas del cruce entre la biodiversidad y la expansión de la red vial. Desde la red, resaltan que hay una "marcada carencia de estudios sobre el impacto de la infraestructura vial sobre la biodiversidad, en particular a nivel de poblaciones y con especies amenazadas de extinción".

Los mapas de la fauna atropellada en Argentina

“El problema del atropellamiento de fauna es grande, tanto en Argentina como en el mundo. Y nosotros podemos registrar una pequeña porción de los incidentes que ocurren”, explicó Varela a La Capital. A nivel nacional, el mapa registra 11.559 animales vertebrados atropellados en las rutas argentinas.

Dentro de los 1.008 casos reportados en Santa Fe, provincia que se ubica segunda en el ránking superada por Misiones (5.166), los departamentos que más casos registran de atropellamientos son Las Colonias (160), La Capital (148) y 9 de Julio (102).

Actualmente, Santa Fe tiene una problemática especial en torno al aguará guazú. Datos del Ministerio de Ambiente provincial indican que 9 de cada 10 muertes registradas de este animal en suelo santafesino se dan por atropellamientos.

El aguará guazú fue declarado monumento natural provincial por la ley Nº 12.182, sancionada en 2003, el máximo nivel de protección para una especie en la provincia. A pesar de ello, está catalogado como “amenazado” (y dentro de ese grupo, enmarcado como “vulnerable”) según la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (Sarem).

Es de hábitos crepusculares, por lo que suele tener mayor actividad cuando cae el sol. Por eso, se debe tener más precaución al circular de noche por las rutas santafesinas.

Otras especies que también sufren la pérdida de ejemplares por el mismo problema son serpientes, zorros, zorrinos, peludos, pumas, gatos monteses, hurones y aguará popes.

Áreas de mitigación de atropellamientos

Actualmente, el Ministerio de Ambiente provincial lleva adelante un programa denominado Áreas de Mitigación de Atropellamiento de Fauna (Amaf) para identificar zonas sensibles a la problemática y actuar en consecuencia. Además, se incorporaron pasafaunas en licitaciones de rutas provinciales y puentes que atraviesan estas trazas.

Cinco de los once corredores contemplados en las Amaf involucran a los tres departamentos con más casos registrados. La distribución es mayoritaria para La Capital, que está dentro de tres corredores (Estación Matilde-San Agustín, en un periplo conformado por un camino comunal y las rutas provinciales 50-S y 36-S; autopista Rosario-Santa Fe y ruta provincial Nº 1, en el segmento San José del Rincón-San Javier), mientras que Las Colonias y 9 de Julio tienen uno cada una (ruta provincial Nº4 en el segmento La Pelada-San Cristóbal y ruta provincial Nº 2 en el tramo Logroño-Tostado, respectivamente).

Los registros en la provincia se incrementaron desde que personal del Ministerio de Ambiente empezó a colaborar con la Ramfa en el aporte de información y datos para el mapa, explicó a La Capital la directora de Bosques Nativos y Áreas Protegidas de Santa Fe, Luciana Manelli: “Les aportamos todos nuestros datos, que nos dan fuentes como la Agencia Provincial de Seguridad Vial y Vialidad Nacional, para robustecer el mapa”.

Además de las Amaf, desde el gobierno intensifican su campaña sobre la colocación de cartelería y un punto aún más importante: sumar a todas las nuevas licitaciones de rutas provinciales la necesidad de incorporar pasafaunas en las obras que se realicen y en los lugares que sean necesarios.

Estas dos acciones conforman la primera etapa de una estrategia para intentar bajar los atropellamientos de animales y surgen tras varias reuniones de agentes del ministerio con diversos especialistas en la materia del país. Una de esas jornadas de consulta fue, justamente, con la Ramfa, con la que Santa Fe colabora desde entonces.

Las medidas estructurales de mitigación ya están en camino. Los pasafaunas fueron incorporados en las licitaciones de puentes en la ruta provincial 32, que unirá Villa Ocampo con Puerto Ocampo, y en el nuevo puente entre Santa Fe y Santo Tomé. A eso, van a sumar cámaras trampa para observar cómo es el comportamiento de los animales.

Registro exhaustivo

Los registros del mapa son revisados, procesados y estandarizados por el equipo de la Ramfa, que cuenta con tres mapas interactivos: uno con cada atropellamiento, que indica dónde y cuándo ocurrió, además de qué especie se trata; otro que lleva un conteo por provincias; y un tercero que muestra los totales provinciales divididos en cada departamento. El chequeo de los aportes es exhaustivo para que no haya errores de identificación de especies ni de ubicaciones, contó Varela. “Todo es a pulmón. La idea es actualizar la base de datos en diciembre”, anticipó.

“Mapeamos los atropellamientos en una página para visualizar el problema a nivel nacional y para poder identificar cuáles son las áreas más sensibles y las especies más afectadas. Los patrones que se observan dependen de la cantidad de datos y, con más datos, podemos definir políticas y recomendaciones para mitigar el impacto", explicó.

animales atropellados ruta rosario victoria

Varela indicó que los atropellamientos de animales se dan en casi todas las rutas del país. Donde más se registran casos es sobre las trazas que atraviesan áreas naturales o protegidas y las situaciones que se dan en zonas donde hay animales en peligro de extinción son más críticas que el resto: la muerte de un sólo ejemplar puede significar una pérdida enorme en términos poblacionales.

De todos modos, el biólogo explicó: “Hay zonas registradas con una mayor cantidad de atropellamientos no sólo porque hay más riesgo para la fauna sino porque allí se concentran más voluntarios y colaboradores”. El caso de ejemplo es Misiones, la provincia donde nació la iniciativa: está primera en el ranking con más de 5.000 casos, seguida por Santa Fe.

A poco de que lleguen las vacaciones y los viajes por las rutas, Manelli remarcó el llamado a una conducción responsable para preservar tanto a otras personas como a la fauna.

