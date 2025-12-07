El gurú del dólar aseguró que "no va a haber riesgo cambiario en 2026"

El economista Salvador Di Stefano afirmó que van a bajar las tasas de las tarjetas y de los créditos "y eso va a reanimar la economía"

El economista Salvador Di Stefano proyectó un escenario optimista para la economía argentina en 2026, sosteniendo que la ausencia de campaña electoral será un factor clave para la estabilidad, luego de un 2025 que estuvo "empañado por la campaña electoral" que generó "un ataque especulativo" y "ruido político".

Di Stefano señaló que el próximo año "la economía va a mantener estos niveles de tasa o inferiores", y afirmó que esto tendrá un impacto directo en el bolsillo de la población: "La tasa de la tarjeta le va a bajar, la tasa de un crédito personal va a bajar, la tasa de un prendario va a bajar, la tasa del hipotecario va a bajar, y eso va a reanimar la economía".

Además, el economista anticipó la estabilización cambiaria, asegurando que "el tipo de cambio se va a estabilizar, no va a haber ningún riesgo cambiario en la Argentina en el 2026". Ante este escenario, aconsejó que "aquel que tenga dólares que vaya pensando cómo lo invierte para poder obtener una rentabilidad".

Las reformas esenciales para la estabilidad económica incluirían la modernización laboral, ya que es "el más importante" y permitiría "más posibilidades de que la empresa este digamos generen empleo, que eso no le termine generando una carga y que realmente la gente este pueda estar más empleada en la República Argentina". Otras medidas esperadas son el proceso de privatizaciones, que le permitirá al Estado acumular reservas, y una nueva "ley de inocencia fiscal para que la gente que tenga dinero en negro lo pueda poner arriba la mesa".

Di Stefano también promovió activamente la inversión en bonos nacionales, como el Bono 2029, destacando una ventaja fiscal crucial: "Lo más importante es que si ustedes compran un bono del Estado nacional, están exentos de bienes personales y ganancias".

Finalmente, afirmó que quienes compraron dólares en los últimos doce meses perdieron, ya que "el dólar no subió" mientras que "la inflación fue el 240 %".

"Ahora tenemos en la cabeza el dólar. Entonces, los argentinos viven mirando el retrovisor, lo que le pasó a la Argentina en el pasado, y no están mirando por el parabrisa que la Argentina que viene", concluyó, instando a mirar hacia "una Argentina más libre, con precio más flexible y en donde todos tenemos que trabajar más".