La Capital | Política | socialismo

El socialismo quiere tallar en el proyecto de ley orgánica de municipios

El PS abrió la discusión sobre los alcances de la autonomía. Paños fríos con el trámite en la Legislatura

Mariano D'Arrigo

Por Mariano D'Arrigo

30 de enero 2026 · 06:05hs
La conducción del socialismo santafesino se llevó la tarea de procesar las propuestas de los intendentes

La conducción del socialismo santafesino se llevó la tarea de procesar las propuestas de los intendentes, jefes comunales, legisladores y concejales. 

El socialismo santafesino reunió a su tropa y busca tallar en uno de los debates más sensibles de la reorganización del poder que abrió la reforma constitucional: el régimen municipal.

A sala llena, el Partido Socialista (PS) juntó en la capital provincial a intendentes, jefes comunales, legisladores provinciales y concejales.

Coordinaron la actividad las principales referencias partidarias y legislativas del socialismo: el secretario general, Joaquín Blanco; la secretaria adjunta, Varinia Drisun; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, y el senador por el departamento La Capital, Francisco Paco Garibaldi.

Fue un espacio de escucha. Queremos enriquecer el texto del Poder Ejecutivo con modificaciones o agregando artículos”, dijeron a La Capital en la conducción del PS.

Los participantes hicieron preguntas, planteos y propuestas sobre una ley que redefine tanto la relación entre el gobierno provincial y los municipios como el ejercicio del poder y las atribuciones de las administraciones locales.

El proyecto enviado a la Legislatura

En línea con la nueva Carta Magna, el proyecto enviado por la Casa Gris a la Legislatura provincial reconoce a los municipios como base de su organización territorial y democrática y garantiza su autonomía en los órdenes institucional, político, administrativo, económico y financiero.

Las discusiones pasan por temas tan diversos como la cantidad de concejales según el tamaño de la ciudad y los alcances de la autonomía. Un tema siempre espinoso es la cesión de atribuciones y competencias a los gobiernos locales, que temen no contar con los recursos para llevarlas adelante.

Otra cuestión en debate es la figura de viceintendente. En principio, una figura reservada sólo para Rosario y la ciudad de Santa Fe, que lubricaría alianzas y despejaría la negociación por quién preside el Concejo Municipal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jqnblanco/status/2016934088280842591&partner=&hide_thread=false

Después de la asamblea se reunió la junta provincial del partido. Los dirigentes se llevaron la tarea de procesar los aportes de legisladores y referentes locales y una síntesis con las contribuciones de especialistas.

La norma regirá para aquellos municipios que tengan menos de 10 mil habitantes y aquellos con una población mayor que no dicten su propia Carta Orgánica. También llenará las lagunas que puedan dejar las miniconstituciones locales.

Calendario apretado

Los tiempos son ajustados. La cláusula transitoria vigésima quinta de la nueva Constitución establece que la Legislatura deberá sancionar una nueva ley orgánica de municipios dentro del plazo de un año a partir de su entrada en vigencia. La fecha límite es septiembre.

Para el jueves próximo, ambas Cámaras de la Legislaturas están convocadas a sesión extraordinaria. Sin embargo, en el PS no creen que lleguen a madurar los acuerdos.

Legislatura Santa Fe web regimen municipal

El socialismo tiene un sólo voto en el Senado, la Cámara de origen del proyecto y donde están representados los 19 departamentos de la provincia. Sin embargo, el socialismo se hace fuerte en Diputados: allí tiene 14 de las 28 bancas de la coalición oficialista.

>> Leer más: Los pliegos de los tres candidatos a la Corte santafesina se tratarán en extraordinarias

“Lo lógico sería que trabajemos los aportes en Unidos y que el Senado trate un proyecto de consenso”, señalan en el partido de la rosa.

Discusiones pendientes

Para más adelante quedó otro debate delicado de la nueva Constitución. Se trata del régimen electoral, que establecerá si se introducen cambios al sistema de boleta única, se conservan o se modifican de alguna las primarias y se fijarán los pisos electorales.

Además, en los próximos meses el PS activará el proceso de renovación de autoridades.

>> Leer más: ¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

En junio vencen los mandatos de Blanco y Drisun. Ambos fueron elegidos a través de una lista de unidad entre el sector referenciado en García y el espacio del exgobernador Antonio Bonfatti.

Noticias relacionadas
Milei podría llegar a la provincia de Santa Fe 

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

El gobierno augura para el 2026 un año con grandeza

El gobierno declaró a 2026 como el "Año de la Grandeza Argentina"

Bajar la edad de imputabilidad de los menores. El tema vuelve a estudiarse en el Congreso. 

La imputabilidad "debería ir más lejos, perforando el piso de 14 años"

El show de Milei con Fátima Flórez causó repudio entre algunos dirigentes políticos. 

Un diputado santafesino le pidió a Milei que "deje los shows musicales"

Ver comentarios

Las más leídas

Central apunta a un récord: la cifra histórica que podría alcanzar en este 2026

Central apunta a un récord: la cifra histórica que podría alcanzar en este 2026

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

La respuesta de Banco Santander ante el temor por el cierre de sucursales

La respuesta de Banco Santander ante el temor por el cierre de sucursales

Newells o Central: cuál de los clubes rosarinos tiene más socios según la AFA

Newell's o Central: cuál de los clubes rosarinos tiene más socios según la AFA

Lo último

Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento

Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

El violento incidente sucedió en un comercio de Corrientes al 5300, en la zona sur de Rosario. El delincuente está en terapia intensiva con respiración asistida

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca
Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento
Policiales

Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento

Murió la motociclista de 16 años que chocó con un camión en Puerto San Martín
LA REGION

Murió la motociclista de 16 años que chocó con un camión en Puerto San Martín

Litoral Gas anunció un nuevo aumento de tarifas a partir de febrero
Economía

Litoral Gas anunció un nuevo aumento de tarifas a partir de febrero

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios
La Ciudad

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios

Autonomía: Rosario recibe donación sin pasar por el Concejo Municipal
La Ciudad

Autonomía: Rosario recibe donación sin pasar por el Concejo Municipal

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central apunta a un récord: la cifra histórica que podría alcanzar en este 2026

Central apunta a un récord: la cifra histórica que podría alcanzar en este 2026

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

La respuesta de Banco Santander ante el temor por el cierre de sucursales

La respuesta de Banco Santander ante el temor por el cierre de sucursales

Newells o Central: cuál de los clubes rosarinos tiene más socios según la AFA

Newell's o Central: cuál de los clubes rosarinos tiene más socios según la AFA

El DJ John Digweed tocará gratis en el Monumento a la Bandera 

El DJ John Digweed tocará gratis en el Monumento a la Bandera 

Ovación
Newells atraviesa tiempo de ajustes y decisiones pensando en Boca

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's atraviesa tiempo de ajustes y decisiones pensando en Boca

Newells atraviesa tiempo de ajustes y decisiones pensando en Boca

Newell's atraviesa tiempo de ajustes y decisiones pensando en Boca

Torneo Apertura: se conocieron los árbitros de la 3ª fecha para Newells y Central

Torneo Apertura: se conocieron los árbitros de la 3ª fecha para Newell's y Central

Argentino continúa con la pretemporada y se le vienen los amistosos

Argentino continúa con la pretemporada y se le vienen los amistosos

Policiales
Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento
Policiales

Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

Crimen de Jeremías: la madre de la chica presa, acusada de colaborar

Crimen de Jeremías: la madre de la chica presa, acusada de colaborar

Quedaron presos dos acusados de una balacera con heridos en zona oeste

Quedaron presos dos acusados de una balacera con heridos en zona oeste

La Ciudad
Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios
La Ciudad

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios

Autonomía: Rosario recibe donación sin pasar por el Concejo Municipal

Autonomía: Rosario recibe donación sin pasar por el Concejo Municipal

Viernes caluroso en la previa de una semana que no dará tregua

Viernes caluroso en la previa de una semana que no dará tregua

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Ignacio Ovando: Soy muy fiel a mi juego y me está dando resultados
OVACIÓN

Ignacio Ovando: "Soy muy fiel a mi juego y me está dando resultados"

Una motociclista de 16 años chocó con un camión y está en grave estado
La Región

Una motociclista de 16 años chocó con un camión y está en grave estado

Los pliegos de los candidatos a la Corte santafesina se tratarán en extraordinarias
Política

Los pliegos de los candidatos a la Corte santafesina se tratarán en extraordinarias

Bomberos controlaron un incendio de pastizales en Circunvalación
La Ciudad

Bomberos controlaron un incendio de pastizales en Circunvalación

Quedaron presos dos acusados de una balacera con heridos en zona oeste
Policiales

Quedaron presos dos acusados de una balacera con heridos en zona oeste

El agro impulsó la suba del indicador de actividad económica en Santa Fe
Economía

El agro impulsó la suba del indicador de actividad económica en Santa Fe

Gremios advierten que la reforma laboral liquidará el tejido productivo
Economía

Gremios advierten que la reforma laboral liquidará el tejido productivo

La respuesta de Banco Santander ante el temor por el cierre de sucursales
LA CIUDAD

La respuesta de Banco Santander ante el temor por el cierre de sucursales

Trump anunció que se restablecerán muy pronto los vuelos a Venezuela
El Mundo

Trump anunció que se restablecerán "muy pronto" los vuelos a Venezuela

Tres hermanos de 6, 8 y 9 años se ahogaron en un lago en una tormenta en Texas
Información General

Tres hermanos de 6, 8 y 9 años se ahogaron en un lago en una tormenta en Texas

Encontraron al adolescente que era buscado en San Lorenzo
La Región

Encontraron al adolescente que era buscado en San Lorenzo

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñalar a su yerno en Villa G. Gálvez
Policiales

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñalar a su yerno en Villa G. Gálvez

Desafío demográfico: prevén para 2030 caída del 24,5 % de la matrícula primaria
La Ciudad

Desafío demográfico: prevén para 2030 caída del 24,5 % de la matrícula primaria

Hallan muerta a Narela Barreto, la argentina desaparecida en Los Ángeles
Información General

Hallan muerta a Narela Barreto, la argentina desaparecida en Los Ángeles

La imputabilidad debería ir más lejos, perforando el piso de 14 años
Política

La imputabilidad "debería ir más lejos, perforando el piso de 14 años"

El Conicet tiene nuevo streaming en la Patagonia: de qué se trata y dónde verlo
Información general

El Conicet tiene nuevo streaming en la Patagonia: de qué se trata y dónde verlo

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales
LA CIUDAD

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales

Un muerto y un herido en un choque entre dos camiones en la ruta 34
LA REGION

Un muerto y un herido en un choque entre dos camiones en la ruta 34

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido
Policiales

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Explosión e incendio en una fábrica de la localidad bonaerense de San Fernando
Información General

Explosión e incendio en una fábrica de la localidad bonaerense de San Fernando