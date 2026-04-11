El Plan de la Mariposa vuelve a Rosario para presentarse por primera vez en Metropolitano

Tras un 2025 de giras internacionales y shows multitudinarios, la banda regresa a la ciudad el 15 de agosto con un nuevo espectáculo

El Plan de la Mariposa se presenta en Rosario el 15 de agosto en el Metropolitano.

Después de un 2025 marcado por giras internacionales y presentaciones de gran convocatoria, El Plan de la Mariposa volverá a Rosario el próximo 15 de agosto , en lo que será su primera presentación en Metropolitano . Su último paso por la ciudad había sido el año pasado, ante un Anfiteatro Municipal colmado.

Durante el último año, la banda recorrió escenarios de Europa, Latinoamérica y distintas ciudades de Argentina , y alcanzó uno de los hitos más importantes de su carrera con un show a estadio lleno en el Diego Armando Maradona de Buenos Aires .

El inicio de este año también los tuvo en movimiento, con presentaciones en Mar del Plata, Pinamar, el Festival Isoca y Cosquín Rock , tanto en Córdoba como en Uruguay. Por su show en el Bendu Arena de Mar del Plata , fueron distinguidos con el Premio Estrella de Mar en la categoría Rock .

La banda también consolidó su proyección internacional con una gira europea que incluyó presentaciones en ciudades como Valencia, Barcelona, Málaga, Madrid y Ámsterdam , ampliando su alcance y sumando nuevos públicos.

En paralelo, continúan difundiendo su más reciente material, “Vivo y celebrando en Argentinos Juniors”, un registro audiovisual del show realizado el 11 de octubre de 2025 en el estadio de La Paternal, disponible en plataformas digitales.

A esto se suma el lanzamiento de su último single, “El cantar de los anzuelos”, una canción de tono introspectivo que aborda la toma de decisiones frente al paso del tiempo. El videoclip fue filmado en Potrerillos (Mendoza) y zonas rurales de Mercedes, bajo la dirección de Santiago Álvarez y Alan Casas, y la canción fue grabada y mezclada en los Estudios del Abasto Monsterland por Álvaro Villagra.

Más de una década de crecimiento

Con más de diez años de trayectoria, El Plan de la Mariposa se consolidó como una de las propuestas más singulares del rock argentino. Formada en Necochea, la banda editó seis discos de estudio y cuatro registros en vivo, con presentaciones destacadas en escenarios como Obras Sanitarias, Luna Park y Movistar Arena, todos con entradas agotadas.

Su propuesta combina una base rockera con influencias de funk, psicodelia, música celta y ritmos latinos, incorporando instrumentos como violín, acordeón y sintetizadores, que amplían su identidad sonora.

En el marco de un crecimiento sostenido, el grupo continúa proyectando nuevas giras internacionales, con fechas previstas en países como México, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay, España y Dinamarca, entre otros.