La Capital | Zoom | Mirtha Legrand

El secreto de Mirtha Legrand para vivir casi 100 años

La famosa actriz y conductora forma parte de un reducido grupo de argentinos que tienen 99 años. ¿Hay alguna fórmula? ¿Cuánto influye la genética?

Florencia O’Keeffe

Por Florencia O’Keeffe

3 de marzo 2026 · 16:15hs
La diva de la televisión argentina junto a su hija

La diva de la televisión argentina junto a su hija, durante la celebración de sus 99 años 

El 23 de febrero Mirtha Legrand cumplió 99 años. Y si bien son cada vez más las personas que llegan a esa edad, el fenómeno de la diva argentina trasciende las fronteras: es la persona más añosa en el mundo en estar al frente de un programa de televisión con una continuidad. Pero además, Mirtha sigue saliendo de noche: va al teatro o recibe amigos en su casa cada semana. Una vida social más activa que la de muchos que tienen la mitad de su edad. Lo curioso, es que la actriz y conductora ha confesado en más de una oportunidad que no hizo actividad física regular en toda su vida, que no tiene un buen descanso nocturno (escucha radio hasta las 2 o 3 de la mañana), que ha hecho dietas, es cierto, pero que no se priva de las picaditas con salame, por ejemplo.

Y aunque no sufrió avatares económicos y accedió a lujos que la mayoría de los argentinos no tiene, ha pasado emocionalmente por situaciones difíciles como la pérdida de un hijo (siendo aún joven), la viudez, la muerte de sus hermanos, muchos familiares, gente querida y sus amigos de siempre. Mirtha los sobrevivió a todos con entereza, buen estado físico y sin dejar de trabajar.

>> Leer más: Ayuno intermitente: revisión mundial expone dudas sobre su eficacia, ¿qué dicen los nutricionistas?

¿Hay alguna fórmula para llegar a los 100 con salud y lucidez?

En la Argentina, con una población de 46 millones de habitantes, apenas unas 44.500 personas tienen entre 95 y 99 años y solo 6 mil superan los 100.

mirtha legrand.jpg

¿Tienen algo en común estos añosos habitantes?

El médico geriatra Andrés Toussaint, Máster en Longevidad, dijo a La Capital que, justamente, cuando Mirtha cumplió los 99 años en febrero, la pregunta apareció casi de inmediato: ¿cómo lo logró? "Ella misma ha dicho que no fue disciplinada con la actividad física y que no duerme muchas horas seguidas, sin embargo está lúcida, activa, con memoria, con presencia escénica y con una vitalidad que desarma cualquier estereotipo sobre la vejez", reflexionó.

Muchos miran su caso como una excepción. "Y en parte lo es. Pero no porque haya desafiado las leyes de la biología sino porque la biología humana es más compleja de lo que solemos imaginar. La longevidad no es una receta única", detalló el especialista.

¿Hay claves para vivir tanto?

"Vivir muchos años es el resultado de una ecuación donde intervienen la genética, el ambiente, el acceso a la salud, la nutrición, la actividad física, el descanso, y algo que durante años fue subestimado: el bienestar emocional y el sentido vital".

"La genética explica aproximadamente un 20 a 30% de la longevidad extrema. El resto depende de cómo vivimos. Pero vivir no es solamente moverse o alimentarse. Vivir es también sentir, proyectar, vincularse, entusiasmarse", detalló Toussaint.

El estrés crónico es uno de los grandes aceleradores del envejecimiento biológico. "Aumenta el cortisol sostenido, favorece inflamación de bajo grado, altera la función inmune y acelera el deterioro cardiovascular y cognitivo. En cambio, los estados emocionales positivos, los vínculos protectores y el propósito vital modulan ese impacto", dijo el médico y aclaró: "No son poesía: son fisiología. Las personas que mantienen un propósito claro, seguir trabajando, crear, enseñar, liderar, construir, presentan menor riesgo de deterioro cognitivo y menor mortalidad global".

mirtha desfile.png

La vitalidad y la felicidad

El geriatra contó que existen estudios poblacionales en personas centenarias que muestran un patrón repetido: "Más allá de los hábitos clásicos, la mayoría sostiene una fuerte identidad personal y una sensación de utilidad social. Mirtha no solo atravesó el tiempo. Lo protagonizó. Construyó un rol, sostuvo una narrativa propia, fue convocada, escuchada, celebrada", analizó el profesional.

"El reconocimiento, la continuidad laboral y la presencia pública no son detalles menores. La sensación de seguir siendo necesario protege", señaló.

Mirtha Legrand dice con frecuencia que ha sido una mujer feliz, "y la felicidad, entendida no como ausencia de problemas sino como coherencia entre lo que se es y lo que se hace, reduce marcadores inflamatorios, mejora la variabilidad cardíaca y favorece la resiliencia neurobiológica". En este contexto, "el cerebro que se siente útil y conectado envejece más lentamente que el cerebro aislado y sin estímulo", expresó.

vejez2.jpg
El médico especialista en geriatría y Máster en Longevidad, Andrés Toussaint

El médico especialista en geriatría y Máster en Longevidad, Andrés Toussaint

¿Hacer o no ejercicio?

Hay un punto en el que es necesario detenerse, el hecho de que Mirtha no haya realizado actividad física regular o un deporte a lo largo de su vida no es un hecho para tomar livianamente y decir: entonces es mejor no hacer nada. Toussaint explica que "La situación de la reconocida conductora y actriz no invalida la importancia de la actividad física, del buen descanso o de la alimentación equilibrada. La evidencia científica es contundente: el ejercicio regular reduce la mortalidad global".

¿Por qué? "Porque protege la masa muscular(reduce la sarcopenia) y disminuye el riesgo de fragilidad. El sueño adecuado mejora la memoria y regula el metabolismo; una dieta saludable modula procesos inflamatorios crónicos. Estos pilares siguen siendo fundamentales y no debemos prescindir de ellos", señaló.

"Pero insisto en que el caso de Mirtha nos recuerda algo más amplio: la longevidad saludable no es solo una cuestión de gimnasia y horas de sueño sino una arquitectura integral donde cuerpo y sentido se entrelazan", detalló el profesional.

¿Quiénes viven más de 95 años?

"Hoy, el grupo de personas que supera los 95 años es heterogéneo. Algunos conservan independencia notable, otros conviven con fragilidad, sarcopenia o deterioro cognitivo. Lo que diferencia a quienes llegan con mayor calidad funcional no es solo su carga genética, sino la suma de estímulo mental, red social, autonomía y propósito sostenido. Llegar a los 99 años con ganas, con energía para seguir conversando, opinando y proyectando, no es solamente una cuestión de células que resisten. Es una cuestión de identidad que persiste", enfatizó Toussaint.

La medicina actual "ya no habla solamente de expectativa de vida. Habla de expectativa de vida saludable. No buscamos simplemente agregar años al calendario, sino preservar reserva funcional, autonomía, claridad mental y dignidad".

Construir "propósito" mucho antes

Si algo nos enseña esta historia "es que la longevidad no es un milagro inexplicable ni una fórmula mágica. Es un fenómeno complejo donde intervienen factores biológicos y emocionales. Algunos, como la genética, no los elegimos. Otros, como el estilo de vida y el sentido que le damos a nuestra existencia, sí. El envejecimiento saludable no comienza a los 90. Comienza en la adultez temprana _agregó el médico_ en la manera en que dormimos, comemos, nos movemos, gestionamos el estrés y cultivamos vínculos. Y también en cómo construimos propósito. Porque vivir muchos años es un privilegio. Pero vivirlos con identidad, con fuerza y con sentido…eso es verdadera longevidad".

Noticias relacionadas
Surgida en Argentina, K4os es la primera banda de K-pop en español. Surgió en TikTok y sus canciones suman millones de reproducciones

K4OS, la banda furor de pop nacional, dará un show en Rosario

Joaquín Levinton, ex participant de MasterChef, lanzó su propia marca de alfajores 

Joaquín Levinton lanzó sus alfajores con un guiño a su paso por "MasterChef"

Dante Spinetta desmintió los rumores sobre un psoible romance con Griselda Siciliani

Rumores de romance entre Griselda Siciliani y Dante Spinetta: qué dijo el cantante

Los Oscar cerrarán la temporada de premios a lo mejor del cine

Cuándo son los premios Oscar 2026 y cómo verlos desde Argentina

Ver comentarios

Las más leídas

Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

Tras una ráfaga de 102 kmh, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Tras una ráfaga de 102 kmh, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Lo último

Escuelas de Enfermería: este año ingresarán más de 1.800 aspirantes

Escuelas de Enfermería: este año ingresarán más de 1.800 aspirantes

Los alquileres en Rosario subieron 7% en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar

Los alquileres en Rosario subieron 7% en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar

Se agrava la crisis de la industria metalúrgica en la región

Se agrava la crisis de la industria metalúrgica en la región

Los alquileres en Rosario subieron 7% en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar

Después de casi dos años de expansión sostenida, la cantidad de propiedades disponibles para alquilar se contrajo bruscamente. Los precios siguen ajustando por encima de la inflación

Los alquileres en Rosario subieron 7% en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar
Día histórico en Arroyito: empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda
La Ciudad

Día histórico en Arroyito: empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda

Buscan a una joven de 26 años que desapareció este lunes de su casa en el sudoeste de Rosario
Policiales

Buscan a una joven de 26 años que desapareció este lunes de su casa en el sudoeste de Rosario

Milei se reunió con el embajador de EEUU y potenció su sintonía con Trump
Política

Milei se reunió con el embajador de EEUU y potenció su sintonía con Trump

Sin fútbol el fin de semana: la AFA ratificó el paro y a Central y Newells les viene bien
Ovación

Sin fútbol el fin de semana: la AFA ratificó el paro y a Central y Newell's les viene bien

Reconstrucción del Parque de España: 20% de avance con obras durante el día y la noche
La Ciudad

Reconstrucción del Parque de España: 20% de avance con obras durante el día y la noche

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

Jugó en Central, se retiró joven por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones en Paraguay

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

El Barco Ciudad de Rosario ingresó al astillero para su puesta a punto

Tras una ráfaga de 102 kmh, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Tras una ráfaga de 102 kmh, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Newells hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

Newell's hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

Ovación
Sin fútbol el fin de semana: la AFA ratificó el paro y a Central y Newells les viene bien
Ovación

Sin fútbol el fin de semana: la AFA ratificó el paro y a Central y Newell's les viene bien

Sin fútbol el fin de semana: la AFA ratificó el paro y a Central y Newells les viene bien

Sin fútbol el fin de semana: la AFA ratificó el paro y a Central y Newell's les viene bien

Qué pasará con la Finalissima entre Argentina y España: conflictos, reuniones y nueva sede

Qué pasará con la Finalissima entre Argentina y España: conflictos, reuniones y nueva sede

Doohan sobre el reemplazo de Colapinto: Fue uno de los años más difíciles de mi vida

Doohan sobre el reemplazo de Colapinto: "Fue uno de los años más difíciles de mi vida"

Policiales
La hija de un barra de Newells asesinado quedó presa por microtráfico de drogas
Policiales

La hija de un barra de Newell's asesinado quedó presa por microtráfico de drogas

Buscan a una joven de 26 años que desapareció este lunes de su casa en el sudoeste de Rosario

Buscan a una joven de 26 años que desapareció este lunes de su casa en el sudoeste de Rosario

Condenan a un panadero de Reconquista por abusar sexualmente de su expareja durante cuatro años

Condenan a un panadero de Reconquista por abusar sexualmente de su expareja durante cuatro años

Tres ladrones irrumpieron en un chalet de Casilda y balearon a un joven en una pierna

Tres ladrones irrumpieron en un chalet de Casilda y balearon a un joven en una pierna

La Ciudad
Escuelas de Enfermería: este año ingresarán más de 1.800 aspirantes
La Ciudad

Escuelas de Enfermería: este año ingresarán más de 1.800 aspirantes

Los alquileres en Rosario subieron 7% en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar

Los alquileres en Rosario subieron 7% en febrero: menos oferta y precios que no paran de aumentar

Día histórico en Arroyito: empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda

Día histórico en Arroyito: empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda

La EPE trabajó en cuatro zonas de Rosario para recomponer el servicio luego del temporal

La EPE trabajó en cuatro zonas de Rosario para recomponer el servicio luego del temporal

Con datos de Arca, comerciantes aseguran que cierran 70 kioscos por día en Argentina
Información general

Con datos de Arca, comerciantes aseguran que cierran 70 kioscos por día en Argentina

Con nuevo look en camino, Franco Colapinto se prepara para el comienzo de la Fórmula 1
Ovación

Con nuevo look en camino, Franco Colapinto se prepara para el comienzo de la Fórmula 1

Villarruel respondió a las fuertes críticas del gobierno: Quieren mi renuncia, pero no se las voy a dar
Política

Villarruel respondió a las fuertes críticas del gobierno: "Quieren mi renuncia, pero no se las voy a dar"

Feriados de marzo y abril: cuánto falta para Semana Santa
Información General

Feriados de marzo y abril: cuánto falta para Semana Santa

Nuevos valores del DNI y el pasaporte: cuánto costarán los trámites del Renaper
Información General

Nuevos valores del DNI y el pasaporte: cuánto costarán los trámites del Renaper

Rosario sufre otra vez el humo y Santa Fe coordina un plan para prevenir incendios
La Ciudad

Rosario sufre otra vez el humo y Santa Fe coordina un plan para prevenir incendios

Permitirán la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes
La Ciudad

Permitirán la publicidad en los taxis: una bocanada de aire para los choferes

Operativos antipicadas: 35 vehículos al corralón y 19 positivos de alcoholemia
La Ciudad

Operativos antipicadas: 35 vehículos al corralón y 19 positivos de alcoholemia

Paro docente con escuelas abiertas: tensión entre gobierno y gremios
La Ciudad

Paro docente con escuelas abiertas: tensión entre gobierno y gremios

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

Por Gustavo Conti
Ovación

Dos días de descanso en Central y la chance de Supercopa, condicionada a Di María

Mucho por trabajar: cuánto tiempo tendrá Kudelka cambiarle la cara a Newells
Ovación

Mucho por trabajar: cuánto tiempo tendrá Kudelka cambiarle la cara a Newell's

El tiempo en Rosario: el martes arranca con alerta amarillo por tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el martes arranca con alerta amarillo por tormentas

El mural de El Aura será cerrado por tramos para su etapa final de conservación
La Ciudad

El mural de El Aura será cerrado por tramos para su etapa final de conservación

La niña que se atrincheró en una escuela de Mendoza denunció que un celador abusó de ella
Información General

La niña que se atrincheró en una escuela de Mendoza denunció que un celador abusó de ella

Cañada de Gómez: preso por comprar 21 armas y desviarlas al mercado ilegal
Policiales

Cañada de Gómez: preso por comprar 21 armas y desviarlas al mercado ilegal

Los docentes de la UNR analizan un posible paro por tiempo indeterminado
La Ciudad

Los docentes de la UNR analizan un posible paro por tiempo indeterminado

Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto
Policiales

Condenado a 11 años de prisión por golpear a su expareja en Venado Tuerto

Trump promete ataques a Irán por cuatro o cinco semanas o mucho más
El Mundo

Trump promete ataques a Irán por cuatro o cinco semanas "o mucho más"

Ataques en el estrecho de Ormuz ponen en alerta el suministro de petróleo
El Mundo

Ataques en el estrecho de Ormuz ponen en alerta el suministro de petróleo

¿La selección de Irán va a jugar el Mundial en Estados Unidos?
Ovación

¿La selección de Irán va a jugar el Mundial en Estados Unidos?