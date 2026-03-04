La Capital | Ovación | Newell's

"Este momento de Newell's exige grandeza y decisiones colectivas": la propuesta que le hicieron a Boero

Julián González, referente de Fuerza Leprosa, promovió la creación de una "mesa institucional" que busque levantar al club "en el plano deportivo"

4 de marzo 2026 · 17:28hs
Ignacio Boero junto a Julián González y Juan Cúneo

Marcelo Bustamante

Ignacio Boero junto a Julián González y Juan Cúneo, luego de las elecciones de Newell's.

Newell's necesita una respuesta urgente para evitar hundirse más y profundizar su crítica situación. Los hinchas y socios exigen respuestas de inmediato, pero los resultados no llegan. Por eso, una de las figuras de la política reciente del club publicó una propuesta para la comisión directiva de Ignacio Boero.

Luego de no poder presentarse como candidato a presidente, Julián González emitió un comunicado junto a Fuerza Leprosa en el que señaló que la Lepra “atraviesa un momento deportivo e institucional que no está a la altura de su historia” y en el que “los resultados no aparecen, la incertidumbre se repite y el hincha vuelve a sentir frustración”.

El empresario se dirigió a todos los leprosos en búsqueda de una instancia en la que los diferentes espacios políticos puedan aportar sus recursos al club y sacar a Newell's de la crítica situación que actualmente lo mantiene en puestos de descenso.

“Newell's por encima de todo”

“No es una situación aislada: es la consecuencia de años de decisiones sin planificación, falta de rumbo y errores que se acumularon en el tiempo. Es momento de asumir una verdad que debe ordenar todo lo demás: Newell's está por encima de todo”, remarcó González.

image
Julián González acompañó a Juan Cúneo luego de que bajaran su candidatura a presidente de Newell's.

Julián González acompañó a Juan Cúneo luego de que bajaran su candidatura a presidente de Newell's.

En la misma línea, insistió: “Por encima de cualquier dirigente, de cualquier espacio político y de cualquier nombre propio. Cuando los egos se anteponen al proyecto colectivo, el que pierde es el club. No podemos seguir fallándole a los hinchas que sostienen a la institución en cada momento”.

>> Leer más: Newell's hará un reclamo al Ministerio de Seguridad por el operativo en el clásico

El referente de Fuerza Leprosa aseguró que “Newell's necesita recuperar profesionalismo en la conducción del fútbol y volver a competir con identidad y planificación”, un objetivo que se consigue a través de la gestión. “Son los dirigentes quienes deben hacer prevalecer los intereses de Newell's y no los de los intermediarios de turno”, aseveró.

La propuesta de Julián González

Al evidenciar el contexto que atraviesa el club del parque Independencia, González propuso: “Le enviaremos formalmente al presidente de la institución, Ignacio Boero, una propuesta para conformar una mesa institucional con representación de todas las fuerzas políticas del club que participaron de las últimas elecciones”.

El empresario enfatizó en que “esta mesa deberá velar por poner a Newell's de pie en el plano deportivo con decisiones basadas en el trabajo de una dirección deportiva moderna y alineada a los intereses del club”, pero recalcó que “funcionará hasta finalizar las competencias de este año”.

Gonzaléz subrayó que este “momento exige grandeza y decisiones colectivas”, así como que esta situación “no se resuelve con más división, sino con apertura y coordinación”. Por esto, puntualizó que “las decisiones que definan el rumbo de Newell's deben ser fruto del consenso, la planificación y el compromiso común de poner al club en el lugar que se merece”.

No es tiempo de especulaciones. No es tiempo de personalismos. Es tiempo de actuar con madurez y de entender que la única prioridad es el escudo. Porque por encima de cualquier diferencia, Newell's está por encima de todos y de todo”, concluyó.

"Este momento de Newell's exige grandeza y decisiones colectivas": la propuesta que le hicieron a Boero

