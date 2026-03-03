El secreto de Mirtha Legrand para vivir casi 100 años

La famosa actriz y conductora forma parte de un reducido grupo de argentinos que tienen 99 años. ¿Hay alguna fórmula? ¿Cuánto influye la genética?

La diva de la televisión argentina junto a su hija, durante la celebración de sus 99 años

El 23 de febrero Mirtha Legrand cumplió 99 años. Y si bien son cada vez más las personas que llegan a esa edad, el fenómeno de la diva argentina trasciende las fronteras: es la persona más añosa en el mundo en estar al frente de un programa de televisión con una continuidad. Pero además, Mirtha sigue saliendo de noche: va al teatro o recibe amigos en su casa cada semana. Una vida social más activa que la de muchos que tienen la mitad de su edad . Lo curioso, es que la actriz y conductora ha confesado en más de una oportunidad que no hizo actividad física regular en toda su vida, que no tiene un buen descanso nocturno (escucha radio hasta las 2 o 3 de la mañana), que ha hecho dietas, es cierto, pero que no se priva de las picaditas con salame, por ejemplo.

Y aunque no sufrió avatares económicos y accedió a lujos que la mayoría de los argentinos no tiene, ha pasado emocionalmente por situaciones difíciles como la pérdida de un hijo (siendo aún joven), la viudez, la muerte de sus hermanos, muchos familiares, gente querida y sus amigos de siempre. Mirtha los sobrevivió a todos con entereza, buen estado físico y sin dejar de trabajar.

En la Argentina, con una población de 46 millones de habitantes, apenas unas 44.500 personas tienen entre 95 y 99 años y solo 6 mil superan los 100.

mirtha legrand.jpg

¿Tienen algo en común estos añosos habitantes?

El médico geriatra Andrés Toussaint, Máster en Longevidad, dijo a La Capital que, justamente, cuando Mirtha cumplió los 99 años en febrero, la pregunta apareció casi de inmediato: ¿cómo lo logró? "Ella misma ha dicho que no fue disciplinada con la actividad física y que no duerme muchas horas seguidas, sin embargo está lúcida, activa, con memoria, con presencia escénica y con una vitalidad que desarma cualquier estereotipo sobre la vejez", reflexionó.

Muchos miran su caso como una excepción. "Y en parte lo es. Pero no porque haya desafiado las leyes de la biología sino porque la biología humana es más compleja de lo que solemos imaginar. La longevidad no es una receta única", detalló el especialista.

¿Hay claves para vivir tanto?

"Vivir muchos años es el resultado de una ecuación donde intervienen la genética, el ambiente, el acceso a la salud, la nutrición, la actividad física, el descanso, y algo que durante años fue subestimado: el bienestar emocional y el sentido vital".

"La genética explica aproximadamente un 20 a 30% de la longevidad extrema. El resto depende de cómo vivimos. Pero vivir no es solamente moverse o alimentarse. Vivir es también sentir, proyectar, vincularse, entusiasmarse", detalló Toussaint.

El estrés crónico es uno de los grandes aceleradores del envejecimiento biológico. "Aumenta el cortisol sostenido, favorece inflamación de bajo grado, altera la función inmune y acelera el deterioro cardiovascular y cognitivo. En cambio, los estados emocionales positivos, los vínculos protectores y el propósito vital modulan ese impacto", dijo el médico y aclaró: "No son poesía: son fisiología. Las personas que mantienen un propósito claro, seguir trabajando, crear, enseñar, liderar, construir, presentan menor riesgo de deterioro cognitivo y menor mortalidad global".

mirtha desfile.png

La vitalidad y la felicidad

El geriatra contó que existen estudios poblacionales en personas centenarias que muestran un patrón repetido: "Más allá de los hábitos clásicos, la mayoría sostiene una fuerte identidad personal y una sensación de utilidad social. Mirtha no solo atravesó el tiempo. Lo protagonizó. Construyó un rol, sostuvo una narrativa propia, fue convocada, escuchada, celebrada", analizó el profesional.

"El reconocimiento, la continuidad laboral y la presencia pública no son detalles menores. La sensación de seguir siendo necesario protege", señaló.

Mirtha Legrand dice con frecuencia que ha sido una mujer feliz, "y la felicidad, entendida no como ausencia de problemas sino como coherencia entre lo que se es y lo que se hace, reduce marcadores inflamatorios, mejora la variabilidad cardíaca y favorece la resiliencia neurobiológica". En este contexto, "el cerebro que se siente útil y conectado envejece más lentamente que el cerebro aislado y sin estímulo", expresó.

vejez2.jpg El médico especialista en geriatría y Máster en Longevidad, Andrés Toussaint

¿Hacer o no ejercicio?

Hay un punto en el que es necesario detenerse, el hecho de que Mirtha no haya realizado actividad física regular o un deporte a lo largo de su vida no es un hecho para tomar livianamente y decir: entonces es mejor no hacer nada. Toussaint explica que "La situación de la reconocida conductora y actriz no invalida la importancia de la actividad física, del buen descanso o de la alimentación equilibrada. La evidencia científica es contundente: el ejercicio regular reduce la mortalidad global".

¿Por qué? "Porque protege la masa muscular(reduce la sarcopenia) y disminuye el riesgo de fragilidad. El sueño adecuado mejora la memoria y regula el metabolismo; una dieta saludable modula procesos inflamatorios crónicos. Estos pilares siguen siendo fundamentales y no debemos prescindir de ellos", señaló.

"Pero insisto en que el caso de Mirtha nos recuerda algo más amplio: la longevidad saludable no es solo una cuestión de gimnasia y horas de sueño sino una arquitectura integral donde cuerpo y sentido se entrelazan", detalló el profesional.

¿Quiénes viven más de 95 años?

"Hoy, el grupo de personas que supera los 95 años es heterogéneo. Algunos conservan independencia notable, otros conviven con fragilidad, sarcopenia o deterioro cognitivo. Lo que diferencia a quienes llegan con mayor calidad funcional no es solo su carga genética, sino la suma de estímulo mental, red social, autonomía y propósito sostenido. Llegar a los 99 años con ganas, con energía para seguir conversando, opinando y proyectando, no es solamente una cuestión de células que resisten. Es una cuestión de identidad que persiste", enfatizó Toussaint.

La medicina actual "ya no habla solamente de expectativa de vida. Habla de expectativa de vida saludable. No buscamos simplemente agregar años al calendario, sino preservar reserva funcional, autonomía, claridad mental y dignidad".

Construir "propósito" mucho antes

Si algo nos enseña esta historia "es que la longevidad no es un milagro inexplicable ni una fórmula mágica. Es un fenómeno complejo donde intervienen factores biológicos y emocionales. Algunos, como la genética, no los elegimos. Otros, como el estilo de vida y el sentido que le damos a nuestra existencia, sí. El envejecimiento saludable no comienza a los 90. Comienza en la adultez temprana _agregó el médico_ en la manera en que dormimos, comemos, nos movemos, gestionamos el estrés y cultivamos vínculos. Y también en cómo construimos propósito. Porque vivir muchos años es un privilegio. Pero vivirlos con identidad, con fuerza y con sentido…eso es verdadera longevidad".