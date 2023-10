El Festival Estéreo vuelve para consolidar a Rosario como capital del podcast

Uno de los “platos fuertes” de esta edición será el taller “ Los Paisajes Sonoros de Las Raras ”, dictado por los chilenos Catalina May y Martín Cruz , responsables del exitoso podcast de periodismo narrativo “Las Raras”. El sábado 7 por la mañana, en la Biblioteca Argentina, compartirán sus conocimientos sobre cómo contar historias reales entendiendo al sonido como materia prima narrativa y estética. Es la única actividad arancelada de la programación, y hay beneficios en la inscripción para suscriptores con Tarjeta BLC . El resto de las actividades son gratuitas.

"La One", el podcast biográfico de Moria Casán, es furor en Spotify

"Otra cosa importante que sigue como eje es sacar al podcast de los auriculares, de la escucha solitaria, y llevarlo a lugares abiertos, públicos, donde estás sentado al lado de alguien más, riéndote y conmoviéndote por lo mismo. Darle eso de experiencia colectiva a algo que suele ser más individual", agrega Parodi.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Festival Estéreo (@estereofestival)

Entre los shows en vivo, habrá de todo. Algunos vuelven tras un virtuoso paso por la edición anterior, como "Fugas" (el podcast sobre fugas de prisiones de Anfibia), el "otro podcast de Hoy Trasnoche" (uno de true crime de los cinéfilos Fiorella Sargenti y Santiago Calori) e "Ilustratonta" (uno local sobre ilusración a cargo de la dibujante Angie Juanto). Y se suman muchísimos más, en todos los géneros, hechos en distintos lugares, y para todos los públicos: desde contenido de ficción, conversacional, documental y hasta uno dedicado al análisis de la pelea entre Mauro Viale y Jorge Samid ("Efecto Iceberg").



Este año, con la espalda de la experiencia, sumaron algunas secciones “inspiradas” en otro tipo de eventos como festivales de cine. Una es el “Cómo se hace”, donde distintos productores mostrarán “la cocina” de podcasts reconocidos, como “Los últimos días de Maradona” o la trilogía de biografías sonoras de Anfibia Podcast, que acaba de lanzar “La One: la vida de Moria Casán”. Según Parodi, la idea de este segmento es que se muestren guiones, crudos de entrevistas, “las nuevas generaciones de productores puedan aprender cómo trabajan quienes están en otro nivel de profesionalismo”. Además, tiene el “costado cholulo” en el que, por ejemplo, Tomás Pérez Vizzon, director del podcast sobre Moria.



>> Leer más: La One, el podcast biográfico de Moria Casán es furor en Spotify

Otra novedad en este línea es el “Work in progress”, donde se podrán mostrar proyectos en distintas instancias de desarrollo. “Eso permite también ver que todo se está moviendo, que no es estático, que los que hoy no llegan a presentar en el festival, pueden usarlo como plataforma de lanzamiento para el futuro”, apunta Parodi sobre este espacio, en el que se podrá escuchar avances de algunos prometedores podcasts de periodismo narrativo hechos en Rosario.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Festival Estéreo (@estereofestival)

Uno de los “chiches” del segundo Estéreo, y de las grandes apuestas del evento, es la “Maratón de podcast”. Basada en las maratones o hackatones de producción de otras industrias, donde se produce en tiempo récord un contenido original, el festival propone crear el episodio piloto de un podcast de ficción en las 48 horas que dura el evento. Habrá cuatro equipos (de productores, guionistas, actores, editores y hasta músicos), que trabajarán de forma sucesiva para llegar a una producción final, que será estrenada el domingo por la noche en El Cairo, en el cierre del evento.Todo el proceso será dirigido por Jeremías Juarez, quien tendrá tutores especializados para asistirlo y fortalecer la experiencia de aprendizaje de los participantes.

Otro segmento fuerte, con el objetivo claro de hacer crecer la industria nacional del formato, es el “Showcase de podcast”. Inspirada en el modelo de “Shark tank”, en esta sección nuevos productores tendrá la oportunidad de “pitchear” (contar una idea y venderla) a un jurado compuesto por las casas productoras más importantes del país y Latinoamérica. “Ellos van a dar consejos para mejorar la propuesta o el producto o, quizás, que es lo que esperamos, una propuesta de coproducción”, explica Martín. El Showcase y la Maratón, subraya el director, “son dos formas de encontrar nuevos talentos en el podcast: para que quienes ya están produciendo conozcan gente nueva, pero que también se conozcan entre ellos”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Festival Estéreo (@estereofestival)

El viernes, la Biblioteca Argentina concentrará, desde las 10 y hasta las 17.30, la mayoría de las instancias de Estéreo abocadas a la formación en distintas facetas del podcast: su comunicación desde los medios, su uso en escuelas y universidades, la financiación y cerrará con unas masterclass sobre distribución y comercialización a cargo de Ignacio Lara Saldaña, director de Emisor Podcasting, la productora más grande de Chile (responsables del exitoso podcast de ficción “Caso 63).

En ese marco se dará también la presentación de CIFESPOD, el Circuito Iberoamericano de Festivales de Podcast, del cual Estéreo es fundador junto a eventos afines de Colombia, Uruguay, Chile, y España. “Están los festivales más importantes de Iberoamérica y estamos intentando incorporar otros de Brasil y de México. Lo que va a hacer este circuito es que sea más fácil compartir audiencias, que un podcast de Argentina pueda ir de gira por varios festivales del exterior, o poder nosotros desde Argentina poder traer de España, que sería nuestro sueño”, explica Parodi. Asimismo, afirma que el objetivo es trascender las barreras “entre lo que se escucha en un país y otro” y se construyan hábitos de consumo de podcast más internacionales.



"Este año queremos que el festival apoye un poco más la producción de podcast de ficción, porque hay poca en Argentina", afirma Parodi, quien destaca el estreno de "Esperame en esta", una producción de este género hecha por estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la UNR, y que llegó al festival después de ganar un concurso que Estéreo organizó en marzo. En esta misma línea, destaca la realización de un taller abierto y gratuito sobre actuación de voz, "apuntado a locutores, comunicadores, y actores fundamentalmente", para dar forma al código actoral específico del podcast. Este último tendrá lugar el domingo a las 13, en el Galpón.



>> Leer más: Rosario, capital del podcast: reverberaciones de una escena local en crecimiento

Con esta segunda edición recargada, el Festival Estéreo (y el equipo de entusiastas que lo hace posible por amor y convicción) busca consolidar a Rosario como la capital nacional del podcast, más allá de que las grandes productoras (asociadas a las empresas distribuidoras como Spotify o Amazon) sigan en Buenos Aires. En este sentido, buscan afirmar una identidad local “a la Crack Bang Boom”, donde el pilar sea el respeto y el cariño por el formato y quienes hacen podcasts.

Y si Rosario es el lugar, el presente es el momento del formato. Parodi reflexiona sobre aquello que, en un mundo de hiperproducción de contenido, sólo existe en el podcast. Por un lado, apunta a un gran retorno de la investigación periodística en profundidad, que en su forma textual se había perdido. “Muchos periodistas están encontrando en el podcast una nueva herramienta para contar historias y llegar a mucho más público que el que llega la palabra escrita”, señala Martín. Por otro, reconoce en el formato la construcción de “un universo de conocimiento específico que no está en ningún otro lado”, que empieza a crear “pequeñas universidades abiertas" todavía no indexadas por los buscadores.

La programación completa del Festival Estéreo, día por día, puede consultarse en la web oficial.