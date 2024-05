Flor Vigna habló sobre el romance entre Luciano Castro y Griselda Siciliani

"Nos reencontramos en el cumpleaños de Carla Peterson y nos pintó ir a cenar, pero son años que venimos de amistad y de conocernos. No es una chica más, me gusta mucho La Tana", contó Luciano sobre su reencuentro con Griselda, muchos años más tarde.

Sabrina Rojas habló de Luciano Castro y Griselda Siciliani: "Yo ya lo sabia"

Sobre esto, opinó también Leticia Siciliani, hermana menor de la actriz. “Es el amor, se da en cualquier momento”, aseguró. Además, habló de su vínculo personal con Castro: “No lo conozco mucho como cuñado, pero Luciano es lo más, trabajé mucho con él y es un compañerazo”. Sobre su hermana, agregó: “Ya pasaron muchos años, ella nunca había tenido nada después de Adrián. A mí nunca me contó nada, esta es la primera vez“.

Finalmente, otra de las personas que habló sobre el nuevo romance fue Sabrina Rojas, ex de Luciano: “Me alegro por ellos. Pero no es a mí a quien tienen que preguntarle. A mí me interesa quién se vincula con mis hijos, lo que no me interesa es con quién sale el papá de mis hijos. Después, si es Griselda, Florencia, un canguro, me da lo mismo”, afirmó en diálogo con “LAM”.