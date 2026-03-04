Rosario, al mando de la seguridad provincial: "Se terminó el tiempo del miedo"

El senador Ciro Seisas asumió la conducción de la comisión de Seguridad de la Cámara alta para acelerar las leyes que blindan la calle y dotar de más poder de fuego legal a la policía

Para el senador, Rosario fue el departamento más castigado en términos de seguridad, pero también es el que "hoy demuestra que se puede recuperar el territorio"

"Rosario ya no es la ciudad que padece el delito, ahora es la que lidera la solución". Con esta premisa, el senador departamental Ciro Seisas asume la presidencia de la comisión de Seguridad de la Cámara alta no como un cargo administrativo, sino como "el comando legal desde donde se diseña la ofensiva final" para recuperar los barrios y desmantelar la impunidad.

“No se trata de un cargo más, acá diseñamos las reglas en la batalla contra la inseguridad . Durante mucho tiempo, el miedo encerró a los vecinos detrás de las rejas, adelantó el sonido de las persianas bajando al caer la tarde y convirtió el silencio de la noche en una señal de alerta. Esa realidad es el enemigo común. Y enfrentarlo exige conducción, coraje y un plan que ya se viene ejecutando desde el gobierno provincial y que ahora tenemos la oportunidad de profundizar “ aseguró Seisas.

El senador continuó: “Estamos limpiando las calles y no vamos a retroceder. Hay un plan en marcha hace dos años y es implacable. Rosario fue el departamento más castigado, pero también es el que hoy está demostrando que se puede recuperar el territorio ”, dijo. Y afirmó: “Estamos desmantelando la impunidad”.

Para Seisas, la seguridad no es un discurso: es una misión. “El plan es implacable contra el desorden cotidiano. Con la prohibición de los cuidacoches y más de 20 leyes ya vigentes, se busca que el vecino vuelva a ganar la calle. No se buscan atajos ni eslóganes, se busca que la paz sea la única norma en todo el territorio”, disparó.

“La prioridad es equipar a quienes nos cuidan. Esto implica desde el uso de armas no letales hasta la implementación de la «Ley Luciano» para que jueces y fiscales tengan perspectiva policial y dejen de soltar delincuentes. El objetivo es claro: el miedo tiene que cambiar de bando” agregó Seisas.

"No buscamos atajos, buscamos orden. El mapa está trazado y no vamos a retroceder hasta que la paz sea la norma y no la excepción” concluyó el senador por Rosario.