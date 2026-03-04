La Capital | La Ciudad | seguridad

Rosario, al mando de la seguridad provincial: "Se terminó el tiempo del miedo"

El senador Ciro Seisas asumió la conducción de la comisión de Seguridad de la Cámara alta para acelerar las leyes que blindan la calle y dotar de más poder de fuego legal a la policía

4 de marzo 2026 · 06:25hs
Para el senador

Para el senador, Rosario fue el departamento más castigado en términos de seguridad, pero también es el que "hoy demuestra que se puede recuperar el territorio"

"Rosario ya no es la ciudad que padece el delito, ahora es la que lidera la solución". Con esta premisa, el senador departamental Ciro Seisas asume la presidencia de la comisión de Seguridad de la Cámara alta no como un cargo administrativo, sino como "el comando legal desde donde se diseña la ofensiva final" para recuperar los barrios y desmantelar la impunidad.

“No se trata de un cargo más, acá diseñamos las reglas en la batalla contra la inseguridad. Durante mucho tiempo, el miedo encerró a los vecinos detrás de las rejas, adelantó el sonido de las persianas bajando al caer la tarde y convirtió el silencio de la noche en una señal de alerta. Esa realidad es el enemigo común. Y enfrentarlo exige conducción, coraje y un plan que ya se viene ejecutando desde el gobierno provincial y que ahora tenemos la oportunidad de profundizar “ aseguró Seisas.

>> Leer más: Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

El senador continuó: “Estamos limpiando las calles y no vamos a retroceder. Hay un plan en marcha hace dos años y es implacable. Rosario fue el departamento más castigado, pero también es el que hoy está demostrando que se puede recuperar el territorio”, dijo. Y afirmó: “Estamos desmantelando la impunidad”.

Para Seisas, la seguridad no es un discurso: es una misión. “El plan es implacable contra el desorden cotidiano. Con la prohibición de los cuidacoches y más de 20 leyes ya vigentes, se busca que el vecino vuelva a ganar la calle. No se buscan atajos ni eslóganes, se busca que la paz sea la única norma en todo el territorio”, disparó.

“La prioridad es equipar a quienes nos cuidan. Esto implica desde el uso de armas no letales hasta la implementación de la «Ley Luciano» para que jueces y fiscales tengan perspectiva policial y dejen de soltar delincuentes. El objetivo es claro: el miedo tiene que cambiar de bando” agregó Seisas.

"No buscamos atajos, buscamos orden. El mapa está trazado y no vamos a retroceder hasta que la paz sea la norma y no la excepción” concluyó el senador por Rosario.

Noticias relacionadas
Ospat funciona a nivel nacional. Cerró sus oficinas de atención en Rosario y ahora solo funciona en la modalidad on line 

El agotador derrotero de un paciente al que su obra social le "frenó" la quimio

Los relojes de los taxis empezaron se actualizaron este martes.

Minimizan el impacto del ajuste en los taxis de Rosario: "El aumento es una medialuna"

interrumpen temporalmente el servicio de la linea k y habra desvios en el centro

Interrumpen temporalmente el servicio de la línea K y habrá desvíos en el centro

Chau a la veda en el alcoholo en el horario nocturno. Regulación en la mira. Una iniciativa en el Concejo plantea eliminar la prohibición en el expendio de bebidas alcohólicas y energizantes por fuera de establecimientos entre las 23 y las 8.

Quieren liberar el consumo alcohol y bebidas energizantes en horario nocturno

Ver comentarios

Las más leídas

Kudelka pidió incorporaciones y Newells acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Kudelka pidió incorporaciones y Newell's acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Newells hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

Newell's hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

El Nobel de Química, el hombre que logró convertir aire en agua

El Nobel de Química, el hombre que logró convertir aire en agua

Ricky Martin confirmó su show en Rosario: será el 14 de abril en el autódromo

Ricky Martin confirmó su show en Rosario: será el 14 de abril en el autódromo

Lo último

El gobierno provincial ratifica los aumentos a policías y acusa versiones malintencionadas

El gobierno provincial ratifica los aumentos a policías y acusa "versiones malintencionadas"

El agotador derrotero de un paciente al que su obra social le frenó la quimio

El agotador derrotero de un paciente al que su obra social le "frenó" la quimio

Minimizan el impacto del ajuste en los taxis de Rosario: El aumento es una medialuna

Minimizan el impacto del ajuste en los taxis de Rosario: "El aumento es una medialuna"

El gobierno provincial ratifica los aumentos a policías y acusa "versiones malintencionadas"

Aclararon la recomposición salarial y sus plazos tras detectar desinformación maliciosa. Desactivan cualquier intento de ruido en la fuerza. Además, lanzan un plan de desendeudamiento

El gobierno provincial ratifica los aumentos a policías y acusa versiones malintencionadas
El agotador derrotero de un paciente al que su obra social le frenó la quimio

Por Florencia O'Keeffe
Salud

El agotador derrotero de un paciente al que su obra social le "frenó" la quimio

Minimizan el impacto del ajuste en los taxis de Rosario: El aumento es una medialuna
La Ciudad

Minimizan el impacto del ajuste en los taxis de Rosario: "El aumento es una medialuna"

La Justicia Comercial de Rosario decretó la quiebra de Bioceres SA
Economía

La Justicia Comercial de Rosario decretó la quiebra de Bioceres SA

Quieren liberar el consumo alcohol y bebidas energizantes en horario nocturno

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Quieren liberar el consumo alcohol y bebidas energizantes en horario nocturno

Balacera en Cabín 9: una mujer de 83 años recibió un disparo en su casa
Policiales

Balacera en Cabín 9: una mujer de 83 años recibió un disparo en su casa

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Kudelka pidió incorporaciones y Newells acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Kudelka pidió incorporaciones y Newell's acordó la llegada del lateral Martín Ortega

Newells hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

Newell's hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

El Nobel de Química, el hombre que logró convertir aire en agua

El Nobel de Química, el hombre que logró convertir aire en agua

Ricky Martin confirmó su show en Rosario: será el 14 de abril en el autódromo

Ricky Martin confirmó su show en Rosario: será el 14 de abril en el autódromo

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde

El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde

Ovación
Newells y la lucha por la permanencia: el escenario tras jugarse la octava fecha
Ovación

Newell's y la lucha por la permanencia: el escenario tras jugarse la octava fecha

Newells y la lucha por la permanencia: el escenario tras jugarse la octava fecha

Newell's y la lucha por la permanencia: el escenario tras jugarse la octava fecha

Con Nery Domínguez, Central Córdoba sólo pudo alcanzar un empate en el Gabino Sosa

Con Nery Domínguez, Central Córdoba sólo pudo alcanzar un empate en el Gabino Sosa

El crack de Brasil que juega con Mastantuono se pierde el Mundial por lesión

El crack de Brasil que juega con Mastantuono se pierde el Mundial por lesión

Policiales
Balacera en Cabín 9: una mujer de 83 años recibió un disparo en su casa
Policiales

Balacera en Cabín 9: una mujer de 83 años recibió un disparo en su casa

Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour

Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour

San Guillermo: joven dealer de drogas seguirá preso por agredir a un cliente

San Guillermo: joven dealer de drogas seguirá preso por agredir a un cliente

La hija de un barra de Newells asesinado quedó presa por microtráfico de drogas

La hija de un barra de Newell's asesinado quedó presa por microtráfico de drogas

La Ciudad
El agotador derrotero de un paciente al que su obra social le frenó la quimio

Por Florencia O'Keeffe
Salud

El agotador derrotero de un paciente al que su obra social le "frenó" la quimio

Minimizan el impacto del ajuste en los taxis de Rosario: El aumento es una medialuna

Minimizan el impacto del ajuste en los taxis de Rosario: "El aumento es una medialuna"

Interrumpen temporalmente el servicio de la línea K y habrá desvíos en el centro

Interrumpen temporalmente el servicio de la línea K y habrá desvíos en el centro

Rosario, al mando de la seguridad provincial: Se terminó el tiempo del miedo

Rosario, al mando de la seguridad provincial: "Se terminó el tiempo del miedo"

Escala el conflicto bélico en Medio Oriente: ataques en Teherán y en Líbano
El Mundo

Escala el conflicto bélico en Medio Oriente: ataques en Teherán y en Líbano

Trump amenaza a España tras la negativa a prestarle a EEUU sus bases militares
El Mundo

Trump amenaza a España tras la negativa a prestarle a EEUU sus bases militares

El temblor global por la guerra derrumbó los bonos y acciones locales
Economía

El temblor global por la guerra derrumbó los bonos y acciones locales

Jugó en Central, se retiró por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones

Por Luis Castro
Ovación

Jugó en Central, se retiró por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones

Buscan a una joven de 26 años que desapareció en el sudoeste de Rosario
Policiales

Buscan a una joven de 26 años que desapareció en el sudoeste de Rosario

Milei potenció su sintonía con Trump: se reunió con el embajador de EEUU
Política

Milei potenció su sintonía con Trump: se reunió con el embajador de EEUU

Bullrich dijo que la vuelta de Di María es el símbolo de la seguridad en Rosario
La Ciudad

Bullrich dijo que la vuelta de Di María es el "símbolo" de la seguridad en Rosario

Pullaro sobre el discurso de Milei en el Congreso: No me gustó esa agresión que vi
Política

Pullaro sobre el discurso de Milei en el Congreso: "No me gustó esa agresión que vi"

Organismos de DDHH pidieron flexibilizar las restricciones a Cristina
Política

Organismos de DDHH pidieron flexibilizar las restricciones a Cristina

Vandalizaron la escuela primaria de la zona sur donde estudió Messi
La Ciudad

Vandalizaron la escuela primaria de la zona sur donde estudió Messi

River confirmó a Chacho Coudet como técnico y será presentado este miércoles
Ovación

River confirmó a Chacho Coudet como técnico y será presentado este miércoles

El crack de Brasil que juega con Mastantuono se pierde el Mundial por lesión

Por Lucas Vitantonio
Ovación

El crack de Brasil que juega con Mastantuono se pierde el Mundial por lesión

¿Colapinto corre en casa?: la F1 analiza nuevas sedes por la tensión en Medio Oriente
Ovación

¿Colapinto corre en casa?: la F1 analiza nuevas sedes por la tensión en Medio Oriente

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta ganaron en los cuartos de final de la Liga Nacional

Por Pablo Mihal
Ovación

Vóley: Sonder, Normal 3 y Citta ganaron en los cuartos de final de la Liga Nacional

Un árbol cayó sobre el techo y destruyó una vivienda precaria en la zona sur
La Ciudad

Un árbol cayó sobre el techo y destruyó una vivienda precaria en la zona sur

Hay 200 turistas argentinos varados en Israel y 100.000 residentes bajo alerta
El Mundo

Hay 200 turistas argentinos varados en Israel y 100.000 residentes bajo alerta

Ecos de la tormenta: una familia sufrió la voladura completa del techo
La Ciudad

Ecos de la tormenta: una familia sufrió la voladura completa del techo

El Nobel de Química, el hombre que logró convertir aire en agua
Información general

El Nobel de Química, el hombre que logró convertir aire en agua

Tras una ráfaga de 102 km/h, una tormenta severa dejó su huella en Rosario
La Ciudad

Tras una ráfaga de 102 km/h, una tormenta severa dejó su huella en Rosario

Dos policías salvaron la vida de una beba de un año con la maniobra de Heimlich
La Ciudad

Dos policías salvaron la vida de una beba de un año con la maniobra de Heimlich