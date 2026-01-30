El socialismo quiere tallar en el proyecto de ley orgánica de municipios

El PS abrió la discusión sobre los alcances de la autonomía. Paños fríos con el trámite en la Legislatura

La conducción del socialismo santafesino se llevó la tarea de procesar las propuestas de los intendentes, jefes comunales, legisladores y concejales.

El socialismo santafesino reunió a su tropa y busca tallar en uno de los debates más sensibles de la reorganización del poder que abrió la reforma constitucional: el régimen municipal.

A sala llena, el Partido Socialista (PS) juntó en la capital provincial a intendentes, jefes comunales, legisladores provinciales y concejales.

Coordinaron la actividad las principales referencias partidarias y legislativas del socialismo: el secretario general, Joaquín Blanco ; la secretaria adjunta, Varinia Drisun ; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García , y el senador por el departamento La Capital, Francisco Paco Garibaldi .

“ Fue un espacio de escucha. Queremos enriquecer el texto del Poder Ejecutivo con modificaciones o agregando artículos” , dijeron a La Capital en la conducción del PS.

Los participantes hicieron preguntas, planteos y propuestas sobre una ley que redefine tanto la relación entre el gobierno provincial y los municipios como el ejercicio del poder y las atribuciones de las administraciones locales.

El proyecto enviado a la Legislatura

En línea con la nueva Carta Magna, el proyecto enviado por la Casa Gris a la Legislatura provincial reconoce a los municipios como base de su organización territorial y democrática y garantiza su autonomía en los órdenes institucional, político, administrativo, económico y financiero.

Las discusiones pasan por temas tan diversos como la cantidad de concejales según el tamaño de la ciudad y los alcances de la autonomía. Un tema siempre espinoso es la cesión de atribuciones y competencias a los gobiernos locales, que temen no contar con los recursos para llevarlas adelante.

Otra cuestión en debate es la figura de viceintendente. En principio, una figura reservada sólo para Rosario y la ciudad de Santa Fe, que lubricaría alianzas y despejaría la negociación por quién preside el Concejo Municipal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jqnblanco/status/2016934088280842591&partner=&hide_thread=false La reforma de la Constitución nos abrió nuevos desafíos y también grandes oportunidades para fortalecer nuestra democracia. En el socialismo nos reunimos con autoridades locales para debatir la nueva Ley Orgánica de Municipios de Santa Fe. Queremos una norma que esté a la altura… pic.twitter.com/hKS4TeVFyS — Joaquín Blanco (@jqnblanco) January 29, 2026

Después de la asamblea se reunió la junta provincial del partido. Los dirigentes se llevaron la tarea de procesar los aportes de legisladores y referentes locales y una síntesis con las contribuciones de especialistas.

La norma regirá para aquellos municipios que tengan menos de 10 mil habitantes y aquellos con una población mayor que no dicten su propia Carta Orgánica. También llenará las lagunas que puedan dejar las miniconstituciones locales.

Calendario apretado

Los tiempos son ajustados. La cláusula transitoria vigésima quinta de la nueva Constitución establece que la Legislatura deberá sancionar una nueva ley orgánica de municipios dentro del plazo de un año a partir de su entrada en vigencia. La fecha límite es septiembre.

Para el jueves próximo, ambas Cámaras de la Legislaturas están convocadas a sesión extraordinaria. Sin embargo, en el PS no creen que lleguen a madurar los acuerdos.

Legislatura Santa Fe web regimen municipal LA CAPITAL/Sebastian Suarez Meccia

El socialismo tiene un sólo voto en el Senado, la Cámara de origen del proyecto y donde están representados los 19 departamentos de la provincia. Sin embargo, el socialismo se hace fuerte en Diputados: allí tiene 14 de las 28 bancas de la coalición oficialista.

“Lo lógico sería que trabajemos los aportes en Unidos y que el Senado trate un proyecto de consenso”, señalan en el partido de la rosa.

Discusiones pendientes

Para más adelante quedó otro debate delicado de la nueva Constitución. Se trata del régimen electoral, que establecerá si se introducen cambios al sistema de boleta única, se conservan o se modifican de alguna las primarias y se fijarán los pisos electorales.

Además, en los próximos meses el PS activará el proceso de renovación de autoridades.

En junio vencen los mandatos de Blanco y Drisun. Ambos fueron elegidos a través de una lista de unidad entre el sector referenciado en García y el espacio del exgobernador Antonio Bonfatti.