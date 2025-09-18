La Capital | Zoom | Netflix

Éxito global en Netflix: la miniserie española que se mantiene en el top cinco hace semanas

El thriller de tres episodios se posicionó como lo más visto en la plataforma y ya superó los 9 millones de reproducciones en el mundo

18 de septiembre 2025 · 15:18hs
Dos Tumbas

"Dos Tumbas", la serie de crimen y misterio del momento

La producción española “Dos tumbas” irrumpió en Netflix y en pocos días escaló al primer puesto de lo más visto a nivel global. Con solo tres episodios, la miniserie cautivó a los suscriptores con una historia de desapariciones, secretos y venganza, que ya superó los 9 millones de visualizaciones en el mundo.

La serie fue desarrollada por Agustín Martínez, integrante del equipo de escritores “Carmen Mola”, responsables de best sellers de thriller que luego desembarcaron en la pantalla. El elenco combina experiencia y popularidad, con la presencia de Kiti Mánver, en el rol protagónico de Isabel, la abuela detective, Álvaro Morte, reconocido mundialmente como “El Profesor” de La Casa de Papel y Hovik Keuchkerian.

La trama: desaparición, secretos y venganza

La historia arranca dos años después de la desaparición de dos adolescentes en un pueblo costero. Ante la falta de pruebas, la justicia archivó el caso. Sin embargo, Isabel, la abuela de una de las jóvenes, decide investigar por su cuenta. En el camino reconstruye aquella noche en que se perdió el rastro de las chicas, descubre secretos oscuros en su comunidad y se embarca en una peligrosa alianza para encontrar la verdad.

Lo que comienza como una búsqueda de justicia se transforma en una historia de venganza. Isabel, sin nada que perder, se propone desenmascarar al presunto responsable y llevar adelante un plan que mantendrá al espectador en tensión hasta el final.

El impacto en Netflix

Estrenada el 29 de agosto, la serie grabada en España se instaló rápidamente en el top 10 global de series de habla no inglesa y se ubica en la primera posición. Su nivel de visualizaciones superó a producciones coreanas exitosas como "Bon appétit, majestad" y "El sinuoso camino del derecho". Solo quedó detrás de los grandes fenómenos de habla inglesa "Merlina" y "Mi vida con los chicos Walter".

Con una fórmula breve, intensa y protagonizada por una mujer madura que desafía al sistema, la miniserie se consolidó como uno de los grandes fenómenos europeos de Netflix en 2025.

El tráiler de "Dos Tumbas"

