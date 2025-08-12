Por qué Lali Espósito no quiso hacer de Moria Casán en la serie La actriz Cecilia Roth reveló que Lali fue la primera opción para encarnar a la diva, pero no hubo acuerdo 12 de agosto 2025 · 13:28hs

Lali Espósito y Moria Casán tienen un vínculo de admiración mutua

Durante una entrevista en Bondi Live, la actriz Cecilia Roth reveló un detalle clave sobre la biopic de Moria Casán: aunque inicialmente se había pensado en Lali Espósito para el rol, finalmente no pudo asumirlo por su “apretada agenda de trabajo”.

El conductor del programa, Ángel de Brito, remarcó que la situación tuvo matices de sorpresa: “Es que labura mucho”, comentó entre risas, al entender la dificultad de compaginar los compromisos laborales de la artista con el rodaje de una serie.

Pese a no poder encarnar a la icónica diva, Lali mantiene su vínculo emocional con el proyecto. “Tengo mucho para estudiar porque quiero el alma de Moria, nos hemos visto, nos hemos hablado, me parece encantadora, inteligentísima”, expresó en aquel diálogo, mostrando que el respeto y admiración por Casán siguen intactos.

Mientras tanto, el rol será interpretado por otra actriz, aún sin confirmación pública. Lo cierto es que el proyecto continúa en marcha y, aunque Lali no estará en el papel central, su nombre sigue resonando fuerte entre los rumores. La entrevista sobre la serie de Moria Casán Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bondi_liveok/status/1954984376678355031&partner=&hide_thread=false CONFIRMADO: CECILIA ROTH VA A HACER DE MORIA CASÁNSumate a #AngelResponde de lunes a viernes a las 12:30hs junto a @AngeldebritoOk @juliargen @pasteldedamo @LaRomiScalora pic.twitter.com/CSBh5TqAVQ — Bondi (@bondi_liveok) August 11, 2025