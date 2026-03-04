La Capital | La Ciudad | linea K

Interrumpen temporalmente el servicio de la línea K y habrá desvíos en el centro

Debido a las consecuencias de la tormenta, este miércoles de 9 a 12 hs. se cortará el tránsito en calle San Juan entre Roca y Paraguay

4 de marzo 2026 · 08:58hs
Interrumpen temporalmente el servicio de la línea K y habrá desvíos en el centro

La tormenta dejó varias zonas de la ciudad con arreglos pendientes. Por trabajos sobre el arbolado público que realizará la Municipalidad de Rosario en calle San Juan entre Presidente Roca y Paraguay, este miércoles 4 de marzo de 9 a 12 se interrumpirá la circulación vehicular.

Por este motivo, no funcionará la línea K y las líneas 123, 131, 131, 132, 133 125 N/V y 138 139 modificarán parcialmente su recorrido.

Leer más: Autos dañados y una ráfaga de 102 km/h: una tormenta severa dejó su huella en Rosario

A continuación, los desvíos de las líneas urbanas que transitan el sector:

Línea K: fuera de servicio.

Líneas 123, 130, 133 125 N/V y 138 139: de sus recorridos por calle San Juan, Paraguay, 3 de Febrero, Pte. Roca, San Juan a sus recorridos.

Líneas 131 y 132: de su recorrido por San Juan, Paraguay, 3 de Febrero, España a recorrido.

Paradas anuladas

* San Juan y Pte. Roca (123, 130, 131, 132, 138 139 y 133 125 N/V)

* España y Mendoza (131 y 132)

Paradas habilitadas

* 3 de Febrero y Pte. Roca (Líneas 123, 130, 131, 132, 138 139 y 133 125 N/V)

* San Juan e Italia (Línea 138 139)

Para más información se puede consultar con la línea 147 de Atención al Ciudadano, MuniBot o en las redes sociales de Movilidad Rosario.

