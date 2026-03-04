Emilia Mernes, Carlos Vives, Wisin y Xavi lanzaron "Somos Más", la canción del Mundial 2026

A 100 días para el inicio de la cita mundialista, ya está disponible la versión oficial que musicalizará cada encuentro con fuerte presencia latinoamericana

Emilia Mernes, Carlos Vives, Wisin y Xavi en el video oficial de "Somos Más"

La cadena Telemundo presentó este martes "Somos más", la canción oficial del Mundial 2026 , la cita más importante del fútbol que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El lanzamiento se dio a 100 días del inicio de la Copa del Mundo y reunió a figuras representativas de la música latina.

El tema cuenta con la participación de la argentina Emilia Mernes, el colombiano Carlos Vives, el puertorriqueño Wisin y el cantautor mexico-estadounidense Xavi . La producción combina ritmos urbanos, pop y sonidos latinos con un elenco artístico que refleja la diversidad cultural del continente.

“Somos más” ya está disponible en las principales plataformas de streaming y pone el foco en la unidad y la celebración. La letra evita rivalidades y destaca la emoción compartida por los países participantes.

“Hoy no es un día cualquiera, no / Vas a la cancha / Es la Copa del Mundo, y yo / Quiero ganarla” , expresa una de las estrofas, en línea con el clima de entusiasmo que rodea a cada edición del torneo.

Si bien la canción menciona a todas las banderas, el videoclip y la narrativa resaltan especialmente a México, Estados Unidos, Argentina, Colombia y Puerto Rico, en referencia al origen de los cantantes.

Embed

Las canciones oficiales que marcaron cada Mundial

Los himnos musicales de la Copa del Mundo suelen instalarse como parte central de la identidad de cada edición. En los últimos años, reconocidos artistas internacionales encabezaron estas producciones.

Uno de los casos más emblemáticos es la del Mundial de Italia 1990 con “Un'estate italiana”, interpretada por Gianna Nannini y Edoardo Bennatoun, un cántico que quedó inmortalizado en la historia de la competición.

Embed - Edoardo Bennato Gianna Nannini - Un Estate Italiana -Subtitulado Inglés Español

Otro hito recordado corresponde a Sudáfrica 2010, cuando Shakira lanzó "Waka Waka", que se convirtió en un fenómeno global.

Embed - Waka Waka (Esto es Africa) (Cancion Oficial de la Copa Mundial de la FIFA Sudafrica 2010)

En Alemania 2006, Il Divo y Toni Braxton interpretaron "The Time of Our Lives".

Embed - The Time of Our Lives- [FIFA World Cup Alemania 2006]

Brasil 2014 presentó "We Are One", con Pitbull, Jennifer López y Claudia Leitte.

Embed - We Are One (Ole Ola) [The Official 2014 FIFA World Cup Song] (Olodum Mix)

En Rusia 2018, Will Smith, Nicky Jam y Era Istrefi lanzaron "Live It Up".

Embed - Live It Up - Nicky Jam feat. Will Smith & Era Istrefi (2018 FIFA World Cup Russia) (Official Audio)

Por último, aparece la colaboración "Hayya Hayya (Better Together)", interpretada por Trinidad Cardona, Aisha y Davido en Qatar 2022, donde la selección argentina se coronó campeona del mundo.