"Este momento de Newell's exige grandeza y decisiones colectivas": la propuesta que le hicieron a Boero
Julián González, referente de Fuerza Leprosa, promovió la creación de una "mesa institucional" que busque levantar al club "en el plano deportivo"
4 de marzo 2026·17:28hs
Newell's necesita una respuesta urgente para evitar hundirse más y profundizar su crítica situación. Los hinchas y socios exigen respuestas de inmediato, pero los resultados no llegan. Por eso, una de las figuras de la política reciente del club publicó una propuesta para la comisión directiva de Ignacio Boero.
Luego de no poder presentarse como candidato a presidente, Julián González emitió un comunicado junto a Fuerza Leprosa en el que señaló que la Lepra “atraviesa un momento deportivo e institucional que no está a la altura de su historia” y en el que “los resultados no aparecen, la incertidumbre se repite y el hincha vuelve a sentir frustración”.
El empresario se dirigió a todos los leprosos en búsqueda de una instancia en la que los diferentes espacios políticos puedan aportar sus recursos al club y sacar a Newell's de la crítica situación que actualmente lo mantiene en puestos de descenso.
“Newell's por encima de todo”
“No es una situación aislada: es la consecuencia de años de decisiones sin planificación, falta de rumbo y errores que se acumularon en el tiempo. Es momento de asumir una verdad que debe ordenar todo lo demás: Newell's está por encima de todo”, remarcó González.
En la misma línea, insistió: “Por encima de cualquier dirigente, de cualquier espacio político y de cualquier nombre propio. Cuando los egos se anteponen al proyecto colectivo, el que pierde es el club. No podemos seguir fallándole a los hinchas que sostienen a la institución en cada momento”.
El referente de Fuerza Leprosa aseguró que “Newell's necesita recuperar profesionalismo en la conducción del fútbol y volver a competir con identidad y planificación”, un objetivo que se consigue a través de la gestión. “Son los dirigentes quienes deben hacer prevalecer los intereses de Newell's y no los de los intermediarios de turno”, aseveró.
La propuesta de Julián González
Al evidenciar el contexto que atraviesa el club del parque Independencia, González propuso: “Le enviaremos formalmente al presidente de la institución, Ignacio Boero, una propuesta para conformar una mesa institucional con representación de todas las fuerzas políticas del club que participaron de las últimas elecciones”.
El empresario enfatizó en que “esta mesa deberá velar por poner a Newell's de pie en el plano deportivo con decisiones basadas en el trabajo de una dirección deportiva moderna y alineada a los intereses del club”, pero recalcó que “funcionará hasta finalizar las competencias de este año”.
Gonzaléz subrayó que este “momento exige grandeza y decisiones colectivas”, así como que esta situación “no se resuelve con más división, sino con apertura y coordinación”. Por esto, puntualizó que “las decisiones que definan el rumbo de Newell's deben ser fruto del consenso, la planificación y el compromiso común de poner al club en el lugar que se merece”.
“No es tiempo de especulaciones. No es tiempo de personalismos. Es tiempo de actuar con madurez y de entender que la única prioridad es el escudo. Porque por encima de cualquier diferencia, Newell's está por encima de todos y de todo”, concluyó.
Kudelka pidió incorporaciones y Newell's acordó la llegada del lateral Martín Ortega
El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde
Central: el físico de Di María en el centro de atención frente a una Supercopa Internacional aún sin fecha
Newell's y la lucha por la permanencia: el escenario tras jugarse la octava fecha
Lo último
"Este momento de Newell's exige grandeza y decisiones colectivas": la propuesta que le hicieron a Boero
Central se puso otra vez en movimiento y lo hizo con el ánimo en su punto más alto
Ley de glaciares: ambientalistas y mineras tendrán dos audiencias públicas a finales de marzo
Monumento a la Bandera: vuelve la ilusión de llegar al 20 de junio con las obras finalizadas
Ante la paralización por falta de pago por parte de Nación, Pullaro pidió su traspaso para completar el 28% restante. "Apenas nos den el visto bueno, retomamos de inmediato las tareas", dice la contratista
Economía
Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas descontadas del sueldo
POLICIALES
Hallan varias armas de alto poder de fuego enterradas en un predio de Roldán
Policiales
Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos en el abdomen
la ciudad
La regulación de las bolsitas de nicotina llegó a la Legislatura provincial
La Ciudad
"El sistema está en agonía": el sector de discapacidad se moviliza en Rosario
Dejanos tu comentario
Las más leídas
Kudelka pidió incorporaciones y Newell's acordó la llegada del lateral Martín Ortega
El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde
Central: el físico de Di María en el centro de atención frente a una Supercopa Internacional aún sin fecha
Newell's y la lucha por la permanencia: el escenario tras jugarse la octava fecha
Con Nery Domínguez, Central Córdoba sólo pudo alcanzar un empate en el Gabino Sosa
Ovación
Ovación
Central se puso otra vez en movimiento y lo hizo con el ánimo en su punto más alto
Central se puso otra vez en movimiento y lo hizo con el ánimo en su punto más alto
Los dirigentes de la AFA se autoperciben dueños del fútbol y pararon la pelota
Tras el "no" a Central y asumir en River, el Chacho Coudet dijo: "No vine a un cumpleaños"
Policiales
POLICIALES
Hallan varias armas de alto poder de fuego enterradas en un predio de Roldán
Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos en el abdomen
Santa Fe: cuatro detenidos sospechados por robos en cuatro ciudades de la provincia
Mensajes violentos: imputaron a un joven por colgar una bandera en Circunvalación
La Ciudad
La Ciudad
Monumento a la Bandera: vuelve la ilusión de llegar al 20 de junio con las obras finalizadas
La regulación de las bolsitas de nicotina llegó a la Legislatura provincial
El Museo Diario La Capital abre sus puertas a las visitas guiadas para escuelas
La UNR pone en marcha 35 cursos gratuitos para personas mayores: cómo anotarse
Economía
La Justicia Comercial de Rosario decretó la quiebra de Bioceres SA
La Ciudad
Interrumpen temporalmente el servicio de la línea K y habrá desvíos en el centro
POLICIALES
Balaceras y mensajes: cae una mujer sospechada por el ataque al Carrefour
La Ciudad
Empiezan las clases en la nueva escuela secundaria del club Náutico Avellaneda
El Mundo
España responde a las amenazas de Donald Trump: "No vamos a ser cómplices"
La Ciudad
Rosario, al mando de la seguridad provincial: "Se terminó el tiempo del miedo"
La Ciudad
Con menos oferta, los alquileres en Rosario subieron un 7 por ciento en febrero
POLICIALES
San Guillermo: joven dealer de drogas seguirá preso por agredir a un cliente
Ovación
La AFA ratificó el paro del fin de semana y a Central y Newell's les viene bien
La Ciudad
Reconstrucción del parque de España: 20 % de avance con obras "día y noche"
Ovación
Kudelka pidió incorporaciones y Newell's acordó la llegada del lateral Martín Ortega
Ovación
Central: los impresionantes números de Agustín Sández en el clásico rosarino
La Ciudad
El tiempo en Rosario: miércoles con posibles tormentas desde la tarde
El Mundo
Aseguran que el hijo de Alí Jamenei fue elegido nuevo líder supremo de Irán
El Mundo
Escala el conflicto bélico en Medio Oriente: ataques en Teherán y en Líbano
El Mundo
Trump amenaza a España tras la negativa a prestarle a EEUU sus bases militares
Economía
El temblor global por la guerra derrumbó los bonos y acciones locales
Ovación
Jugó en Central, se retiró por las lesiones y ahora hace fletes con sus camiones
Policiales
Buscan a una joven de 26 años que desapareció en el sudoeste de Rosario
Política
Milei potenció su sintonía con Trump: se reunió con el embajador de EEUU