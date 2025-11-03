Nicki Nicole anunció su colaboración en el nuevo álbum "El Regreso" de Tan Biónica

Este martes 4 de noviembre, Tan Biónica lanza su nuevo álbum "El Regreso" luego de una década de espera. Entre las canciones que lo conforman aparece "Boquitas Pintadas" con la colaboración de Nicki Nicole , quien ya la había cantado en uno de los recitales de la banda.

Luego del último disco "Hola Mundo" en 2015, el grupo encabezado por Santiago "Chano" Charpentier vuelve a enamorar a sus fanáticos con sus melancólicas canciones, que además contará con la participación de Andrés Calamaro en "Mi vida" y Airbag en "Tus cosas".

"Boquitas Pintadas" es uno de los temas más icónicos de la banda . Aunque se hizo conocido en 2001 en el primer demo del grupo musical, cuando todavía se llamaban "Biónica Electrónica", este martes saldrá por primera vez a la luz de manera oficial. La artista rosarina, en el inicio de la gira "La última noche mágica", ya había cantado sus estrofas y despertó la ilusión de los seguidores para que la canción sea publicada.

El encuentro entre Nicki Nicole y Tan Biónica

Nicki Nicole, luego de anunciar su separación de Lamine Yamal, publicó dos videos junto a los integrantes de Tan Biónica en su cuenta de Instagram. En el primero, la artista rosarina cantó el emblemático estribillo junto a Chano, Bambi, Diega y Seby: "Yo quiero el beso perfumadito de tu boquita pintada, que me llene de alegría, que se calme este dolor, y los efectos que nunca siento, son los rebotes del viento, que atrapa sueños". Además, compartió un blooper durante la grabación.

El posteo no tardó en desatar miles de comentarios de los "biónicos". "Lo que llevábamos esperando esto" y "Los amo", fueron algunos de los mensajes a la espera de que salga la nueva versión del tema.

Los integrantes de la banda se sumaron al anuncio de Nicki. Mientras que Diega comentó "Gracias por revivirnos esta canción, Naiki. Será eterna a partir de ahora", Bambi hizo referencia a ese momento divertido "Uhhh salgo re bien". También, Santiago Charpentier se deshizo de elogios para la joven cantante en su cuenta de X: "No saben cómo cantó Nicki. En el clip es un ángel inexplicable, caído de un cuento. Nuestros respetos a la número 1”.