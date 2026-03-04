Ley de municipios: Unidos apura el debate interno para abrir el diálogo con el PJ

Michlig encabezó una reunión con senadores, intendentes y diputados. El cargo del viceintendente, el principal obstáculo. La hoja de ruta en la Legislatura

Michlg, los legisladores y los intendentes de Unidos apuestan que la Legislatura sancione la ley de municipios antes de que termine marzo.

Como una obra con distintas capas, Unidos para Cambiar Santa Fe arma su proyecto de ley de municipios . En la coalición oficialista aseguran que el texto está casi listo, aunque continúan las diferencias sobre detalles clave de la nueva arquitectura legal para los gobiernos locales.

“ Estamos muy avanzados, el 98 % del texto está consensuado ”, afirmó a La Capital el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig.

El representante del departamento San Cristóbal señaló que están buscando los máximos consensos. “Es una ley para los próximos 30, 40 ó 50 años”, dijo el también presidente del comité provincial de la UCR.

Michlig encabezó este miércoles una reunión de la que participaron intendentes, diputados y senadores.

Estuvieron los intendentes Juan Pablo Poletti (Santa Fe), Rodrigo Alejandro Müller (Esperanza), Leonardo Viotti (Rafaela) y Alberto Ricci (Villa Gobernador Gálvez).

También asistieron los diputados Silvana Di Stefano, José Corral y Ximena García, junto a los senadores Rodrigo Borla, Leonardo Diana, Esteban Motta, Ciro Seisas y Leticia Di Gregorio. El encuentro buscó acercar posiciones de cara a una ley que debe expresar equilibrios constitucionales, de escala y políticos.

Reunion Michlig Senado ley de municipios 1

Este es el más espinoso. Es que están en la cocina de la nueva ley radicales que controlan el Senado y la mayoría de los gobiernos locales, socialistas, que tienen la mitad del bloque de la Cámara de Diputados, y los intendentes de las principales ciudades. Entre ellos, el santafesino Poletti y el rosarino Pablo Javkin.

Hasta este miércoles había acuerdo sobre las competencias municipales, la garantía de la autonomía municipal y el desarrollo de políticas locales.

También en que se mantendrá el Fondo de Asistencia Educativa (FAE). El peronismo se quejó porque no aparecía en el proyecto que envió el Poder Ejecutivo.

No tienen consenso, sostienen en Unidos, dos propuestas que llevó el socialismo: una mesa de transición obligatoria entre la gestión entrante y la saliente y la obligación de que el intendente concurra con una determinada periodicidad al Consejo a rendir cuentas. “Es un esquema muy parlamentarista”, deslizan los críticos de ambas iniciativas.

El viceintendente, la principal traba a la ley de municipios

El principal obstáculo es la figura del viceintendente, la novedad introducida por el javkinismo. La intención es que sea elegido junto al intendente y presida el Concejo. Para no crear un nuevo cargo, habría un concejal menos.

En el Palacio de los Leones entienden que se despejaría un factor de turbulencia política. E incluso de condicionamiento hacia la gestión, si la mayoría queda en manos de la oposición.

La propuesta no cierra al interior del PS. Creen que es innecesaria. O, peor aún, deslizan que puede ser parte de una estrategia electoral que incluya algún tipo de acuerdo con La Libertad Avanza (LLA).

Legislatura Santa Fe Corte Suprema 2026

Lo cierto es que uno de los principales intendentes del socialismo, Ricci, se mostró a favor de crear el cargo de viceintendente. Es por eso que en los últimos borradores el piso de habitantes para incorporar este nuevo rol bajó de 200 mil a 80 mil habitantes.

En la reunión no participaron referentes del socialismo del sector de Clara García, presidenta de Diputados, y del jefe del bloque socialista en la Cámara baja, Joaquín Blanco.

En Unidos aseguraron que fue por cuestiones de agenda y se mostraron confiados en que en los próximos días llegarán a un acuerdo.

La hoja de ruta de la Legislatura

Los tiempos apuran. En la coalición oficialista se propusieron llegar al lunes próximo con un texto cerrado hacia dentro, para después abrir el diálogo con el PJ.

El escenario optimista es que el Senado apruebe el proyecto en la sesión de 12 de marzo, que ese mismo día Diputados lo ingrese y le dé preferencia, y lo convierta en ley una semana después. “No queremos un ida y vuelta entre las Cámaras”, deslizó un legislador de la alianza de gobierno.

El objetivo es construir acuerdos con el peronismo. El interbloque de Diputados se muestra más duro. Al igual que los gobernantes locales del PJ, quieren discutir antes —o en paralelo— el nuevo esquema de coparticipación.

El único límite de tiempo es el que marca la Constitución provincial sancionada el año pasado. En sus cláusulas transitorias, la nueva Carta Magna estableció que la flamante ley de municipios debe estar aprobada para septiembre.