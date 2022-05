Luquitas Rodríguez llegó a Rosario y se sorprendió con la magnitud de los Juegos Suramericanos

El streamer, quien estudió periodismo deportivo, estuvo presente en el Parque de la Independencia y disfrutó la fiesta de Rosario 2022: "Me sorprendió, esperaba algo mucho más chico".

Luquitas Rodríguez , uno de los streamers del momento, no quiso perderse los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 y en su recorrida de este domingo por el Parque de la Independencia habló sobre su presencia en este megaevento deportivo al que calificó con “10 mil puntos”.

“Siempre me gustó el deporte y hago cosas en relación al deporte en mi trabajo… No soy deportista ni mucho menos, pero me gusta”, reconoció Luquitas Rodríguez, quien estuvo relacionado con el deporte y la comunicación debido a que estudió periodismo deportivo.