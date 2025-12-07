La Capital | La Ciudad | Plaza 25 de Mayo

Reinauguran la plaza 25 de mayo con música, visitas guiadas y actividades para toda la familia

Este domingo a partir de las 19.30 el casco histórico lucirá renovado en el marco de las obras del Tricentenario. Habrá cortes y desvíos de transporte público

7 de diciembre 2025 · 17:41hs
La histórica plaza 25 de Mayo lucirá renovada este domingo. 

La histórica plaza 25 de Mayo lucirá renovada este domingo. 

La esperada reinauguración de la plaza 25 de Mayo, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, finalmente se celebrará este domingo. A partir de las 19.30 el casco histórico ubicado entre Buenos Aires, Santa Fe, Laprida y Córdoba lucirá totalmente renovado y contará con una serie de actividades para que los rosarinos puedan disfrutar en familia.

Lo cierto es que el evento será una verdadera fiesta para todos los rosarinos que se acerquen al lugar. En la ocasión, se podrá disfrutar de un gran espectáculo artístico a cargo de integrantes de la Ópera del Teatro el Círculo, quienes llevarán adelante un flashmobe que desarrollarán en distintos ambientes del Palacio de los Leones, donde un coro integrado por alrededor de 50 cantantes y dos directores desplegará un repertorio clásico que incluye piezas de Puccini, Bizet, Di Capua y Verdi.

También estará presente el Quinteto del Túnel, que actuará en el centro de la plaza, acompañados por artistas del Mercado de las Artes, como Carlos Barocelli y Ana Petrini, quienes pintarán en vivo.

A su vez, el Museo Estévez abrirá sus puertas para ofrecer una serie de propuestas que abarcan muestras, degustaciones, la presentación de las arañas restauradas del hall, performances teatrales y de baile, y un gran cierre a cargo de Cecilia Petrocelli.

Durante la ceremonia, se descubrirá una placa conmemorativa por las obras del Tricentenario en el patio original de la Iglesia Catedral, habrá un cruce de campanas entre las del Palacio y la Catedral, y se podrá participar de una visita guiada por el interior de la misma, donde tendrá lugar la interpretación del Ave María por una cantante lírica de la ciudad.

En la jornada se exhibirá el automóvil del fabricante francés De Dion-Bouton del año 1903 con la patente 01 de Rosario, junto a otros dos vehículos que hacen a la historia de la ciudad: el Trolebús Alfa Romeo (1960) - interno 39, y el Bus Mercedes Benz 911 (1971) - interno 218, los que van a estar emplazados sobre calle Santa Fe entre Buenos Aires y Laprida.

>>Leer más: Los cuatro cambios que tendrá la Plaza 25 de Mayo tras su ambiciosa transformación

Desvíos del transporte público

Con motivo de la actividad, de 18 a 22 tendrá lugar un corte de tránsito en calle Buenos Aires al 700, por lo que las líneas del transporte público de pasajeros que transitan por esa arteria deberán realizar la siguiente modificación en sus itinerarios:

Líneas 102 R, 121, 145 133 Cabin 9 / Soldini: de sus recorridos por calle Buenos Aires, San Juan, Maipú, Santa Fe a sus recorridos.

Paradas anuladas:

►Santa Fe y Laprida (líneas 102R, 121, 145 133)

►Buenos Aires y Rioja (líneas 102 R, 121, 145 133)

►Buenos Aires y San Luis (líneas 102 R, 145 133)

►Buenos Aires y San Juan (línea 121)

Paradas habilitadas:

►San Juan y Laprida (líneas 102 R, 121, 145 133)

►Maipú y Córdoba (líneas 102 R, 121, 145 133)

Las obras

Con la idea de mejorar y de aumentar la circulación peatonal en toda esa área, la intervención en la emblemática plaza 25 de Mayo incluyó la ampliación de las veredas perimetrales, al nivel de las calles, trabajos de nivelación de suelo, y un cruce peatonal en calle Buenos Aires que conecta con el Pasaje Juramento. También abarcó la colocación de baldosas graníticas 30 x 30 y baldosas podotáctiles ranuradas y botones para mejorar la transitabilidad y la accesibilidad, la reconstrucción de los canteros, nueva forestación y alumbrado, de acuerdo al diseño original de la plaza, alrededor de todo ese espacio público.

En sintonía, se llevaron adelante tareas de restauración del monumento central (Columna de la Libertad) y de las 2 fuentes, que fueron reparadas por el equipo de conservación que tuvo a su cargo la recuperación del Pasaje Juramento.

Asimismo, se concretó la readecuación de los desagües pluviales y la reubicación de sumideros, se ejecutó nuevo cordón cuneta, el bacheo de los solados interiores, rampas de accesibilidad, y la reparación de calzadas de pavimento asfáltico en las cuatro calles que la circundan (Buenos Aires, Santa Fe, Laprida y Córdoba).

También se renovó el equipamiento urbano (que abarca la restauración de bancos de madera, la incorporación de nuevos bancos, cestos y bebederos) y se llevaron adelante tareas de parquización y jardinería.

Esta impactante revitalización urbana sale a escena después de los trabajos de renovación y restauración en el Pasaje Juramento, el Palacio Municipal y la Catedral, sitios muy tradicionales de la Franja Histórica que sintetizan y definen la identidad rosarina, los que fueron inaugurados en octubre.

