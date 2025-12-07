La Capital | Información General | Chernobyl

El escudo protector de Chernóbil fue dañado y ya no contiene la radiación

La agencia de control nuclear de la ONU advirtió que la estructura perdió "sus funciones de seguridad primarias". Expertos afirmaron que el riesgo es bajo

Dearbail Jordan / BBC

Por Dearbail Jordan / BBC

7 de diciembre 2025 · 19:38hs
El escudo protector de Chernóbil fue dañado y ya no contiene la radiación

El escudo protector que cubre el reactor nuclear de Chernóbil, en Ucrania, ya no puede cumplir su principal función de contención tras un ataque con drones a principios de este año, señaló la agencia de control nuclear de la ONU.

Los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (Oiea) descubrieron que la enorme estructura, construida sobre el lugar del desastre nuclear de 1986, había perdido "sus funciones de seguridad primarias, incluida la capacidad de aislamiento".

>> Leer más: Polémica por el mensaje de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina: "¿Te parece divertido robar?"

En febrero, Ucrania acusó a Rusia de atacar la central nuclear, un señalamiento que el Kremlin negó.

La Oiea afirmó que las reparaciones eran "esenciales" para "prevenir una mayor degradación" del refugio nuclear. Sin embargo, el experto ambiental Jim Smith dijo que "no es algo por lo que debamos entrar en pánico".

El profesor Smith, de la Universidad de Portsmouth (Reino Unido), quien estudió las secuelas del desastre de Chernóbil, afirmó que el mayor peligro asociado al lugar era el polvo radiactivo. Sin embargo, añadió que "el riesgo es bajo" porque el polvo contaminado está contenido dentro de un grueso "sarcófago" de hormigón cubierto por el escudo protector.

La explosión de Chernóbil en 1986 expulsó material radiactivo al aire, provocando una emergencia de salud pública en toda Europa. En respuesta, la antigua Unión Soviética construyó el sarcófago sobre el reactor nuclear.

El sarcófago solo tenía una vida útil de 30 años, lo que provocó la necesidad de una cubierta protectora para evitar fugas de material radiactivo durante los siguientes cien años.

La Oiea indicó que un equipo completó una evaluación de seguridad del sitio la semana pasada, después de que resultara gravemente dañado por el ataque con drones. El ataque provocó un incendio en el revestimiento exterior de la estructura de acero.

Los inspectores indicaron que no se produjeron daños permanentes en las estructuras de soporte ni en los sistemas de monitoreo de la cubierta, y que se habían realizado algunas reparaciones en el techo. Sin embargo, el director general de la Oiea, Rafael Grossi, declaró: "Una restauración oportuna e integral sigue siendo esencial para evitar una mayor degradación y garantizar la seguridad nuclear a largo plazo".

Desde principios de diciembre, el organismo de control nuclear de la ONU está evaluando la infraestructura energética de Ucrania mientras el país continúa defendiéndose de Rusia.

Rusia lanzó ataques aéreos nocturnos contra la ciudad de Kremenchuk, un importante centro industrial en el centro de Ucrania.

Además de evaluar Chernóbil, la Oiea inspeccionó las subestaciones eléctricas vinculadas a la seguridad nuclear. "Son absolutamente indispensables para suministrar la electricidad que todas las centrales nucleares necesitan para la refrigeración de los reactores y otros sistemas de seguridad", declaró Grossi.

Y añadió: "También son necesarias para distribuir la electricidad que producen a los hogares y la industria".

Noticias relacionadas
Ideas para armar el arbolito de Navidad si no hay presupuesto

Diez ideas para armar un arbolito de Navidad económico: libros apilados, plantas de interior y hasta fotos

Desde el muérdago hasta una bolsita de arroz: todos los adornos infaltables en el arbolito de Navidad para tener un buen año

Qué adornos no pueden faltar en el arbolito de Navidad para tener un año próspero

La Embajada de Estados Unidos publicó esta imagen producida con inteligencia artificial

Polémica por el mensaje de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina

Anses permite a los jubilados contar con un apoderado encargado de sus trámites y cobros

Jubilaciones de Anses: cómo designar apoderados y representantes

Ver comentarios

Las más leídas

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord

Dispersión de precios: el kilo de helado en Rosario va desde $13.000 a $24.000

Dispersión de precios: el kilo de helado en Rosario va desde $13.000 a $24.000

UUD, AZO, UPD y UVI: los festejos de los secundarios que quitan el sueño

UUD, AZO, UPD y UVI: los festejos de los secundarios que quitan el sueño

Santa Fe es la segunda provincia con más atropellamientos de fauna

Santa Fe es la segunda provincia con más atropellamientos de fauna

Lo último

Por primera vez, nació una cría de oso panda en un zoológico de Indonesia

Por primera vez, nació una cría de oso panda en un zoológico de Indonesia

El escudo protector de Chernóbil fue dañado y ya no contiene la radiación

El escudo protector de Chernóbil fue dañado y ya no contiene la radiación

El arbolito de Oroño y Pellegrini se ilumina para celebrar una nueva Navidad rosarina

El arbolito de Oroño y Pellegrini se ilumina para celebrar una nueva Navidad rosarina

El arbolito de Oroño y Pellegrini se ilumina para celebrar una nueva Navidad rosarina

El evento contará con música en vivo y propuestas para toda la familia. Habrá desvíos en el transporte público

El arbolito de Oroño y Pellegrini se ilumina para celebrar una nueva Navidad rosarina
Santa Fe es la segunda provincia con más atropellamientos de fauna

Por Tomás Barrandeguy
La Región

Santa Fe es la segunda provincia con más atropellamientos de fauna

La UNR enseñará a usar inteligencia artificial para estudiar

Por Nachi Saieg

La Ciudad

La UNR enseñará a usar inteligencia artificial para estudiar

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario

UUD, AZO, UPD y UVI: los festejos de los secundarios que quitan el sueño

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

UUD, AZO, UPD y UVI: los festejos de los secundarios que quitan el sueño

El gurú del dólar aseguró que no va a haber riesgo cambiario en 2026
Economía

El gurú del dólar aseguró que "no va a haber riesgo cambiario en 2026"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord

Dispersión de precios: el kilo de helado en Rosario va desde $13.000 a $24.000

Dispersión de precios: el kilo de helado en Rosario va desde $13.000 a $24.000

UUD, AZO, UPD y UVI: los festejos de los secundarios que quitan el sueño

UUD, AZO, UPD y UVI: los festejos de los secundarios que quitan el sueño

Santa Fe es la segunda provincia con más atropellamientos de fauna

Santa Fe es la segunda provincia con más atropellamientos de fauna

La última función del Circo de Colombia: la pandemia los ancló en General Lagos

La última función del Circo de Colombia: la pandemia los ancló en General Lagos

Ovación
Hockey: con final polémico, los Leoncitos perdieron y jugarán por el bronce
Ovación

Hockey: con final polémico, los Leoncitos perdieron y jugarán por el bronce

Hockey: con final polémico, los Leoncitos perdieron y jugarán por el bronce

Hockey: con final polémico, los Leoncitos perdieron y jugarán por el bronce

Agustín Canapino es el máximo Titán del Turismo Carretera y logró la quinta estrella

Agustín Canapino es el máximo Titán del Turismo Carretera y logró la quinta estrella

El 2025 parió a un nuevo campeón de Fórmula 1 y a un argentino de temporada completa

El 2025 parió a un nuevo campeón de Fórmula 1 y a un argentino de temporada completa

Policiales
Cuatro mujeres fueron detenidas por robos durante el recital de Molotov
Policiales

Cuatro mujeres fueron detenidas por robos durante el recital de Molotov

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Investigan el crimen de un h hombre de 35 años en Granadero Baigorria

Investigan el crimen de un h hombre de 35 años en Granadero Baigorria

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja

La Ciudad
El arbolito de Oroño y Pellegrini se ilumina para celebrar una nueva Navidad rosarina
La Ciudad

El arbolito de Oroño y Pellegrini se ilumina para celebrar una nueva Navidad rosarina

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario

Reinauguran la plaza 25 de mayo con música, visitas guiadas y actividades

Reinauguran la plaza 25 de mayo con música, visitas guiadas y actividades

Iapos consolida su servicio de telemedicina con las consultas virtuales

Iapos consolida su servicio de telemedicina con las consultas virtuales

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores
Policiales

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

San Lorenzo: ya está listo el nuevo sector de atención al público de la Municipalidad
La Región

San Lorenzo: ya está listo el nuevo sector de atención al público de la Municipalidad

Piden que se reabra el depósito de valijas de la terminal de Ómnibus
La Ciudad

Piden que se reabra el depósito de valijas de la terminal de Ómnibus

Empleados de comercio tendrán una nueva suma fija: de cuánto es el monto
economia

Empleados de comercio tendrán una nueva suma fija: de cuánto es el monto

Termina con Newells y lo contactó un grande de su país, pero prefiere quedarse
OVACIÓN

Termina con Newell's y lo contactó un grande de su país, pero prefiere quedarse

Polémica por el mensaje de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina
Información General

Polémica por el mensaje de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina

General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta
La Región

General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja
Policiales

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja

Investigan el crimen de un h hombre de 35 años en Granadero Baigorria
Policiales

Investigan el crimen de un h hombre de 35 años en Granadero Baigorria

San Lorenzo: mataron a un joven de 19 años a la salida de un cumpleaños de 15
Policiales

San Lorenzo: mataron a un joven de 19 años a la salida de un cumpleaños de 15

Cómo funcionarán los servicios públicos durante el lunes feriado nacional
LA CIUDAD

Cómo funcionarán los servicios públicos durante el lunes feriado nacional

Milei presentó los F16: Un símbolo de la Argentina que estamos construyendo
Política

Milei presentó los F16: "Un símbolo de la Argentina que estamos construyendo"

Conflicto universitario: los docentes de la UTN votaron no iniciar las clases en 2026
La Ciudad

Conflicto universitario: los docentes de la UTN votaron no iniciar las clases en 2026

Nación autorizó a Rosario a emitir bonos para costear las obras de pavimentación

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Nación autorizó a Rosario a emitir bonos para costear las obras de pavimentación

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta la pericia psiquiátrica
Policiales

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta la pericia psiquiátrica

El Concejo aprobó un alivio fiscal para instituciones que trabajan con discapacidad
La Ciudad

El Concejo aprobó un alivio fiscal para instituciones que trabajan con discapacidad

Reforma laboral: la octava vez que Argentina intenta resolver con las mismas recetas un viejo tema
Economía

Reforma laboral: la octava vez que Argentina intenta resolver con las mismas recetas un viejo tema

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores
Economía

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte

Por Claudio Berón

Policiales

María de los Ángeles Paris: absuelven a los policías implicados en la muerte

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo quiere cinco carreras más
La Ciudad

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo quiere cinco carreras más