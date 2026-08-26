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El último posteo de Rubén Rada: un emotivo mensaje para un cantante rosarino

Semanas antes de su muerte, el músico uruguayo compartió su última publicación en redes sociales, dedicada a Litto Nebbia

26 de agosto 2026 · 20:52hs
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Rubén Rada falleció este miércoles a sus 83 años

Rubén Rada falleció este miércoles a sus 83 años

Hace horas se dio a conocer la triste noticia que anunció la muerte de Rubén Rada, uno de los máximos exponentes de la música latinoamericana. Pocas semanas antes de su fallecimiento, el cantante había compartido una publicación donde le deseó feliz cumpleaños a “uno de los creadores del rock argentino”.

La noticia de su fallecimiento se difundió a través de sus redes sociales. “Con muchísimo dolor, les comunicamos que hoy, miércoles 26 de agosto, a las 15.30, se fue, y ahora descansa en paz, nuestro querido esposo, padre y abuelo. Después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones. Gracias a todos por los mensajes de preocupación, y el amor de hoy y siempre. Infinitas gracias a todo el equipo que hizo todo lo posible y más”, expresaron desde su entorno cercano.

El cantautor cumplió 83 años el pasado 16 de julio. Se encontraba trabajando en un disco junto a Los Auténticos Decadentes y tenía en agenda dos conciertos en Buenos Aires, donde iba a presentarse junto al brasileño Chico César, según indicó el diario El País de Uruguay.

Si bien su familia comunicó que Rada estuvo internado casi un mes en una clínica de Montevideo por una neumonía bilateral, unas semanas antes de su fallecimiento había realizado un posteo dedicado al rosarino Lito Nebbia.

>> Leer más: La música despide a un referente: murió Rubén Rada a sus 83 años

El último posteo de Rubén Rada

Rubén Rada solía expresar a través de sus redes sociales mensajes para sus fanáticos y compartir distintos momentos junto a colegas y amigos. Incluso, su último posteo había sido hace tan solo un mes, cuando le dedicó unas palabras de afecto a Litto Nebbia.

El 21 de julio, el músico compartió una foto junto al cantante argentino por su cumpleaños, a quien definió como un “gran amigo”. “¡Feliz cumpleaños a uno de los creadores del rock argentino! Mi gran amigo Litto Nebbia”, escribió.

Luego, agregó: “¡Qué lindo haber compartido un rato juntos después de tantos años y poder recordar tantas historias! ¡Un gran abrazo!”.

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>> Leer más: Litto Nebbia recorrió las calles de su infancia en Rosario para rodar una serie documental

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