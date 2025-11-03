La Capital | Zoom | Nicki Nicole

Nicki Nicole anunció su colaboración en el nuevo álbum "El Regreso" de Tan Biónica

La banda de rock nacional vuelve a lanzar música luego de diez años, con la participación de diferentes artistas argentinos reconocidos

3 de noviembre 2025 · 10:50hs
Boquitas Pintadas es uno de los lanzamientos más esperados por los fanáticos

"Boquitas Pintadas" es uno de los lanzamientos más esperados por los fanáticos

Este martes 4 de noviembre, Tan Biónica lanza su nuevo álbum "El Regreso" luego de una década de espera. Entre las canciones que lo conforman aparece "Boquitas Pintadas" con la colaboración de Nicki Nicole, quien ya la había cantado en uno de los recitales de la banda.

Luego del último disco "Hola Mundo" en 2015, el grupo encabezado por Santiago "Chano" Charpentier vuelve a enamorar a sus fanáticos con sus melancólicas canciones, que además contará con la participación de Andrés Calamaro en "Mi vida" y Airbag en "Tus cosas".

"Boquitas Pintadas" es uno de los temas más icónicos de la banda. Aunque se hizo conocido en 2001 en el primer demo del grupo musical, cuando todavía se llamaban "Biónica Electrónica", este martes saldrá por primera vez a la luz de manera oficial. La artista rosarina, en el inicio de la gira "La última noche mágica", ya había cantado sus estrofas y despertó la ilusión de los seguidores para que la canción sea publicada.

>> Leer más: Después de su ruptura con Lamine Yamal, Nicki Nicole volvió a los escenarios con Tini

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por @nicki.nicole

El encuentro entre Nicki Nicole y Tan Biónica

Nicki Nicole, luego de anunciar su separación de Lamine Yamal, publicó dos videos junto a los integrantes de Tan Biónica en su cuenta de Instagram. En el primero, la artista rosarina cantó el emblemático estribillo junto a Chano, Bambi, Diega y Seby: "Yo quiero el beso perfumadito de tu boquita pintada, que me llene de alegría, que se calme este dolor, y los efectos que nunca siento, son los rebotes del viento, que atrapa sueños". Además, compartió un blooper durante la grabación.

El posteo no tardó en desatar miles de comentarios de los "biónicos". "Lo que llevábamos esperando esto" y "Los amo", fueron algunos de los mensajes a la espera de que salga la nueva versión del tema.

Los integrantes de la banda se sumaron al anuncio de Nicki. Mientras que Diega comentó "Gracias por revivirnos esta canción, Naiki. Será eterna a partir de ahora", Bambi hizo referencia a ese momento divertido "Uhhh salgo re bien". También, Santiago Charpentier se deshizo de elogios para la joven cantante en su cuenta de X: "No saben cómo cantó Nicki. En el clip es un ángel inexplicable, caído de un cuento. Nuestros respetos a la número 1”.

Embed

Noticias relacionadas
Nico Vázquez compartió una cena romántica con Dai Fernández

La cena romántica de Nico Vázquez y Dai Fernández y la indirecta de Gimena Accardi

El protagonista de la nueva serie de Netflix será el Chino Darín

Netflix: Ricardo Darín, el Chino Darín y Sebastián Borensztein en una nueva serie

Tini Stoessel invitó al escenario a Chris Martin en su show Futttura

El histórico encuentro de Tini Stoessel y Chris Martin en Futttura

Nicki Nicole regresó al país y sorprendió tras su separación de Lamine Yamal

Después de su ruptura con Lamine Yamal, Nicki Nicole volvió a los escenarios con Tini

Ver comentarios

Las más leídas

Newells: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Newell's: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

El peor escenario: sumaron todos menos Newells y se complicó

El peor escenario: sumaron todos menos Newell's y se complicó

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta hipócrita

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta "hipócrita"

Lo último

Noviembre: ¿cuánto falta para el próximo feriado y cuándo llega un finde XL?

Noviembre: ¿cuánto falta para el próximo feriado y cuándo llega un finde XL?

La cena romántica de Nico Vázquez y Dai Fernández y la indirecta de Gimena Accardi

La cena romántica de Nico Vázquez y Dai Fernández y la indirecta de Gimena Accardi

Quién es Ana Tamango, la reemplazante de Santilli en Diputados que cantó con Milei

Quién es Ana Tamango, la reemplazante de Santilli en Diputados que cantó con Milei

Sin clases y sin comedor: escuela de San Francisquito sufrió el cuarto robo en diez días

Delincuentes ingresaron en el edificio de Cafferata al 2600 donde funcionan dos instituciones. "Estamos cansados y angustiados", dijo la directora.
Sin clases y sin comedor: escuela de San Francisquito sufrió el cuarto robo en diez días
Advierten que habrá un peaje cada 97 kilómetros en Argentina
Información general

Advierten que habrá un peaje cada 97 kilómetros en Argentina

Lo Lumvrise se diversifican: fabrican  cerveza y abren su bar
Negocios

Lo Lumvrise se diversifican: fabrican  cerveza y abren su bar

Rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer en la zona sudoeste
La Ciudad

Rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer en la zona sudoeste

Fentanilo contaminado: Unas doce familias ofrecerán sus testimonios en el Concejo Municipal

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Fentanilo contaminado: Unas doce familias ofrecerán sus testimonios en el Concejo Municipal

Quién es Ana Tamango, la reemplazante de Santilli en Diputados que cantó con Milei
Política

Quién es Ana Tamango, la reemplazante de Santilli en Diputados que cantó con Milei

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

Newell's: ¿por qué el empate en Mendoza lo favoreció y con cuántos puntos se salva?

El peor escenario: sumaron todos menos Newells y se complicó

El peor escenario: sumaron todos menos Newell's y se complicó

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado se acerca al récord histórico

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta hipócrita

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta "hipócrita"

Jugada excelente: la reacción de Nancy Pazos a la designación de Santilli

"Jugada excelente": la reacción de Nancy Pazos a la designación de Santilli

Ovación
Franco Colapinto encara el Gran Premio de Brasil con un guiño de la Fórmula 1
Ovación

Franco Colapinto encara el Gran Premio de Brasil con un guiño de la Fórmula 1

Franco Colapinto encara el Gran Premio de Brasil con un guiño de la Fórmula 1

Franco Colapinto encara el Gran Premio de Brasil con un guiño de la Fórmula 1

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de la dirigencia de Central a Neymar?

¿Cuál es la realidad sobre el supuesto llamado de la dirigencia de Central a Neymar?

El peor escenario: sumaron todos menos Newells y se complicó

El peor escenario: sumaron todos menos Newell's y se complicó

Policiales
Un joven aceptó diez años de condena por dos balaceras con cuatro heridos
Policiales

Un joven aceptó diez años de condena por dos balaceras con cuatro heridos

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre

La Ciudad
Colectividades en Rosario: cuándo arranca el Encuentro y Fiesta Nacional 2025
La Ciudad

Colectividades en Rosario: cuándo arranca el Encuentro y Fiesta Nacional 2025

Sin clases y sin comedor: escuela de San Francisquito sufrió el cuarto robo en diez días

Sin clases y sin comedor: escuela de San Francisquito sufrió el cuarto robo en diez días

Día del Sándwich: Rosario celebra su tradición de miga con descuentos

Día del Sándwich: Rosario celebra su tradición de miga con descuentos

Rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer en la zona sudoeste

Rescataron a 13 perros en mal estado y arrestaron a una mujer en la zona sudoeste

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta hipócrita
La Ciudad

Caso Chinaski: critican al Colegio de Psicólogos por su respuesta "hipócrita"

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre
Policiales

Homicidio en Pérez: matan de una puñalada a un joven futbolista del club Mitre

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor
Policiales

Imputan a nieto de pastor evangélico por difundir videos íntimos de una menor

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores
POLICIALES

Imputan a siete personas por narcomenudeo en los barrios Tablada y Las Flores

Jugada excelente: la reacción de Nancy Pazos a la designación de Santilli
Política

"Jugada excelente": la reacción de Nancy Pazos a la designación de Santilli

Hallaron muerto al joven de 23 años desaparecido en la zona rural de Coronda
La Región

Hallaron muerto al joven de 23 años desaparecido en la zona rural de Coronda

El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en Nueva York en 2017
La Ciudad

El Politécnico recordó a los cinco exalumnos asesinados en Nueva York en 2017

Balacera en zona sur: un hombre de 37 años está internado en el Heca
Policiales

Balacera en zona sur: un hombre de 37 años está internado en el Heca

Las consultoras midieron un nuevo salto de la inflación en octubre
Economía

Las consultoras midieron un nuevo salto de la inflación en octubre

Brasil anunció un tren bala para unir Río y San Pablo en menos de dos horas
Información General

Brasil anunció un tren bala para unir Río y San Pablo en menos de dos horas

Especialistas en energía alertan sobre la caída de petróleo convencional
Economía

Especialistas en energía alertan sobre la caída de petróleo convencional

Durante el festejo de Día de Muertos, asesinaron a un alcalde de México
Inofmración General

Durante el festejo de Día de Muertos, asesinaron a un alcalde de México

Afirman que Trump impulsa la dolarización global y ve a Argentina como candidato
Economía

Afirman que Trump impulsa la dolarización global y ve a Argentina como candidato

Cristian Ritondo cargó contra Provincias Unidas: Su estrategia fue malísima
Política

Cristian Ritondo cargó contra Provincias Unidas: "Su estrategia fue malísima"

Clubes de Rosario: cuotas y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal
La Ciudad

Clubes de Rosario: cuotas y autogestión para sobrevivir con poca ayuda estatal

Santa Fe amplía la vacunación contra el dengue: a quiénes alcanza
La Ciudad

Santa Fe amplía la vacunación contra el dengue: a quiénes alcanza

Santa Fe crea la Unidad Lince para aplicar IA a la seguridad pública
La Ciudad

Santa Fe crea la Unidad Lince para aplicar IA a la seguridad pública

El asesor todoterreno de Milei negocia más poder y tensa la interna libertaria
Política

El asesor todoterreno de Milei negocia más poder y tensa la interna libertaria

Aguas Santafesinas equilibró las cuentas y duplicó la presión del agua

Por Ricardo Terán
La Región

Aguas Santafesinas equilibró las cuentas y duplicó la presión del agua

Música de lujo en El Círculo: se presenta la Red de Coros y Orquestas Infanto Juveniles
La Ciudad

Música de lujo en El Círculo: se presenta la Red de Coros y Orquestas Infanto Juveniles