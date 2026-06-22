La Capital | La Capital+ | Floppy Tesouro

Floppy Tesouro: "Entré al odontólogo bien y salí con uno de los peores momentos de mi vida"

Floppy Tesouro revela en 'Lo Resolví Pensando' con Guido Záffora los detalles de su trayectoria y su mirada sobre la vida personal

22 de junio 2026 · 19:24hs
Google Seguir a La Capital en Google
Floppy Tesouro: Entré al odontólogo bien y salí con uno de los peores momentos de mi vida

Con una energía que la define, Floppy Tesouro se presentó en el programa "Lo Resolví Pensando" conducido por Guido Záffora, donde repasó su multifacética carrera y aspectos de su vida personal. La artista, conocida por su frase "siempre yendo", sostuvo que es una apasionada de su trabajo y de su familia. Su vocación artística comenzó a los cuatro años, cantando, bailando y actuando frente a sus padres, quienes la apoyaron con una condición: "Mientras no dejes de estudiar, vas a poder ir a todos los castings". Así fue como sus inicios la encontraron trabajando con Cris Morena en producciones como "Rebelde Way por un día", "Rebelde Way", "Alma Pirata" y "Floricienta", una etapa que definió como un sueño.

La llegada al gran público se consolidó con el concurso "Cola Riff", que Tesouro ganó y que le abrió las puertas a programas como "Bailando por un sueño" y "Gran Hermano". La modelo precisó que nunca se sintió incómoda por ese inicio, ya que lo vio como "un halago" y una oportunidad para demostrar otras facetas. En el ciclo, también recordó el divertido momento en que Marcelo Tinelli le preguntó si era periodista y ella respondió: "No, me faltan tres materias, no las di nunca". Aquella frase se volvió icónica. Durante su paso por el "Bailando", tuvo un breve romance con Matías Ale y un conflicto mediático con Cinthia Fernández, que la propia Tesouro minimizó, asegurando que "no tuve conflictos" reales con ella.

De la convivencia en "Gran Hermano" al amor y la familia

Sobre su paso por "Gran Hermano" en 2007, Floppy Tesouro admitió que fue una experiencia "una vez en la vida", aunque hoy no volvería a entrar, especialmente por tener una hija. Sin embargo, precisó que no tuvo "prurito" en su momento porque "lo único que quería era crecer en mi carrera y entendía que era otra puerta grande". Actualmente, la actriz comparte su vida con Salva, un hombre al que calificó de "gran compañero" y "tan bueno con mi hija". Lo conoció en un evento a beneficio de la Asociación Civil Asociar, al que asistió invitada por Pampita. Además, la artista mantiene una excelente relación con su ex marido, Rodrigo Fernández Prieto, el padre de su hija Morea. Ambos priorizan el bienestar de la niña, lo que les permite conformar una familia ensamblada donde todos se llevan bien, incluyendo a sus actuales parejas.

En otro pasaje de la entrevista, Floppy Tesouro recordó a Silvina Luna, quien fue muy amiga de Rodrigo Fernández Prieto. Con tristeza, la describió como "maravillosa, una mujer divina, dulce". Tesouro acompañó a Silvina durante toda su enfermedad y el desenlace, que calificó como "muy duro, muy difícil, muy muy duro. Algo que se podría haber evitado". Al hablar de cirugías estéticas, explicó que solo se hizo los pechos "de muy chica" porque "el medio te lo pedía", y no juzga a quienes se las hacen, pero advirtió sobre el cuidado que deben tener las mujeres jóvenes: "hay que tener cuidado con eso porque a veces uno se pone como exigente con la devolución que te da el espejo, y la realidad es que lo que hay que priorizar acá es la salud".

Finalmente, Floppy Tesouro compartió la traumática experiencia que vivió a raíz de una situación odontológica. Tras una visita al dentista por un dolor, y luego de recibir varias inyecciones de anestesia, sufrió trismus (mandíbula trabada) y fuertes neuralgias que la llevaron a internarse en el sanatorio Otamendi en dos oportunidades. La medicación para las neuralgias le causó efectos adversos, como inflamación y moretones en las piernas. Después de meses de padecimiento y de buscar una segunda opinión, le diagnosticaron una pulpitis aguda, una infección que le provocaba los dolores de cabeza. Una vez tratada la infección, los síntomas desaparecieron. Visiblemente conmovida, Tesouro concluyó: "fue muy duro, fue una de las experiencias más duras. Entré al odontólogo bien y salí mal, y desde ese día todo empezó a crecer, a crecer para mal, hasta que encontraron la infección".

Ver comentarios

Las más leídas

Escándalo en un hotel frente a la Terminal: tenía pedido de captura un involucrado

Escándalo en un hotel frente a la Terminal: tenía pedido de captura un involucrado

Scaloni cortó de raíz las consultas sobre la situación que vivió Messi

Scaloni cortó de raíz las consultas sobre la situación que vivió Messi

Leda dejó entreabierta la puerta a la política: La última palabra la tiene Dios

Leda dejó entreabierta la puerta a la política: "La última palabra la tiene Dios"

Un ex- Newells será presentado como DT de Racing en un insólito horario

Un ex- Newell's será presentado como DT de Racing en un insólito horario

Lo último

Floppy Tesouro: Entré al odontólogo bien y salí con uno de los peores momentos de mi vida

Floppy Tesouro: "Entré al odontólogo bien y salí con uno de los peores momentos de mi vida"

Jesica Cirio debe entregar su teléfono celular a la Justicia para su peritaje

Jesica Cirio debe entregar su teléfono celular a la Justicia para su peritaje

Lionel Scaloni, del cuando se activa Leo, se activan todos a la alegría por la clasificación

Lionel Scaloni, del "cuando se activa Leo, se activan todos" a la "alegría por la clasificación"

La Argentina de Messi: Leo hizo otro show en la caja mágica de Dallas y la selección sueña

El equipo de Scaloni superó 2 a 0 a Austria con un doblete del rosarino y se metió en los 16avos. Messi es de Argentina y de otro planeta
La Argentina de Messi: Leo hizo otro show en la caja mágica de Dallas y la selección sueña

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)
El Messi que todos ven: Disfruto de jugar y pasarla bien dentro de la cancha

El Messi que todos ven: "Disfruto de jugar y pasarla bien dentro de la cancha"

Rosario se detuvo por la selección: las calles de la ciudad, vacías durante el partido con Austria
La Ciudad

Rosario se detuvo por la selección: las calles de la ciudad, vacías durante el partido con Austria

Creció el desempleo en el Gran Rosario: trepó al 8,2 por ciento
Economía

Creció el desempleo en el Gran Rosario: trepó al 8,2 por ciento

Escándalo en un hotel frente a la Terminal: tenía pedido de captura un involucrado
Policiales

Escándalo en un hotel frente a la Terminal: tenía pedido de captura un involucrado

Leda dejó entreabierta la puerta a la política: La última palabra la tiene Dios
Política

Leda dejó entreabierta la puerta a la política: "La última palabra la tiene Dios"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Escándalo en un hotel frente a la Terminal: tenía pedido de captura un involucrado

Escándalo en un hotel frente a la Terminal: tenía pedido de captura un involucrado

Scaloni cortó de raíz las consultas sobre la situación que vivió Messi

Scaloni cortó de raíz las consultas sobre la situación que vivió Messi

Leda dejó entreabierta la puerta a la política: La última palabra la tiene Dios

Leda dejó entreabierta la puerta a la política: "La última palabra la tiene Dios"

Un ex- Newells será presentado como DT de Racing en un insólito horario

Un ex- Newell's será presentado como DT de Racing en un insólito horario

Más detenidos vinculados a la banda narco sospechosa del crimen del policía

Más detenidos vinculados a la banda narco sospechosa del crimen del policía

Ovación
Cuándo regresa Central a practicar y qué trabajos les dieron a los jugadores

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cuándo regresa Central a practicar y qué trabajos les dieron a los jugadores

Cuándo regresa Central a practicar y qué trabajos les dieron a los jugadores

Cuándo regresa Central a practicar y qué trabajos les dieron a los jugadores

Lionel Messi: del abrazo de Maxi Rodríguez a la admiración de las figuras del fútbol mundial

Lionel Messi: del abrazo de Maxi Rodríguez a la admiración de las figuras del fútbol mundial

Newells pone en marcha la semana previa al amistoso con Sarmiento en el Coloso

Newell's pone en marcha la semana previa al amistoso con Sarmiento en el Coloso

Policiales
Escándalo en un hotel frente a la Terminal: tenía pedido de captura un involucrado
Policiales

Escándalo en un hotel frente a la Terminal: tenía pedido de captura un involucrado

Más detenidos vinculados a la banda narco sospechosa del crimen del policía

Más detenidos vinculados a la banda narco sospechosa del crimen del policía

Búsquedas de paradero en Rosario: 10 denuncias diarias y 500 personas perdidas

Búsquedas de paradero en Rosario: 10 denuncias diarias y 500 personas perdidas

Investigan un presunto femicidio seguido de suicidio en Santa Fe

Investigan un presunto femicidio seguido de suicidio en Santa Fe

La Ciudad
Se viene otro frazadazo: música y solidaridad para quienes necesitan abrigo
La Ciudad

Se viene otro frazadazo: música y solidaridad para quienes necesitan abrigo

Rosario se detuvo por la selección: las calles de la ciudad, vacías durante el partido con Austria

Rosario se detuvo por la selección: las calles de la ciudad, vacías durante el partido con Austria

Día de la Bandera: el movimiento turístico dejó en Rosario 3.600 millones de pesos

Día de la Bandera: el movimiento turístico dejó en Rosario 3.600 millones de pesos

Construcción en Santa Fe: la obra privada sigue retraída y la pública, un poco mejor

Construcción en Santa Fe: la obra privada sigue retraída y la pública, "un poco mejor"

Otra vez todo vacante en el Quini 6, que tiene un acumulado de $8.750.000.000
Información General

Otra vez todo vacante en el Quini 6, que tiene un acumulado de $8.750.000.000

Investigan un presunto femicidio seguido de suicidio en Santa Fe
Policiales

Investigan un presunto femicidio seguido de suicidio en Santa Fe

El Politécnico cumple 120 años y renueva su histórico edificio
La Ciudad

El Politécnico cumple 120 años y renueva su histórico edificio

Unas 100 escuelas ya recibieron equipamiento con dinero incautado del delito
La Ciudad

Unas 100 escuelas ya recibieron equipamiento con dinero incautado del delito

De la Espriella ganó el balotaje en Colombia por el 1 % pero aún no festeja
El Mundo

De la Espriella ganó el balotaje en Colombia por el 1 % pero aún no festeja

Día del Padre: cayeron las ventas y se profundiza la debilidad del consumo
La ciudad

Día del Padre: cayeron las ventas y se profundiza la debilidad del consumo

Plan de regularización de deudas tributarias: ya hay más de 9.500 anotados
La Ciudad

Plan de regularización de deudas tributarias: ya hay más de 9.500 anotados

Electricidad: afirman que la quita de subsidios perjudicó a los hogares vulnerables
Economía

Electricidad: afirman que la quita de subsidios perjudicó a los hogares vulnerables

Dos allanamientos tras la difusión de videos de Jesica Cirio con bolsos con dólares
Política

Dos allanamientos tras la difusión de videos de Jesica Cirio con bolsos con dólares

Murió Ramiro Valdés, uno de los históricos comandantes de la revolución cubana
El Mundo

Murió Ramiro Valdés, uno de los históricos comandantes de la revolución cubana

Francia y España sufren una ola de calor con registros de hasta 40º
Información General

Francia y España sufren una ola de calor con registros de hasta 40º

La Granja Educativa del Parque Regional celebró su cuarto aniversario
La Región

La Granja Educativa del Parque Regional celebró su cuarto aniversario

El deterioro fiscal de las provincias sostiene el superávit de Caputo
Economía

El deterioro fiscal de las provincias sostiene el superávit de Caputo

Santa Fe quiere sumar 1.400 nuevos policías y ofrece becas para la formación
La Ciudad

Santa Fe quiere sumar 1.400 nuevos policías y ofrece becas para la formación

Al ritmo de la suba de pasajeros, el aeropuerto de Rosario suma obras
La Ciudad

Al ritmo de la suba de pasajeros, el aeropuerto de Rosario suma obras

Día del Padre: en Argentina, las licencias por paternidad están entre las más cortas
Festejo

Día del Padre: en Argentina, las licencias por paternidad están entre las más cortas

Viajar a las Islas Malvinas: vuelos, requisitos y precios para turistas argentinos
Turismo

Viajar a las Islas Malvinas: vuelos, requisitos y precios para turistas argentinos

Los millones del sindicalismo, el trasfondo del conflicto de Aceiteros
Economía

Los millones del sindicalismo, el trasfondo del conflicto de Aceiteros

Javkin destacó que Rosario mira a la Argentina con la frente en alto el 20 de Junio
Política

Javkin destacó que "Rosario mira a la Argentina con la frente en alto" el 20 de Junio

Increparon a Lilia Lemoine en Rosario y la diputada le pegó a una mujer
Política

Increparon a Lilia Lemoine en Rosario y la diputada le pegó a una mujer