El agresivo audio de la abogada de Mauro Icardi sobre La China Suárez

El escandalosa y mediática separación de Wanda Nara y Mauro Icardi parece no tener fin . El viernes pasado , el futbolista protagonizó un violento encuentro con su ex pareja y sus hijas en el que tuvo que intervenir la policía y el servicio de emergencias médicas. Tras el episodio, cuyos detalles circularon rápidamente por los medios de comunicación, las tres abogadas de Icardi decidieron renunciar a su representación legal.

Qué paso con Wanda y Mauro en el hotel Chateau

Luego de disfrutar de unas mini vacaciones en Milán junto a Eugenia La China Suárez, Mauro Icardi regresó al país y procuró reencontrarse con sus hijas Isabella y Francesca. Habían acordado con su ex esposa que el futbolista las pasaría a buscar a su colegio y se las llevaría para pasar el fin de semana juntos.

Todo iba según lo acordado hasta que Icardi llegó al colegio y vio que las niñas estaban con sus mascotas. La presencia de los animales desató la furia del futbolista que se dirigió al hotel Chateau Libertador, donde se hospeda Wanda Nara, para devolverlos. Fue en ese momento cuando se desató un violento episodio, en el que debieron intervenir el Same y la policía.

Finalmente, Icardi abandonó el edificio sin las niñas y junto a su abogada Elba Marcovecchio.

La renuncia de las tres abogadas

Tras el violento acontecimiento, que circuló por los programas de televisión y las redes sociales, las tres abogadas del futbolista presentaron su renuncia. Se trata de Guadalupe Guerrero, Lara Piro y la viuda de Jorge Lanata, Elba Marcovecchio. Este trío estaba a cargo de los argumentos judiciales para que Mauro Icardi se quedase con la tenencia de Francesca e Isabella.

De Brito confirmó vía "X" que Mauro Icardi fue denunciado por Wanda Nara por hostigamiento, maltrato verbal y físico.

El audio filtrado de Lara Piro

En medio del escándalo y de los rumores de renuncia de las tres abogadas, el sábado se filtro un audio de una de las doctoras en el que destrozaba a la China Suarez. En el audio Lara Piro mantenía una conversación con Nicolás Payarola, el abogado de Wanda.

“Por eso tiene que ser inteligente, que la corra, La China se va a ir sola. Yo te estoy diciendo que se lo dije yo, que la mina era proporcionalmente linda como tóxica y put... Lo sabe todo el mundo", comentaba la abogada en la conversación privada.

Luego agregó: "Yo le recomendé, como la tía Lara, como me dice él, que no tenga pibes, que no la haga su novia... Por eso si vos escuchás las grabaciones que hay él dice ‘No es mi novia, no es mi pareja’ y a las chicas se las presenta como una amiga”.

A los pocos minutos de la filtración, la misma Piro salió a confirmar que se trataba de una conversación real y que efectivamente esos fueron sus dichos. “Podría salir a desconocer ese audio diciendo que es IA - Inteligencia Artificial- y que no soy yo…Pero estaría faltando a la verdad… Soy YO, yo dije eso y me recontra hago cargo!!!! “ confirmó a través de la red social “X”.

Luego arremetió directamente contra Nicolas Payarola y lo acusó de ser quien filtró la conversación privada: “Pobre del infeliz que necesitó quebrar todo código profesional filtrando una charla privada para intentar, infructuosamente, debilitarme”, escribió en “X”.

