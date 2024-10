El periodista y performer Cristian Alarcón presenta "Testosterona" en Rosario

Cuarenta y pico de años después y mientras terminaba la edición de un libro, en su calidad de editor de la revista de crónicas "Anfibia", Alarcón, inundado por ese aroma, por el azufre, por el diablo cotidiano de aquella infancia, recordó ese consultorio.

alarcon2.jpg

La escena real fue entre 1977 y 1979. En la perfomance, Alarcón se para frente al público y recuerda un latiguillo de su madre. “Esto es el fin del mundo”, repite como hacía ella cuanto se daba de cabeza con la vida misma. En este caso, la madre encontró a su hijo, de unos seis años, vestido con su camisón largo, al que le había agregado un lazo para que le marcara la cintura diminuta. Se había pintado los labios, se había puesto unos lindos tacos de mamá y esos aros que tanto le gustaban. "Cuando ella abrió la puerta y lo encontró vestido de esa manera, en vez de apelar a eso de «esto es el fin del mundo», pegó un alarido de una profundidad tal como si se hubiera topado con el cuerpo de su hijo mutilado. No era así. A lo sumo, estaba frente a un niño que daba sus primeros pasos en indagar la piel que habitaba", según expresó un crítico de la perfomance al estrenarse en la Ciudad de Buenos Aires.

“En los textos que leí del libro «Cuerpos» me encontré con ese olor a diablo. Al terminar de leer las notas, escribí un poema con Gabby de Cicco, no binarie y lesbofeminista, y concluí que el recuerdo llega cuando es posible soportarlo. Escribimos esto: «Entonces el ansia de lo viril / convive con la suavidad / de mis primeros pasos delicados / Supe que tenía un cuerpo/ a los catorce / Carmina Burana elogio / del amor, del vino / Oda al goce al placer carnal / Entre sus melodías de niños cantores en su ritmo de un modo misterioso hice el cuerpo que tengo", relata el autor.

La crónicas de espectáculos que preceden la presentación de la obra en Rosario cuentan que el texto se entremezcla con la botánica y la naturaleza, obsesiones de Alarcón. Referencias al científico Alexander von Humboldt, sus descubrimientos y su historia de amor homosexual con un muchacho latino. También hay referencias históricas sobre los diversos planes de “normalizar” la homosexualidad en tiempos de la Alemania nazi. En la puesta, momentos de mucha contrición se entrelazan con la intrusión de audios. Es una investigación en proceso a ciertos relatos de vida. “Queremos que los que en Rosario crean o estén seguros de que fueron tratados con testosterona vengan a ver la obra, nos contacten. El paradigma científico de acuerdo a la construcción del estigma homosexual fue terrible”, agregó.

Rodolfo Walsh es el cronista argentino por excelencia y también está en la obra, con tacos, con otra masculinidad: "Yo era el cronista puto que tenía en Walsh su metáfora, una clave de un modelo masculino que se modifica”.

El escenario se presenta oscuro y el trabajo de Lorena Vega, quien viene de éxitos como "Imprenteros”, lo plaga de luz: dos escritorios, una propuesta digital de grandes pantallas y veinte escenas en las que se revea lo masculino. Alarcón, dirigido por ella, se desenvuelve con enorme soltura en la escena, hace un manejo del cuerpo que sostiene con un decir cautivante aunque se traten de sus pasos inéditos en la escena y con esto fortalece la complicidad con el espectador.

“Como son escenas performáticas hay algo impredecible, algo que se escapa. Me costó entrenar para teatro, pero Lorena construye un modo de decir y hacer. Algunos amigos me dicen luego de ver la obra que ese que está en escena no soy yo. Gobierno el texto y me permito jugar”, contó Alarcón.