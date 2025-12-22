La Capital | Ovación | Messi

Quién es el rosarino que interesa en Inter Miami y podría ser compañero de Messi

Los recientes campeones de la MLS buscan reforzar el mediocampo con el jugador de pasado en Central, quien se desempeña actualmente en la liga española

22 de diciembre 2025 · 13:07hs
Inter Miami ya planifica el armado del plantel para la próxima temporada, en la que buscará revalidar el título de la MLS y posicionarse como uno de los protagonistas de la Concachampions. En ese escenario, el club estadounidense analiza la posible incorporación de Giovani Lo Celso, mediocampista del Real Betis.

Según informó el diario "El Correo de Andalucía", la dirigencia del club estadounidense encabezada por David Beckham y Jorge Más, mantiene su interés por futbolistas argentinos y considera al habilidoso rosarino como una de las opciones para reforzar el centro del campo.

El equipo español contempla la posibilidad de transferir al exjugador de Central en el mercado de enero, ante la falta de continuidad y el interés concreto del conjunto dirigido por Javier Mascherano. Durante la primera parte de la temporada, el futbolista sumó pocos minutos debido a diversas lesiones musculares. En los últimos cuatro partidos apenas acumuló 83 minutos en cancha, un escenario que llevó a la dirigencia a reconsiderar su continuidad.

De acuerdo con el medio sevillano, una venta por un monto cercano a los 5 millones de euros es lo que pretendería el Betis y así, cubrir la amortización del pase comprado al Tottenham. Además, el Canalla se beneficiaría si se concreta este traspaso, ya que cobraría el porcentaje correspondiente al mecanismo de solidaridad por el paso del futbolista en las inferiores del club.

>> Leer más: Los rivales de Central: todos los bombos listos para el sorteo de la Copa Libertadores 2026

Los factores que vinculan a Lo Celso con el Inter Miami

Lo Celso integra el círculo cercano de Lionel Messi en la selección argentina junto a Rodrigo De Paul, también jugador del Inter Miami, Nicolás Otamendi y Leandro Paredes, un vínculo que suma peso a la estrategia del club estadounidense.

El mediocampista vería con buenos ojos un desembarco en la MLS, especialmente por la posibilidad de competir en Estados Unidos, país que será una de las sedes del Mundial 2026.

El interés se da en un contexto donde el club andaluz busca liberar masa salarial, con el fin de obtener margen para incorporar refuerzos en el mercado invernal europeo.

Por el momento no se iniciaron negociaciones formales entre los clubes ni con el jugador, aunque el interés permanece abierto de cara inicio del próximo período de transferencias.

