La reserva de Central lo tenía, pero no pudo aguantarlo y fue empate contra Banfield

El Canalla, que se puso en ventaja en el primer tiempo, no pudo sumar de a tres. Segovia y Cantizano acumularon minutos en el equipo de Pobersnik

Guillermo Ferretti

Guillermo Ferretti

4 de marzo 2026 · 19:57hs
Santiago Segovia

Prensa CARC

Santiago Segovia, que ya forma parte del plantel profesional, sumó minutos en reserva.

La reserva de Central empató en su visita a Banfield. Fue 1 a 1 por la cuarta fecha del torneo Apertura Proyección, en un encuentro se disputó en el predio Luis Gullón, donde el Taladro hace las veces de local. Lo ganaba Central con gol de Leonardo Ríos, lateral izquierdo del equipo que dirige Mario Pobersnik, a los 42 minutos del primer tiempo. Pero lo igualó el local, a los 20 de la segunda parte, con un cabezazo de Marcos López. Con este empate los auriazules alcanzaron los 5 puntos sobre 12 posibles.

Central fue más que Banfield, aunque le costó trasladar al marcador esa superioridad que exhibió en el juego. De todos modos, en la primera parte dispuso de varias chances para abrir el partido. Mientras que el local prácticamente no inquietó.

A los 9 minutos fue el primer aviso de Central. Un remate bien ejecutado por Salteño provocó un rebote corto de parte del arquero de Banfield, Cañete. Pero Ponce no llegó a tiempo para sacar provecho de esa situación.

Otro aviso del Canalla

Cuando el reloj marcaba 12 minutos, otra vez lo tuvo Ponce. Pero el centrodelantero fue anticipado por un defensa rival que así le impidió conectar un centro desde la derecha de Verón.

>>Leer más: Central se puso otra vez en movimiento y lo hizo con el ánimo en su punto más alto

Sobre los 18', otro centro de Verón desde la derecha volvió a generar peligro. Un intento de despeje, defectuoso, de un defensor rival, le permitió capturar la pelota en el borde del área a Salteño, que ejecutó un remate que obligó a una buena atajada de Cañete.

Reserva3
Kevin Gutiérrez actuó desde el arranque en el Central de Mario Pobersnik.

Kevin Gutiérrez actuó desde el arranque en el Central de Mario Pobersnik.

El premio a la búsqueda del equipo de Pobersnik recién llegó en el cierre de la primera parte. Fue a los 42', cuando una combinación por izquierda de Cantizano con Ríos, le permitió al lateral auriazul abrir el marcador con un remate cruzado que dejó sin chances al arquero del Taladro.

Pudo aumentar la ventaja

Y en la última jugada del primer tiempo, un disparo de Cantizano de media distancia pudo ser el segundo tanto de Central, pero el balón dio en el poste y así los dos equipos se fueron a los vestuarios con ventaja mínima para la visita.

Para el complemento, Central cedió protagonismo y le permitió a Banfield adelantarse en el terreno. Y cuando ya se jugaban 20 minutos, un cabezazo del defensor Marcos López en una acción de pelota detenida la permitió al local, sin haber hecho demasiados méritos, alcanzar el empate.

En el tramo final del partido reaccionó Central. En su intento por ganar, un tiro libre de Salteño, un violento remate dentro del área de Lisandro Duarte y un cabezazo de Ponce encontraron buena respuesta del arquero Cañete. Y fue tras esos frustrados intentos que, pese a mostrarse superior a su rival, la reserva auriazul tuvo que resignarse al empate.

Los once de Central

Los elegidos para arrancar como titulares por Mario Pobersnik fueron: Leandro Sosa; Elías Verón, Franco Castorani, Luca Raffin y Leonardo Ríos; Kevin Gutiérrez (85' Paulo Bustos) y Lucas Ramos; Tomás Salteño (90' Ignacio Moreno), Santiago Segovia (66' Lisandro Duarte) y Giovanni Cantizano (66' Marcelo Cabrera); Thiago Ponce.

En el banco quedaron: Ezequiel Zapata, Santiago Burgos, Marco Vicente, Asael Oviedo, Valentín Becerra, Joaquín Espina y Juan Ignacio Guzmán.

