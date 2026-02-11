Cambio histórico en Los Palmeras: Marcos Camino dejaría la banda La banda santafesina atravesaría otra transformación clave en su historia. Marquitos, integrante de Los Palmae, asumiría su lugar en el grupo. 11 de febrero 2026 · 09:08hs

Foto: @lospalmerasoficial / Instagram. Hace un tiempo que Los Palmeras están en el centro de la polémica

La ruptura de Los Palmeras marcó el final de una de las sociedades artísticas más emblemáticas de la música santafesina. Luego de décadas de éxitos, giras y clásicos que forman parte del ADN popular, Rubén “Cacho” Deicas dejó la banda para comenzar su carrera como solista y Marcos Camino continuó presentándose con Los Palmeras con el reemplazo en la voz principal. Ahora, en las últimas horas, comenzó a circular con fuerza la versión de que el acordeonista y fundador del grupo anunciaría su retiro definitivo de la música y su salida de la histórica banda tropical.

Cabe recordar que tras el accidente cerebrovascular (ACV) que sufrió Cacho Deicas en diciembre de 2023, Los Palmeras atravesaron una serie de cambios que modificaron por completo su estructura. El ACV significó el inicio de un período complejo: reemplazos en el escenario, declaraciones cruzadas, tensiones internas y hasta conflictos familiares y legales sacudieron a la banda de cumbia más popular del país. Con el correr de los meses, las diferencias se hicieron cada vez más evidentes. A finales de junio, Deicas anunció oficialmente su desvinculación. Según explicó, la producción le impuso una serie de condiciones para reincorporarse que afectaban su proceso de recuperación. Ante su negativa, recibió una carta documento firmada por Marcos Camino que formalizó la disolución del vínculo laboral.

A partir de ese momento, Cacho comenzó a presentarse con una nueva banda, dando inicio a su etapa solista, mientras Marcos Camino continuó al frente de Los Palmeras junto a Pablo López como nueva voz principal. Ahora, según trascendió, el acordeonista anunciaría este miércoles 11 de febrero su retiro del grupo.

Qué se sabe sobre el retiro de Marcos Camino Según trascendió, Marcos Camino, fundador y acordeonista de Los Palmeras, abandonaría la banda. En su lugar asumiría Marcos Camino Jr., "Marquitos", su hijo, quien seguiría así los pasos de su padre dentro de la estructura del histórico grupo santafesino. La posible llegada de Marquitos no sería un dato menor: el joven músico ya viene construyendo su propio camino dentro de la cumbia como integrante de Los Palmae, una banda nacida como desprendimiento generacional del universo Palmeras. El proyecto surgió el objetivo inicial de acercar el repertorio de "Los Palmeras" a un público más joven.