El dolor de Roxy Vázquez: "Perdí a mi papá y una semana después a mi mamá"

La conductora comenzó el programa explicando el motivo de su ausencia: su madre y su padre murieron con apenas una semana de diferencia. "Durante estos días no estuve viniendo y me preguntaron muchísimo. Les agradezco mucho, me hace bien ese reconocimiento, entonces siento que tengo la obligación de contar por qué no estuve", comenzó Vázquez visiblemente angustiada.